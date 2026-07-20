El doloroso gesto de Messi en medio de la premiación de España tras la final del Mundial: “Gran ganador, digno perdedor”

UNA DE LAS IMÁGENES MÁS FUERTES QUE NOS DEJÓ LA FINAL: Leo Messi mirando el momento que España levantaba la Copa del Mundo y con los ojos llenos de lágrimas.



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Lionel Messi rompió en llanto al descender del podio del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, tras la derrota de la selección argentina ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026. El capitán albiceleste aguantó la emoción durante toda la ceremonia de entrega de medallas, pero al alejarse del escenario, con los cánticos de la tribuna argentina de fondo, las lágrimas llegaron. A su lado estaba Rodrigo De Paul, quien también rompió en llanto.

El gol que selló la derrota lo anotó Ferran Torres en el tiempo suplementario, bajo la conducción del seleccionador Luis de la Fuente. Antes de la ceremonia, Messi procesó la derrota a solas en el campo. Se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y permaneció con la mirada fija durante varios minutos, apartado de sus compañeros. En el medio, se acercó Lamine Yamal para rendirle tributo y darle un abrazo.

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El delantero argentino fue el primero en la fila para recibir la medalla de subcampeón, que le entregó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al volverse hacia la tribuna argentina, que coreó su nombre durante toda la ceremonia, no pudo contener el llanto. La hinchada lo consoló con canciones mientras España festejaba el título en el campo.

Durante el partido, Messi fue la principal referencia ofensiva del equipo, aunque el conjunto albiceleste tardó más de 115 minutos en generar una ocasión clara de gol. La más nítida surgió de un córner que el propio capitán ejecutó en corto para Giuliano Simeone, la mayor carta de esperanza de un equipo que sufrió a lo largo de todo el encuentro.

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Los premios individuales tampoco llegaron para Argentina. Rodri se llevó el galardón al mejor jugador del torneo y Kylian Mbappé obtuvo el de goleador. Cuando el volante español subió a recibir su distinción, el estadio coreó espontáneamente el nombre de Messi, un reconocimiento del público al capitán argentino.

Según sus propias palabras, su trayectoria en Copas del Mundo habría llegado a su fin con 21 goles y 12 asistencias en seis ediciones, aunque no necesariamente implique que se haya terminado su ciclo en la Selección. Messi aún no dio señales al respecto: junto a Rodrigo de Paul, se trasladó a Miami y no regresó con el plantel a la Argentina.

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Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

Una dolorosa imagen se hizo viral en las últimas horas: el atacante, de 39 años, se paró junto a sus compañeros de frente al público argentino durante la premiación, ya con la medalla del segundo puesto en el pecho. No se trató de una actitud de desprecio hacia España, sino de un reconocimiento a los hinchas, que alentaron sin importar el resultado.

Sin embargo, el espíritu competitivo pudo más. En el momento que, en el escenario, le entregaron la Copa del Mundo a los ibéricos, explotaron los fuegos artificiales y los jugadores comenzaron a saltar, Messi no logró evitar echarle un vistazo con mirada melancólica, antes de regresar la mirada a las tribunas.

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El gesto tuvo gran rebote en las redes. Uno de los usuarios en X (antes Twitter) escribió: “Gran ganador, digno perdedor”. Se espera que Messi se tomará unos días de descanso antes de reintegrarse a los entrenamientos del Inter Miami, que este miércoles volverá a la acción en la MLS frente a Chicago Fire.