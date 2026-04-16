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Así son los nuevos procesadores de laptop que pueden usar desde familias hasta empresas

La nueva generación de Intel integra capacidades de inteligencia artificial en equipos accesibles para estudiantes y pequeñas empresas

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Intel Core Serie 3
Los procesadores Intel Core Serie 3 ofrecen mayor duración de batería y velocidad para laptops de uso familiar y profesional. (Intel)

La nueva familia de procesadores Intel Core Serie 3, enfocada en computadoras portátiles, promete una versatilidad inusitada: una calidad-precio que abarca el hogar, el ámbito educativo y el mundo empresarial.

Con el foco puesto en brindar más rendimiento y duración de batería, la compañía estadounidense presentó estos chips, fabricados bajo el nodo de proceso Intel 18A, como una opción que combina eficiencia, potencia y capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

Una nueva propuesta para usuarios domésticos y comerciales

La presentación oficial de estos CPU busca responder a la creciente demanda de laptops versátiles que puedan adaptarse tanto a las necesidades cotidianas de familias como a los requerimientos de pequeñas empresas y entornos educativos.

Una persona con auriculares teclea en una laptop sobre un escritorio de madera. Un teléfono, cuaderno, lámpara de escritorio y taza de café están cerca. Fondo urbano borroso.
Con esta familia de procesadores, la empresa promete hasta 47% más rendimiento frente a computadoras de hace cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló la compañía en su anuncio, estos procesadores, inspirados en la arquitectura de la serie Intel Core Ultra 3 (nombre en clave Panther Lake), integran la propiedad intelectual más reciente con un silicio diseñado a medida.

El objetivo, según explicó Josh Newman, director general y vicepresidente de PC de Consumo en el Grupo de Computación Cliente de la empresa, es ampliar el acceso a tecnología de última generación.

“En un momento en que los precios aumentan y las expectativas cambian, Serie 3 eleva la computación orientada al valor con una duración de batería excepcional, un rendimiento mejorado y preparado para la IA, y una amplia elección dentro del ecosistema”, afirmó el ejecutivo. Newman remarcó la intención de la marca por ofrecer una solución que combine modernidad y eficiencia.

Mejoras clave: rendimiento y eficiencia energética

Los nuevos procesadores llegan al mercado en un contexto donde el ciclo de actualización de computadoras suele rondar los cinco años. Frente a esa realidad, la compañía sostiene que la Serie 3 representa una oportunidad de actualización inigualable para quienes buscan dejar atrás equipos antiguos.

Tres personas en una sala de reuniones discuten frente a laptops con datos de IA en pantalla. Un asiento vacío con una laptop cerrada y bolígrafo en la mesa de madera.
Los nuevos chips de Intel están preparados para tareas de IA, conectividad Wi-Fi 7 y puertos Thunderbolt 4. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con cifras proporcionadas por el fabricante, estos chips ofrecen un rendimiento de un solo hilo hasta 47% superior y un rendimiento multihilo hasta 41% mejor frente a una PC de hace cinco años, además de un rendimiento en inteligencia artificial (IA) en la GPU hasta 2,8 veces mayor.

La eficiencia energética es otro de los pilares destacados. Los procesadores están diseñados para ofrecer autonomía de batería para el día completo y potenciar la productividad diaria, alcanzando hasta 2,1 veces más velocidad en tareas de creación y productividad, y una reducción de hasta 64% en el consumo de energía del procesador. Frente a la generación anterior, la Serie 3 obtiene un rendimiento de IA en GPU hasta 2,7 veces superior.

Preparados para la inteligencia artificial y la conectividad moderna

La Serie 3 es la primera dentro de la familia Core que incorpora un diseño híbrido preparado para ejecutar cargas de trabajo de IA, con hasta 40 TOPS (trillones de operaciones por segundo) de plataforma. Esta capacidad permite que los dispositivos equipados con estos chips puedan manejar aplicaciones de inteligencia artificial que requieren visión y voz, además de abrir posibilidades para tareas avanzadas en ambientes domésticos y profesionales.

La tecnología Intel 18A permite eficiencia energética y autonomía de batería para el día completo. (Reuters)
La tecnología Intel 18A permite eficiencia energética y autonomía de batería para el día completo. (Reuters)

En materia de conectividad, los nuevos procesadores soportan dos puertos Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 7 (R2) e Intel Bluetooth 6. Este salto tecnológico apunta a satisfacer la demanda por conexiones más rápidas y estables, tanto en el entorno laboral como en el hogar.

El alcance de los Serie 3 no se limita solo a laptops. Según detalló la compañía, estos chips también están diseñados para implementaciones de edge computing esenciales, como robótica, edificios inteligentes, terminales de punto de venta y sistemas de medición inteligente. En estos escenarios, la combinación entre rendimiento, capacidades de IA y eficiencia energética se convierte en un factor relevante para la adopción de soluciones tecnológicas más avanzadas.

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