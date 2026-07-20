“Reyes del mundo, reyes del fútbol”: ahora el Museo del Prado celebró el triunfo de España y el Malba también dijo lo suyo

España se consagró ayer como campeona del Nundo tras ganarle a la Argentina 1 a 0 en la prórroga (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

España es campeona del mundo. Derrotó a la Argentina en la final del Mundial, ayer, domingo, por la tarde, por 1 a 0 en la prórroga. Millones lo celebraron, pero también las instituciones. Una de ellas fue el Museo del Prado. “Reyes del mundo, reyes del fútbol”, puso en sus redes sociales con una pintura de Alonso Cano de 1640.

Un rey de España se titula este óleo que fue un encargo real para decorar el Salón de Comedias del Antiguo Alcázar de Madrid. Lo interesante es que no retrata a un rey específico, sino a un monarca medieval idealizado. El personaje está pintado con un efecto que se llama escorzo (visto desde abajo), lo que le da mayor solemnidad.

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El posteo del Museo del Prado: eligió “Un rey de España” de Alonso Cano, pintura de 1640, para celebrar la Copa del Mundo que ganó su Selección

Lo que tiene en la mano parece una pelota, sin embargo es un orbe o bola del mundo (globo crucífero). A nivel histórico y artístico, este objeto representa el poder soberano y el dominio sobre el mundo conocido o la cristiandad. Pero claro, el Museo del Prado subrayaron esta tremenda coincidencia visual para festejar la Copa de España.

Días antes de la final, el enorme museo de Madrid hizo un singular posteo. “En 10 palabras. Por qué España está en la final del Mundial 2026” y empezó con El caballero de la mano en el pecho de El Greco. La palabras elegidas fueron humildad, ilusión, motivación, entre otras. A cada una le correspondía una pintura del museo.

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Días antes de la final, el Prado había definido a España con conceptos como humildad, ilusión, motivación, armonía, estrategia, esfuerzo, camaradería, lucha, superación y prudencia (@museoprado)

A este posteo le contestó el Malba de Buenos Aires. Con obras con Asado el Mendiolaza de Marcos López y Manifestación de Antonio Berni, el espacio argentino eligió fuerza, amistad pasión y locura, entre otras.

Ahora, tras la derrota de la Selección de Messi, hizo un sentido posteo: “Los queremos mucho. ¡Gracias Leo, gracias Selección!”

En las redes del Malba vemos a Lionel Messi con la medalla de segundo puesto colgada del cuello, los brazos en la cintura y el rostro compungido. ¿Por qué llora el capitán argentino? Por la derrota, sin dudas, pero también por lo que ven sus ojos en ese momento: el tremendo apoyo de la hinchada, de su país, del mundo.

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El posteo del Malba tras la derrota argentina ante España en la final del mundo

“Lionel Messi, Patrimonio de la humanidad”, dice el epígrafe. Abajo, en los comentarios, mucha gratitud. “La poesía que tiene el fútbol parfavó”, escribió un usuario. “Grande capitán!!! Sos lo mejor que nos pasó en la vida”, puso otro, y otro: “Los amamos y agradecemos todo lo que nos han dado, siempre”. “No se ganó la estrella pero se ganaron mas de 50 millones de corazones!” Hasta el Museo Larreta comentó: “Gracias totales”.

El Malba eligió dos fotos. En la segunda está el equipo completo saludando a la tribuna del estadio: “La Selección Argentina, orgullo de un pueblo”. Esta vez el Malba no posteó una obra de arte como lo hizo días atrás. Sin embargo, todos entendemos la referencia: Messi es una obra en sí, es arte, nuestro arte. Y eso es para siempre.

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