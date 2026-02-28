Tecno

Insectos cyborg, desde cucarachas a avispas: para qué se utilizan estos pequeños robots

La OTAN usa enjambres de cucarachas con tecnología para explorar y recopilar datos en zonas peligrosas

Actualmente, se usan insectos cyborg
Actualmente, se usan insectos cyborg para tareas como vigilancia y polinización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los insectos cyborg se emplean en una variedad de aplicaciones que van desde la vigilancia hasta la polinización artificial.

En operaciones de reconocimiento, fuerzas de la OTAN han comenzado a desplegar enjambres de cucarachas modificadas con dispositivos electrónicos para explorar entornos hostiles y recolectar información.

En el ámbito de la robótica miniaturizada, ingenieros de la Universidad de California en Berkeley han creado un robot volador del tamaño de un abejorro, diseñado tanto para polinizar cultivos como para inspeccionar espacios diminutos, como tuberías industriales.

La OTAN emplea enjambres de
La OTAN emplea enjambres de cucarachas con tecnología electrónica para misiones de reconocimiento. (Captura/SWARM Biotactics)

Además, investigadores del Instituto de Tecnología de Pekín lograron desarrollar la primera avispa cyborg, controlando su vuelo mediante impulsos eléctricos directos al cerebro del insecto, lo que abre nuevas posibilidades en la robótica biológica avanzada.

Cómo son las cucarachas cyborg

Las cucarachas cyborg son insectos vivos equipados con pequeñas “mochilas” electrónicas y se utilizan en operaciones de reconocimiento militar por fuerzas de la OTAN, entre ellas el ejército alemán.

Estas mochilas contienen sensores, módulos de comunicación encriptada e inteligencia artificial, permitiendo a las cucarachas moverse en grupo y recopilar datos en tiempo real en lugares peligrosos o inaccesibles para robots tradicionales.

La empresa alemana SWARM Biotactics desarrolló este sistema, que pasó de ser solo un experimento de laboratorio a usarse en operaciones reales en Europa y Estados Unidos.

SWARM Biotactics llevó este sistema
SWARM Biotactics llevó este sistema de la fase experimental a operaciones reales en Europa y Estados Unidos. (Captura/SWARM Biotactics)

Las cucarachas no son creadas artificialmente, sino que se reproducen de forma natural y luego se les incorpora la tecnología. El movimiento de los insectos se guía mediante ligeros impulsos eléctricos, y un software especial coordina el trabajo de todo el enjambre.

Cómo son los abejorros robóticos

Los abejorros robóticos desarrollados por ingenieros de la Universidad de California en Berkeley son diminutos robots voladores, de menos de un centímetro de diámetro y apenas 21 miligramos de peso, similares en tamaño a un abejorro real.

Su función principal es ayudar en la polinización artificial y explorar espacios muy pequeños, como el interior de tuberías, donde los robots grandes no pueden entrar.

Ingenieros de Berkeley crearon robots
Ingenieros de Berkeley crearon robots voladores del tamaño de un abejorro, de menos de un centímetro y 21 miligramos. (Adam Lau/Berkeley Engineering)

Estos robots no llevan batería ni electrónica compleja en su interior. En cambio, funcionan gracias a dos pequeños imanes que giran como una hélice cuando se aplica un campo magnético externo.

Esto les permite elevarse y moverse en el aire, imitando la forma en que una abeja vuela y recolecta néctar. La dirección y la trayectoria del robot se controlan desde afuera, ajustando la fuerza del campo magnético.

Por ahora, estos abejorros robóticos pueden volar solo distancias cortas y seguir rutas predefinidas, pero no pueden corregir su rumbo si ocurre algo inesperado, como una ráfaga de viento.

Los científicos esperan que, en el futuro, puedan agregar sensores para que el robot detecte y ajuste su posición en tiempo real, logrando vuelos más autónomos y precisos.

Se busca que estos robots
Se busca que estos robots tengan sensores en el futuro para ajustar su vuelo de forma autónoma. (Adam Lau/Berkeley Engineering)

Cómo es la primera avispa cyborg

La primera abeja cyborg es un avance sorprendente en la robótica y la biotecnología. Investigadores del Instituto de Tecnología de Pekín lograron conectar una abeja real a un pequeño dispositivo electrónico que permite controlar sus movimientos mediante impulsos eléctricos directos en su cerebro.

Esto significa que, aunque el insecto sigue siendo una abeja viva, los científicos pueden guiarla para que vuele hacia donde ellos decidan.

La primera abeja cyborg marca
La primera abeja cyborg marca un gran avance en robótica y biotecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tecnología convierte a la abeja en una especie de robot natural, capaz de moverse con gran agilidad y entrar en espacios diminutos, algo que los robots tradicionales no pueden hacer tan fácilmente.

El objetivo principal de este desarrollo es explorar lugares difíciles de alcanzar, vigilar áreas específicas o incluso ayudar en la polinización, aprovechando las habilidades naturales de las abejas.

El proceso no daña al insecto y permite que la abeja mantenga sus funciones básicas, mientras responde a las órdenes electrónicas.

Según los investigadores, esta abeja cyborg representa un primer paso hacia nuevas aplicaciones en la robótica biológica, donde animales e inteligencia artificial trabajan juntos para resolver problemas en la vida real.

