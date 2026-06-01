Costa Rica

El Ministerio de Salud mantiene vigilancia prioritaria por casos de meningitis en Costa Rica

La enfermedad sigue siendo motivo de preocupación debido al registro de 69 pacientes este año. La rápida progresión del mal y el riesgo de secuelas permanentes exigen atención inmediata y reforzamiento de las estrategias preventivas

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Primer plano de la mano de un adulto sosteniendo la mano de un niño. El niño está en una cama de hospital con una vía intravenosa y un monitor médico visible.
Costa Rica registró 69 casos de meningitis hasta el 31 de mayo de 2026, según el Ministerio de Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica registró 69 casos de meningitis hasta el 31 de mayo de 2026, según el Ministerio de Salud citado por Teletica, en un contexto regional en el que la enfermedad mantiene riesgos de muerte y secuelas permanentes y obliga a sostener la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención.

La letalidad de la meningitis ronda el 10% y una de cada cinco personas que sobreviven desarrolla secuelas permanentes, según Teletica. El mismo medio explicó que la enfermedad consiste en una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

El impacto de la meningitis en Costa Rica se refleja en un dato revelador: Monteverde encabeza la incidencia nacional, con 20.6 casos por cada 100,000 habitantes, según cifras recientes del Ministerio de Salud.

La letalidad de la meningitis ronda el 10% y una de cada cinco personas que sobreviven desarrolla secuelas permanentes. REUTERS/Toby Melville
La letalidad de la meningitis ronda el 10% y una de cada cinco personas que sobreviven desarrolla secuelas permanentes. REUTERS/Toby Melville

Esta enfermedad, que afecta a las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, mantiene la atención de las autoridades sanitarias por su potencial letalidad y las secuelas que puede dejar en los pacientes.

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Durante el año actual, Costa Rica ha registrado un total de 69 casos de meningitis. Aunque se ha observado una disminución en los contagios, la cifra mantiene en alerta al sistema de salud debido a la gravedad de los cuadros clínicos y la rápida evolución de la patología.

La distribución geográfica muestra que Turrialba ocupa el segundo lugar en incidencia, con 5.9 casos por cada 100,000 habitantes. Le siguen Upala y Aserrí, con tasas de 5.2 y 4.8 respectivamente. Estas cifras sitúan a varias regiones en vigilancia prioritaria.

Características y riesgos de la enfermedad

La meningitis requiere atención médica inmediata. Las autoridades destacan que puede provocar la muerte en uno de cada diez casos, mientras que una de cada cinco personas que sobrevive queda con secuelas permanentes.

El Ministerio de Salud advierte sobre la importancia de identificar los síntomas a tiempo y acudir de inmediato a los servicios médicos, dado que un diagnóstico precoz puede salvar vidas y reducir el riesgo de complicaciones.
El Ministerio de Salud advierte sobre la importancia de identificar los síntomas a tiempo y acudir de inmediato a los servicios médicos, dado que un diagnóstico precoz puede salvar vidas y reducir el riesgo de complicaciones.

El Ministerio de Salud advierte sobre la importancia de identificar los síntomas a tiempo y acudir de inmediato a los servicios médicos, dado que un diagnóstico precoz puede salvar vidas y reducir el riesgo de complicaciones.

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Perfil de los casos y respuesta sanitaria

El análisis oficial revela que la mayoría de los casos detectados corresponden a hombres, quienes concentran el 47.8% de los contagios. Por su parte, las mujeres representan el 23.1% de los reportes.

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa en el país, reforzando la detección temprana de casos y la respuesta sanitaria en las zonas con mayor incidencia. El Ministerio recuerda que la meningitis puede dejar daños irreversibles, lo que subraya la necesidad de actuar con rapidez ante cualquier síntoma sospechoso.

En síntesis, la meningitis sigue siendo una amenaza en Costa Rica, con zonas como Monteverde liderando los índices de incidencia. La respuesta de las autoridades se centra en la vigilancia y la educación para reducir la mortalidad y las secuelas asociadas a esta enfermedad.

México notificó un brote asociado a anestesia raquídea y Guatemala reportó una mortalidad del 14%

En México, la Organización Mundial de la Salud informó sobre un brote de presunta meningitis micótica vinculado a intervenciones quirúrgicas con anestesia raquídea en dos clínicas privadas de Matamoros, en el estado de Tamaulipas.

Día mundial de la meningitis
La meningitis sigue siendo una amenaza en Costa Rica, con zonas como Monteverde liderando los índices de incidencia.

Hasta el 26 de mayo de 2023 se habían notificado 20 casos con signos y síntomas indicativos de infección del sistema nervioso central, incluidos dos fallecimientos, de acuerdo con la OMS.

La OMS precisó que las pacientes afectadas se habían sometido a procedimientos quirúrgicos entre enero y abril de 2023 en esas clínicas privadas de Matamoros. Las pruebas analíticas identificaron al hongo Fusarium solani como el agente causal, según el organismo.

En el caso de Guatemala, según los últimos datos de OMS publicados de 2020 las muertes causadas por Meningitis llegaron a 271 (0.31% de todas las muertes). La tasa de mortalidad por edad es de 1.71 por 100,000 de población. Guatemala ocupa el lugar número 67 en el mundo.

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