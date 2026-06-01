Policía nacional en Honduras opera como una organización criminal, según excomisionada

Según Borjas, la depuración debe incluir a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial. La exfuncionaria recordó las amenazas y presiones que enfrentó durante su carrera policial. (Foto: Cortesía)

La excomisionada de Policía María Luisa Borjas encendió nuevamente el debate sobre la seguridad y la depuración policial en Honduras al denunciar la existencia de estructuras de impunidad dentro de las instituciones encargadas de combatir el crimen.

Durante una entrevista concedida al programa “La Pregunta” de Radio HRN, la exjefa de Asuntos Internos afirmó que la crisis de seguridad que enfrenta el país no podrá resolverse mientras continúen siendo reincorporados a la Policía Nacional agentes vinculados a procesos judiciales o señalados por delitos graves.

Borjas formuló una de sus declaraciones más contundentes al asegurar que la institución policial enfrenta problemas estructurales que, a su juicio, han permitido la permanencia de personas cuestionadas dentro de sus filas.

“La Policía ya de por sí pareciera que fuera un cártel del crimen organizado”, manifestó la exfuncionaria, al referirse a casos de oficiales que, según denunció, habrían regresado a la institución pese a haber enfrentado procesos judiciales o investigaciones por hechos delictivos.

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Las declaraciones surgen en un momento en que el país atraviesa una nueva etapa de reformas en materia de seguridad, marcada recientemente por la intervención y posterior cierre de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras detectarse presuntas irregularidades en su funcionamiento.

María Luisa Borjas cuestionó la reincorporación de policías vinculados a procesos judiciales. La excomisionada afirmó que la impunidad continúa afectando la seguridad en Honduras. (Foto: Redes sociales)

Para Borjas, uno de los principales obstáculos que impiden avances reales en el combate a la criminalidad es la impunidad que prevalece dentro de las instituciones públicas.

Según explicó, las irregularidades suelen ser identificadas por organismos de control o por las propias autoridades, pero en muchos casos las investigaciones no concluyen con sanciones o responsabilidades concretas.

“Hay mucha permisividad aquí, la impunidad es la que nos tiene de rodillas, porque se detectan las anomalías, se detectan los hechos cometidos por las autoridades y no pasa nada”, expresó durante la entrevista.

La excomisionada sostuvo que el problema no radica únicamente en la existencia de actos irregulares, sino en la ausencia de consecuencias para quienes los cometen, situación que termina debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia.

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Uno de los temas que más preocupación genera en la exfuncionaria es la reincorporación de policías que han enfrentado procesos judiciales o que han sido señalados por delitos graves.

La exjefa de Asuntos Internos pidió profundizar los procesos de depuración policial. La exfuncionaria aseguró que existen estructuras que dificultan combatir la corrupción. (Foto: Archivo)

Borjas aseguró que existen casos documentados de agentes que, tras haber estado privados de libertad o haber sido sometidos a investigaciones, lograron regresar a la institución policial.

Como ejemplo, mencionó el caso de un oficial que estuvo encarcelado, obtuvo beneficios judiciales y posteriormente fue reincorporado a la Policía Nacional

“Estamos reintegrando personas que fueron ya juzgadas. Se reintegró personas que estaban señaladas por asesinato, cuando más bien deberíamos estar sacando a los malos”, denunció.

A criterio de la exjefa de Asuntos Internos, este tipo de decisiones envían un mensaje equivocado a la sociedad y afectan los esfuerzos orientados a fortalecer la institucionalidad policial.

Borjas también relató que durante su trayectoria profesional enfrentó múltiples obstáculos al intentar investigar presuntos actos de corrupción dentro de la institución.

Según afirmó, quienes buscan actuar con transparencia y apego a la ley suelen enfrentarse a redes de influencia y estructuras de poder que dificultan el avance de las investigaciones.

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“Cuando usted es honrado y quiere actuar dentro del marco legal, usted no se enfrenta a una o dos personas, se enfrenta a un sistema, se enfrenta casi a un cártel”, manifestó.

Borjas señaló que algunos agentes señalados por delitos graves han regresado a la institución. La excomisionada también cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia hondureño. (Foto: Cortesía)

La excomisionada recordó además que sus denuncias contra altos funcionarios policiales tuvieron consecuencias personales y familiares.

De acuerdo con su relato, sufrió amenazas, atentados y diversas presiones derivadas de las investigaciones que impulsó mientras ocupó cargos de responsabilidad dentro de la Policía Nacional.

Sin embargo, sostuvo que esas experiencias le permitieron constatar la necesidad de implementar procesos profundos de depuración institucional.

En ese sentido, Borjas enfatizó que la limpieza de estructuras no debe limitarse únicamente a la Policía Nacional.

La exfuncionaria consideró que el Ministerio Público y el Poder Judicial también requieren procesos de evaluación y depuración para garantizar una verdadera lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.

“Necesitamos una verdadera depuración, pero no sólo en la Policía, sino que también en la Fiscalía y en el Poder Judicial”, afirmó.

La excomisionada aseguró que el poder económico continúa influyendo en determinados procesos judiciales y favoreciendo a personas que cuentan con recursos para enfrentar acusaciones penales.

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“Mientras se sigan nombrando personas con historiales delincuenciales en puestos de decisión, no vamos a avanzar”, concluyó.