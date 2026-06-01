El iPhone podría bloquearse en manos del ladrón gracias a una nueva función de Apple

La nueva función de Apple bloqueará el iPhone si detecta un arrebato de manos del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple desarrolla una función que permitirá bloquear automáticamente el iPhone si detecta que fue arrebatado de la mano de su dueño, una medida orientada a reforzar la seguridad de los usuarios frente a robos rápidos en la vía pública. La tecnología busca blindar el acceso a información sensible y evitar que los delincuentes aprovechen el breve margen que suele existir cuando un dispositivo ya se encuentra desbloqueado.

De acuerdo con el portal especializado 9to5Mac, la nueva función de Apple se apoyará en sensores integrados como el acelerómetro, capaces de analizar movimientos bruscos y repentinos. El sistema evaluará estos patrones para determinar si el teléfono ha sido arrebatado de la mano del usuario.

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En caso de que la detección confirme un posible robo, el iPhone se bloqueará de inmediato, dificultando que el ladrón pueda acceder a configuraciones críticas, cuentas personales o datos sensibles.

El bloqueo automático se activará solo en contextos considerados de riesgo para evitar errores. (Europa Press)

Un aspecto clave de este sistema es su capacidad para actuar incluso si el dispositivo estaba desbloqueado en el momento del robo. Actualmente, si el atacante logra tomar el teléfono mientras está activo, dispone de algunos segundos para modificar ajustes, desactivar funciones de rastreo o acceder a información privada. Con el nuevo bloqueo automático, ese margen de maniobra se reduce drásticamente.

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Análisis de contexto y dispositivos vinculados

La función no se limitará al análisis de movimientos físicos. Según informa el medio, Apple también planea integrar la proximidad de un Apple Watch vinculado al teléfono como un criterio adicional. Si el reloj inteligente se separa abruptamente del iPhone en el mismo instante que se detecta un movimiento sospechoso, el sistema considerará este hecho como indicio de sustracción, reforzando la decisión de bloquear el dispositivo.

El sistema incluirá lógica contextual para reducir falsos positivos. Por ejemplo, si el teléfono se encuentra en una red Wi-Fi conocida o en un entorno habitual para el usuario, como el domicilio o la oficina, el sistema interpretará que no existe riesgo. En situaciones ajenas a los lugares habituales, el bloqueo y las restricciones serán aplicados de forma inmediata.

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La tecnología busca cerrar la brecha de seguridad existente cuando el teléfono está desbloqueado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Complemento a las protecciones existentes en Apple

En los últimos años, Apple ha sumado diferentes mecanismos para proteger a los usuarios frente a la pérdida o robo de dispositivos. Entre las herramientas más extendidas figuran Buscar mi iPhone, el Bloqueo de activación y la Protección contra robo de dispositivos, que dificultan el acceso al contenido y la reutilización de equipos sustraídos. No obstante, estas medidas presentan vulnerabilidades si el ladrón accede al dispositivo cuando aún está desbloqueado.

Aunque existen retardos de seguridad para modificar la cuenta del Apple ID, un atacante dispone de una ventana crítica para realizar cambios perjudiciales. La nueva función de bloqueo automático buscará cerrar esa brecha, añadiendo restricciones adicionales inspiradas en los principios de la protección antirrobo ya implementada.

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Sin fecha oficial de lanzamiento

El desarrollo de esta tecnología fue identificado a partir del análisis de código realizado por 9to5Mac, que confirmó que Apple se encuentra trabajando activamente en la función. Hasta el momento, no se ha producido un anuncio oficial ni se han comunicado plazos concretos para su lanzamiento. Todo indica que la compañía planea incorporar esta función como una defensa adicional y que podría convertirse en un nuevo estándar de seguridad para los dispositivos de la marca.

Apple aún no anunció la fecha de lanzamiento de esta función de protección contra robos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa es que, una vez habilitada, la función de bloqueo automático ante robos logre reducir de forma significativa el margen de acción de los delincuentes, blindando a los usuarios frente a intentos de acceso no autorizado tras un arrebato. Para Apple, el objetivo es consolidar la confianza en la seguridad de su ecosistema y responder a una de las preocupaciones crecientes entre los usuarios de teléfonos inteligentes.

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