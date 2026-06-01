Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 1 de junio

Tras el cruce con Caputo, Cavallo insistió en la necesidad de liberar totalmente el cepo cambiario En medio de un cruce público entre el ministro de Economía y el expresidente del Banco Central, se reavivó el debate sobre la política cambiaria y el rumbo de la economía argentina

Domingo Cavallo expuso sus argumentos sobre la acumulación de reservas como pilar estabilizador, tras el cruce con Luis Caputo

El reciente intercambio entre Domingo Felipe Cavallo, economista y exministro de Economía de la Nación, y Luis Caputo, actual ministro de Economía, sumó un nuevo capítulo en la discusión sobre la estrategia para estabilizar la economía argentina. La controversia se intensificó cuando el presidente Javier Milei intervino y apoyó la posición de Caputo, generando repercusiones en los círculos políticos y económicos. En ese contexto, Cavallo publicó un extenso análisis en el que reafirmó su postura y expuso dos ejes que, según su visión, resultan determinantes para la baja de la inflación y la recuperación de la demanda interna: la acumulación de reservas y la expansión del crédito bancario en dólares.