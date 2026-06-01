Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 1 de junio

En Argentina, los economistas no se ocuparon directamente de analizar la relación entre la variación del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) y la pobreza, sino que lo observaron como un efecto “colateral”, pese a su alta sensibilidad. Tampoco el tema fue tratado en profundidad en los documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero los técnicos del organismo manifestaron de manera habitual su recomendación de tender a una paridad alta para asegurar la solvencia externa, porque incentiva las exportaciones y desalienta la demanda de importaciones y el ahorro.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público, es ofrecido sin variantes respecto del viernes, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.430,45 para la venta y $1.378,96 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta este lunes el vencimiento de USD 1.028 millones correspondiente a la Serie 3 2026 del Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un título diseñado durante la gestión de Javier Milei para reducir el atraso en los pagos a importadores que dejó el gobierno anterior. Esto impactará sobre las reservas internacionales brutas, que la semana pasada llegaron al nivel más alto desde octubre de 2019.
El reciente intercambio entre Domingo Felipe Cavallo, economista y exministro de Economía de la Nación, y Luis Caputo, actual ministro de Economía, sumó un nuevo capítulo en la discusión sobre la estrategia para estabilizar la economía argentina. La controversia se intensificó cuando el presidente Javier Milei intervino y apoyó la posición de Caputo, generando repercusiones en los círculos políticos y económicos. En ese contexto, Cavallo publicó un extenso análisis en el que reafirmó su postura y expuso dos ejes que, según su visión, resultan determinantes para la baja de la inflación y la recuperación de la demanda interna: la acumulación de reservas y la expansión del crédito bancario en dólares.
En medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que a fines de mayo está muy cerca de cumplir la meta anual de USD 10.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio sus proyecciones de cómo seguirá el ritmo de compra en los próximos meses y de cuál sería la cotización del dólar si la entidad no estuviera adquiriendo reservas a un promedio diario superior a 100 millones de dólares.
La última rueda operativa de mayo vino con un muy alto volumen de negocios en el segmento de contado del mercado de cambios, unos USD 719,9 millones, una oferta que presionó a una leve baja de dos pesos o 0,1% para el dólar mayorista, a 1.408 pesos.