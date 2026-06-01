Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 1 de junio

El dólar al público opera sin variantes a $1.430 para la venta, también el mismo precio que el dólar blue

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13:12 hsHoy

El FMI recomienda un dólar más caro: cuál sería el costo social y el efecto pobreza en la Argentina

El nivel del tipo de cambio no solo afecta el desempeño del comercio exterior, sino también las condiciones de vida de la población

Los técnicos del FMI manifiestan de manera habitual su recomendación de tender a una paridad alta para asegurar la solvencia externa
Los técnicos del FMI manifiestan de manera habitual su recomendación de tender a una paridad alta para asegurar la solvencia externa

En Argentina, los economistas no se ocuparon directamente de analizar la relación entre la variación del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) y la pobreza, sino que lo observaron como un efecto “colateral”, pese a su alta sensibilidad. Tampoco el tema fue tratado en profundidad en los documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero los técnicos del organismo manifestaron de manera habitual su recomendación de tender a una paridad alta para asegurar la solvencia externa, porque incentiva las exportaciones y desalienta la demanda de importaciones y el ahorro.

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13:04 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público, es ofrecido sin variantes respecto del viernes, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.430,45 para la venta y $1.378,96 para la compra.

13:04 hsHoy

Impacto en reservas: este lunes se pagan USD 1.000 millones por el bono con importadores

El Banco Central afronta un vencimiento del “Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre” (Bopreal). El impacto en reservas y de qué depende

El Banco Central concreta este lunes el abono de USD 1.028 millones por el Bopreal Serie 3
El Banco Central concreta este lunes el abono de USD 1.028 millones por el Bopreal Serie 3

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta este lunes el vencimiento de USD 1.028 millones correspondiente a la Serie 3 2026 del Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un título diseñado durante la gestión de Javier Milei para reducir el atraso en los pagos a importadores que dejó el gobierno anterior. Esto impactará sobre las reservas internacionales brutas, que la semana pasada llegaron al nivel más alto desde octubre de 2019.

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13:03 hsHoy

Tras el cruce con Caputo, Cavallo insistió en la necesidad de liberar totalmente el cepo cambiario

En medio de un cruce público entre el ministro de Economía y el expresidente del Banco Central, se reavivó el debate sobre la política cambiaria y el rumbo de la economía argentina

Domingo Cavallo expuso sus argumentos sobre la acumulación de reservas como pilar estabilizador, tras el cruce con Luis Caputo
Domingo Cavallo expuso sus argumentos sobre la acumulación de reservas como pilar estabilizador, tras el cruce con Luis Caputo

El reciente intercambio entre Domingo Felipe Cavallo, economista y exministro de Economía de la Nación, y Luis Caputo, actual ministro de Economía, sumó un nuevo capítulo en la discusión sobre la estrategia para estabilizar la economía argentina. La controversia se intensificó cuando el presidente Javier Milei intervino y apoyó la posición de Caputo, generando repercusiones en los círculos políticos y económicos. En ese contexto, Cavallo publicó un extenso análisis en el que reafirmó su postura y expuso dos ejes que, según su visión, resultan determinantes para la baja de la inflación y la recuperación de la demanda interna: la acumulación de reservas y la expansión del crédito bancario en dólares.

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13:03 hsHoy

Cuánto valdría el dólar sin las compras del Banco Central y qué pasará con el ritmo de acumulación, según Caputo

El ministro de Economía anticipó que cambiará el ritmo de adquisición de reservas por parte de la entidad. Lo que se espera a partir de julio con los mecanismos de financiamiento y la meta de acumulación con el FMI a diciembre

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que si el Banco Central no estuviera comprando reservas la cotización del dólar sería $ 1.100.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que si el Banco Central no estuviera comprando reservas la cotización del dólar sería $ 1.100.

En medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que a fines de mayo está muy cerca de cumplir la meta anual de USD 10.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio sus proyecciones de cómo seguirá el ritmo de compra en los próximos meses y de cuál sería la cotización del dólar si la entidad no estuviera adquiriendo reservas a un promedio diario superior a 100 millones de dólares.

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13:03 hsHoy

¿Qué va a pasar con el dólar?: subió en mayo en medio de fuertes compras del BCRA, pero bajó 3,2% en lo que va de 2026

En la última jornada hábil, la divisa descontó dos pesos, a $1.408 en el mercado mayorista, con un monto operado de casi USD 800 millones. En el balance mensual ganó 17 pesos o 1,2%. Al público quedó a $1.430 en el Banco Nación

El dólar subió en mayo, aunque volvió a perder contra la inflación.
El dólar subió en mayo, aunque volvió a perder contra la inflación.

La última rueda operativa de mayo vino con un muy alto volumen de negocios en el segmento de contado del mercado de cambios, unos USD 719,9 millones, una oferta que presionó a una leve baja de dos pesos o 0,1% para el dólar mayorista, a 1.408 pesos.

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