El tratamiento especial que realiza Paredes para llegar al debut de Argentina en el Mundial 2026: en qué consiste

*El tratamiento especial de Paredes

La selección argentina tiene a algunos futbolistas lesionados de cara al Mundial 2026 y uno de ellos es Leandro Paredes, pilar en el mediocampo y referente del plantel. Luego de confirmarse su distensión en el isquiotibial de la pierna derecha, el jugador de Boca Juniors inició un tratamiento especial para poder llegar en condiciones al partido debut frente a Argelia el martes 16 de junio en Kansas.

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Se trata de un tratamiento con plasma rico en plaquetas para poder acelerar la recuperación de la ruptura fibrilar sufrida en el isquiotibial derecho, con la expectativa de llegar a tiempo al primer partido en el que el elenco albiceleste comenzará la defensa de su título conseguido hace tres años y medio en Qatar 2022.

La lesión del volante central se confirmó este sábado, después del partido que Boca Juniors perdió 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera, y que decretó la eliminación del conjunto dirigido por Claudio Úbeda. Esa situación encendió la preocupación tanto en el club como en el cuerpo técnico del equipo nacional liderado por Lionel Scaloni.

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La confirmación de la lesión llegó luego de estudios médicos a los que se sometió el capitán Xeneize. Este domingo el periodista Diego Monroig (ESPN) precisó que el ex jugador de la Roma y PSG ya comenzó con el mencionado procedimiento: “Comenzó ayer el tratamiento de plasma rico en plaquetas para llegar de la mejor manera y estar disposición de Scaloni”. El objetivo es reducir los plazos de recuperación y sostener la posibilidad de que esté disponible incluso antes del estreno mundialista.

Leandro Paredes comenzó un tratamiento de plasma rico en plaquetas con el objetivo de acelerar su recuperación y estar disponible para el debut ante Argelia en el Mundial 2026 (REUTERS/Agustín Marcarián)

El tratamiento elegido para Paredes es ambulatorio y regenerativo. Consiste en extraer una pequeña muestra de sangre del propio paciente para trabajar luego sobre sus componentes. Esa muestra se centrifuga para separar los glóbulos rojos y blancos del plasma. Ese proceso permite concentrar una alta cantidad de plaquetas, que después se inyectan en la zona afectada para iniciar la reparación del tejido.

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En el caso del futbolista de Boca Juniors, el tratamiento apunta a dejar atrás la distensión y acortar los tiempos habituales de recuperación de una lesión muscular. La intención del jugador es estar disponible lo antes posible en una etapa en la que la cercanía del Mundial convierte cada día en un factor decisivo.

Monroig también informó que además de Paredes, otros lesionados llegarían para el debut ante Argelia y que incluso alguno de ellos podría jugar en el segundo amistoso ante Islandia el martes 9 de junio, una semana antes del estreno en el certamen ecuménico. “Lo que a mí me dicen es que tanto Paredes como el Dibu Martínez (se rompió un dedo en la final de la Europa League con el Aston Villa), Leo Messi (sobrecarga muscular) y Cuti Romero (esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha), si el partido del 9 fuese realmente importante estarían, pero al ser un amistoso se los va a resguardar para el debut. Aunque Messi, si quiere calentar motores, puede darle el guiño a Scaloni y sumar minutos en el segundo amistoso”, contó el cronista.

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El cuerpo médico y técnico de la selección argentina mantiene la expectativa de que la evolución le permita a los jugadores tocados por lesiones poder llegar en condiciones al primer encuentro partido mundialista.