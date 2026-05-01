El error que muchos emprendedores jóvenes cometen, según el fundador de inDrive

Arsem Tomsky es el fundador y CEO de inDrive, una plataforma de movilidad disponible en diversos países de Ámerica Latina. (Infobae)

Arsen Tomsky, CEO de inDrive, la aplicación móvil reconocida por permitir a los usuarios negociar el precio de sus trayectos, lidera el primer unicornio tecnológico de Kazajistán.

En un encuentro con Infobae Tecno, Tomsky compartió un consejo dirigido a jóvenes emprendedores: “Les recomendaría encontrar un propósito sólido en el negocio; eso es lo que impulsa cada día. No se trata solo de los ingresos o beneficios económicos. Ese es mi principal consejo”.

PUBLICIDAD

La empresa nació en 2013 en Yakutsk, Rusia, para solucionar un problema local tras una subida injusta de tarifas de taxis durante la Nochevieja, en medio de temperaturas de -45 °C.

Arsen Tomsky recomienda a los jóvenes emprendedores encontrar un propósito sólido en su negocio. REUTERS/Ricardo Moraes

Alcanzó el estatus de unicornio a principios de 2021, con una valoración superior a USD 1.230 millones tras cerrar una ronda de inversión de USD 150 millones. En 2023, sumó otros USD 150 millonesde la firma General Catalyst, consolidando su expansión global y logrando un crecimiento del 88% en ingresos brutos durante 2022.

PUBLICIDAD

Cómo surgió inDrive

inDrive surgió en 2013 en Yakutsk, Rusia, como respuesta a una situación crítica vivida por los habitantes de la ciudad.

Durante una Nochevieja en la que las temperaturas descendieron a -45 °C, los servicios de taxi locales incrementaron sus tarifas de manera abrupta, dejando a muchos usuarios sin alternativas asequibles para desplazarse.

PUBLICIDAD

El CEO de inDrive considera que la motivación diaria proviene de una meta significativa, no solo de los ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esta problemática, un grupo de ciudadanos creó una plataforma en la que los pasajeros y conductores podían negociar directamente el precio de los trayectos, evitando tarifas fijas impuestas por las compañías tradicionales.

Este modelo innovador sentó las bases deinDrive, permitiendo a la empresa expandirse rápidamente y posicionarse como referente global en movilidad colaborativa.

PUBLICIDAD

Cómo aplicar el consejo del CEO de inDrive

Aplicar el consejo de Arsen Tomsky, CEO de inDrive, implica ir más allá del objetivo económico y centrarse en encontrar un propósito sólido para el emprendimiento.

Tomsky enfatiza que la motivación diaria y la resiliencia ante los desafíos surgen de perseguir una meta significativa, no solo de buscar ingresos.

PUBLICIDAD

Tomsky sugiere no enfocarse únicamente en el aspecto económico al iniciar un emprendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poner en práctica este enfoque, es fundamental preguntarse qué problema real se desea resolver, cómo impactará positivamente en la vida de las personas y qué valores guiarán las decisiones empresariales.

Identificar un propósito claro permite tomar decisiones estratégicas alineadas con la visión a largo plazo y construir una cultura organizacional fuerte y coherente.

PUBLICIDAD

Además, facilita atraer talento comprometido y crear conexiones auténticas con clientes e inversores, quienes suelen valorar empresas con misión definida.

Qué innovaciones han llegado a inDrive

inDrive ha incorporado una nueva iniciativa llamada inDrive Money, diseñada para facilitar préstamos a los conductores vinculados a su plataforma.

PUBLICIDAD

El consejo de Tomsky es construir una empresa guiada por valores y objetivos definidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Harold Forero, gerente de desarrollo de negocio en Colombia, esta herramienta permite a los conductores acceder a líneas de crédito flexibles y rápidas, adaptadas a sus necesidades operativas y personales.

La iniciativa busca ofrecer soluciones financieras que ayuden a los conductores a afrontar gastos imprevistos, invertir en el mantenimiento de sus vehículos o mejorar su flujo de caja. Forero destacó que inDrive Money se implementa a través de un proceso digital ágil, con requisitos mínimos como llevar al menos seis en la app.

PUBLICIDAD

Encontrar sentido en lo que se hace ayuda a mantener la pasión a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

inDrive también impulsa un festival de cine denominado Alternativa, cuyo objetivo es apoyar y promover a cineastas del Sur Global, una región que abarca América Latina, África y gran parte de Asia, históricamente subrepresentada en los circuitos tradicionales de la industria audiovisual.

Este festival, que recientemente celebró una edición en Medellín, cuenta con un fondo total de USD 120.000, distribuido en siete categorías, entre las que destaca el Focus Award, que reconoce a una película latinoamericana por su capacidad para ofrecer una mirada profunda sobre las realidades de la región.

Tras su primera edición en Kazajistán en 2023 y la segunda en Indonesia en 2024, Alternativa llega en 2026 aColombia, eligiendo a Medellín como sede principal.