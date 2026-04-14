Una inteligencia artificial es capaz de resolver un problema matemático que llevaba más de 10 años sin respuesta

El avance tecnológico expande las posibilidades de tener resultados a diferentes dudas en poco tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema avanzado de inteligencia artificial (IA) desarrollado por la Universidad de Pekín formalizó en pocas horas la solución de una conjetura matemática propuesta en 2014, un desafío que no había recibido respuesta satisfactoria en más de diez años.

La tecnología, cuya validación ocupó 80 horas, permite prever una transformación en la automatización de tareas de investigación de alta complejidad y, a largo plazo, podría modificar el modo en que los especialistas abordan la resolución de problemas en distintas disciplinas.

Cómo la inteligencia artificial pudo resolver el problema matemático

La solución fue posible gracias a la integración de dos agentes: uno de razonamiento informal, que explora estrategias y genera demostraciones posibles a partir del lenguaje natural, y otro de verificación formal, responsable de traducir esos argumentos a un formato matemático que puede ser comprobado por máquina.

El sistema combina razonamiento informal en lenguaje natural con verificación formal automatizada para generar y validar demostraciones matemáticas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este modelo enfrentó y verificó un problema de álgebra conmutativa planteado por el matemático estadounidense Dan Anderson, completando el proceso de validación en aproximadamente 80 horas de ejecución, según se detalla un artículo preliminar consignado en arXiv.

Cuál fue el rol de los investigadores humanos en la resolución del problema

De acuerdo con los investigadores, la única intervención humana consistió en proporcionar acceso a textos académicos restringidos, sin que fuera necesario aportar juicio matemático durante el desarrollo de la prueba.

Para ellos, esto constituye un avance sustantivo respecto de enfoques previos, en los que la colaboración humana era indispensable para guiar los procesos y supervisar los resultados.

La única intervención humana en el proceso de IA fue brindar acceso a artículos académicos restringidos, eliminando la necesidad de juicio matemático externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta todavía no ha sido sometida a revisión por pares. Sin embargo, los autores sostienen que la combinación de razonamiento en lenguaje natural y verificación formal posibilita dotar de mayor fiabilidad y autonomía a los sistemas de inteligencia artificial empleados en investigación matemática.

Indican que, aunque persisten desafíos vinculados a la fidedignidad de las demostraciones generadas por IA, el marco presentado podría facilitar la resolución de problemas matemáticos aún abiertos y robustecer los mecanismos de validación en este ámbito.

En qué otros sectores avanza la implementación de inteligencia artificial

Mientras la validación matemática avanza, otros grupos de investigación exploran las capacidades de la inteligencia artificial para transformar la atención sanitaria.

Nuevos modelos de inteligencia artificial en salud, como Delphi-2M, predicen la aparición de más de 1.000 enfermedades analizando secuencias de diagnósticos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos han desarrollado Delphi-2M, un modelo que aprovecha el procesamiento de lenguaje natural para analizar secuencias de diagnósticos médicos y prever la tasa de aparición de más de 1.000 enfermedades, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Nature.

Moritz Gerstung, experto en inteligencia artificial del Centro Alemán de Investigación del Cáncer, explicó que el modelo aprendió a identificar patrones y combinaciones de diagnósticos, lo que permite realizar “predicciones muy significativas y relevantes para la salud”.

Según el grupo investigador, la herramienta puede determinar quién presenta un riesgo subestimado o sobreestimado de sufrir un infarto, superando los márgenes de predicción tradicionales basados en edad y factores convencionales.

Cómo la inteligencia artificial potencia la implementación de robots en fábricas

En la industria automotriz, robots humanoides equipados con inteligencia artificial, como el modelo AEON de Hexagon Robotics, optimizan la fabricación de baterías y componentes electrónicos en BMW. (Foto: BMW)

En el sector industrial, la inteligencia artificial impulsa la automatización avanzada. El grupo automovilístico alemán BMW ha puesto en marcha un proyecto piloto en su planta de Leipzig, donde robots humanoides integrados con IA se integran a la fabricación de vehículos.

El modelo AEON, desarrollado por Hexagon Robotics y presentado en junio de 2025, puede operar herramientas manuales, manipular materiales con pinzas o incorporar sistemas de escaneo.

Su arquitectura imita proporciones humanas y permite desplazamiento autónomo sobre ruedas, facilitando el montaje de baterías de alto voltaje y de componentes electrónicos.

En este sentido, la integración de IA en diferentes procesos productivos y sanitarios, sumado al avance en la resolución autónoma de problemas matemáticos complejos, marca una aceleración en la transición hacia sistemas cada vez menos dependientes de la intervención de operadores humanos.