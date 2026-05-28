MagisTV y sitios falsos de apuestas encabezan las estafas que usan al Mundial 2026 como excusa

La Copa Mundial 2026 se convierte en blanco de múltiples estafas digitales que buscan robar datos personales y bancarios de los aficionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa del Mundo 2026 aún no ha comenzado, pero el evento ya se ha convertido en terreno fértil para una serie de estafas digitales que buscan aprovechar el interés masivo de los aficionados al fútbol.

Según ESET, empresa especializada en ciberseguridad, los cibercriminales despliegan múltiples estrategias para engañar y robar datos a miles de usuarios, valiéndose de aplicaciones, sitios web y propuestas fraudulentas que se presentan como alternativas legítimas para disfrutar o participar de la cita mundialista.

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Cuáles son las estafas que usan al Mundial 2026 para atacar a usarios

MagisTV y las aplicaciones trampa para ver el Mundial

Una de las principales estafas detectadas en torno a la Copa Mundial 2026 se da a través de aplicaciones y sitios web que prometen transmitir los partidos en vivo de forma gratuita y en alta calidad.

La ansiedad por no perderse ningún encuentro es el motor que explotan los ciberdelincuentes, quienes ofrecen plataformas fuera de los canales oficiales que aparentan ser la solución perfecta para los fanáticos, pero que en realidad esconden riesgos graves.

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MagisTV y Xuper TV se popularizan en Latinoamérica como apps trampa, facilitando la recopilación de datos sensibles durante la fiebre del fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, MagisTV se ha popularizado en países como Argentina, Colombia y México, presentándose como una app que permite ver series, películas y deportes en vivo sin necesidad de pagar suscripción. Sin embargo, esta aplicación fue bloqueada en varios países y reemplazada por variantes como Xuper TV.

El mayor peligro radica en la recopilación de datos personales, bancarios y credenciales de acceso. Muchas veces, al crear una cuenta o asociar redes sociales, el usuario entrega información sensible que puede ser utilizada para delitos informáticos.

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Páginas falsas de apuestas y predicciones deportivas

El auge de las apuestas deportivas a nivel global, con un mercado que movió 84 mil millones de dólares en 2023, ha generado un entorno propicio para nuevas formas de fraude durante el Mundial. Los ciberdelincuentes replican el diseño, colores y experiencia de usuario de sitios oficiales de apuestas para engañar a los aficionados.

El método es sencillo: el usuario encuentra una web que aparenta ser legítima, pero al interactuar con ella se le invita a descargar una aplicación que no figura en repositorios oficiales. Esta app puede instalar malware, robar credenciales o incluso vaciar cuentas bancarias.

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ESET advierte sobre portales de predicciones deportivas que cobran inscripción y operan sin licencia ni supervisión oficial, elevando el riesgo de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existen sitios que proponen participar en predicciones de resultados de la Copa, solicitando una inscripción paga con la promesa de grandes premios. ESET advierte que estos portales operan sin ningún tipo de licencia ni supervisión, lo que incrementa el riesgo de estafa.

Estafas en venta de entradas y suplantación de la FIFA

La compra de entradas para partidos del Mundial es otro de los blancos favoritos del cibercrimen. La FIFA ha sido enfática: los boletos solo deben adquirirse a través de su sitio oficial, FIFA.com/tickets.

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Los intentos de compra por otros medios, especialmente en sitios que imitan logotipos y experiencia de usuario de la FIFA, pueden derivar en la entrega de datos personales y bancarios a delincuentes.

Falsas visas, paquetes turísticos y asesorías engañosas

Los ciberdelincuentes aprovechan la confusión sobre los requisitos de viaje para ofrecer supuestas visas exclusivas para el Mundial, un documento que en realidad no existe. En Estados Unidos, país anfitrión junto a Canadá y México, los visitantes necesitan la visa B1/B2 o la exención ESTA, pero nunca un permiso especial vinculado al evento.

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Ofertas de supuestas visas, asesorías y paquetes turísticos exclusivos para el Mundial 2026 resultan ser fraudes sin reconocimiento de FIFA ni autoridades migratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos sitios también ofrecen asesorías pagas o servicios de cita prioritaria (FIFA PASS), prometiendo ventajas que no están reconocidas ni por la FIFA ni por las autoridades migratorias.

Apps y sitios para calendarios, resultados y servicios “oficiales”

Más allá de las aplicaciones para ver partidos, circulan apps que prometen calendarios, resultados en vivo y servicios exclusivos relacionados con el Mundial. Muchas utilizan nombres y logos similares a los oficiales y solicitan permisos inusuales, como acceso a mensajes, fotos o contactos.

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El objetivo es apoderarse de información personal, cuentas bancarias o instalar algún tipo de software malicioso.

Estafas del álbum Panini y criptoactivos

El interés por el álbum oficial de la Copa también es explotado por los estafadores. Existen sitios fraudulentos que ofrecen álbumes y figuritas a precios muy bajos, así como promociones y preventas falsas en redes sociales y apps de mensajería.

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La venta fraudulenta del álbum Panini y la aparición de tokens y criptoactivos falsos se suman a las estafas digitales asociadas al interés generado por la Copa del Mundo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panini Argentina aclaró que sus únicos canales de venta oficiales son su web y tienda en Mercado Libre, y alertó sobre la proliferación de fraudes.

El ecosistema de criptomonedas y tokens tampoco escapa al fenómeno. Varios sitios ofrecen supuestos tokens oficiales, como el caso de worldcup*.fun, que promete el reparto gratuito de más de 1.400 millones de $WC, usando referencias a la Copa y detalles como la cantidad de selecciones participantes para ganar credibilidad.