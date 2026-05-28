Cinco pasos que debes seguir si el cargador del celular se sobrecalienta para evitar incendios

El accesorio muestra señales como hinchazón y cambio de color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sobrecalentamiento de un cargador de celular es una situación poco frecuente, pero puede representar un riesgo importante si no se actúa con rapidez y criterio. Ante esta posibilidad, los especialistas sugieren conocer el protocolo adecuado para minimizar cualquier peligro, incluyendo el riesgo de incendio.

Un cargador defectuoso o un uso inadecuado pueden desencadenar un incidente, así que identificar señales de daño y seguir ciertos pasos es fundamental para proteger tanto a las personas como a los dispositivos y el ambiente.

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Cuál es el primer paso para actuar si un cargador se sobrecalienta

El primer paso sugerido por INIU es desconectar el cargador tanto del dispositivo como de la toma eléctrica. Continuar la carga con un accesorio sobrecalentado puede resultar peligroso, porque aumenta la probabilidad de un fallo eléctrico o de que el cargador sufra daños irreversibles.

Se debe desconectar el cargador de la corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa aconseja actuar con rapidez para evitar que el calor se transfiera al dispositivo y cause daños mayores. Cortar inmediatamente la corriente eléctrica es prioritario, porque la electricidad puede agravar el calentamiento e incluso generar chispas en casos extremos.

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Cómo revisar el cargador y el cable después del incidente

Después de desconectar el cargador, se sugiere revisar detenidamente el estado tanto del cargador como del cable. Si alguna parte muestra signos de derretimiento, quemaduras o daños visibles, debe descartarse de inmediato y gestionarse como residuo electrónico.

Utilizar un cargador deteriorado aumenta la posibilidad de una nueva falla, incluso si se enfría temporalmente. Los expertos sugieren revisar el conector y la carcasa del cargador, porque un daño en el aislamiento puede provocar cortocircuitos.

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La inspección debe incluir la búsqueda de deformaciones, decoloraciones o cualquier otro indicio de deterioro. No se debe reutilizar un cargador defectuoso, ni intentar repararlo en casa, porque esto podría poner en riesgo la seguridad.

Dónde y por qué dejar enfriar un cargador sobrecalentado

Es clave alejar el cargador de zonas inflamables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez desconectado e inspeccionado, es clave ubicar el cargador en un lugar seguro, lejos de materiales inflamables y fuentes de calor. No se debe enfriar el cargador con agua o mediante soplidos, porque estos métodos pueden dañar los componentes internos y agravar el problema.

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Lo más seguro es dejarlo reposar a temperatura ambiente hasta que recupere su temperatura habitual. La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) sugiere escoger superficies no inflamables, como una mesa de vidrio o cerámica, para evitar cualquier riesgo adicional.

El cargador debe permanecer aislado y fuera del alcance de niños y mascotas hasta que se hayan descartado nuevos signos de sobrecalentamiento.

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En qué momento reemplazar el cargador tras un sobrecalentamiento

SI el cargador muestra defectos físicos como cables dañados o humo hay que reemplazarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el cargador vuelve a sobrecalentarse tras haberse enfriado, la pauta de los expertos es reemplazarlo por uno nuevo, preferiblemente de alta calidad y compatible con el dispositivo.

Los cargadores genéricos o de baja calidad no siempre cumplen con los estándares de seguridad y pueden incrementar el riesgo de incidentes. Google sugiere utilizar únicamente el adaptador de alimentación suministrado por el fabricante del celular, porque otros modelos podrían cargar de forma ineficiente o provocar daños en la batería.

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Un cargador que repite episodios de sobrecalentamiento, incluso tras haber sido enfriado y revisado, puede ser una fuente potencial de incendios y debe ser retirado del uso doméstico.

Qué hábitos de prevención ayudan a evitar el sobrecalentamiento del cargador

Se debe cargar el celular en lugares frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el cargador y el celular alejados de fuentes de calor y de la luz solar directa es una de las medidas más eficaces para evitar el sobrecalentamiento. La OCU destaca que cargar el teléfono en lugares frescos y ventilados reduce el desgaste de la batería y la probabilidad de incidentes.

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Asimismo, nunca debe cargarse un dispositivo sobre superficies blandas o inflamables, como camas o sofás, porque estas pueden retener el calor y amplificar el riesgo.

Google sugiere utilizar siempre accesorios originales y mantener una supervisión regular del estado del cargador y la batería. Si la batería muestra signos de abombamiento o daño, debe dejar de usarse de inmediato y consultarse al fabricante para su reemplazo seguro.

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