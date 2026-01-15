Tecno

Cómo volver tu antiguo celular una consola de videojuegos retro

Con herramientas accesibles y conexiones Bluetooth, cualquier smartphone puede convertirse en una consola para títulos clásicos y modernos

Reutiliza tu antiguo smartphone como
Reutiliza tu antiguo smartphone como un centro de entretenimiento gaming retro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de los teléfonos inteligentes ha abierto la puerta a nuevas formas de entretenimiento, permitiendo que dispositivos que ya no se usan como principal herramienta de comunicación puedan transformarse en verdaderas consolas de videojuegos portátiles.

Reciclar un celular antiguo como plataforma para juegos retro o actuales no solo es una opción económica, también una forma de aprovechar tecnología que de otro modo quedaría en desuso. Aquí te explicamos cómo dar este salto y convertir tu viejo móvil en el centro de tu experiencia gamer.

¿Por qué convertir un celular en consola retro?

El costo creciente de consolas y PCs gaming, junto con el auge de los servicios de juegos en la nube y los emuladores, ha hecho que muchos usuarios vean en sus viejos smartphones una alternativa práctica.

Los mejores trucos para convertir
Los mejores trucos para convertir el celular en una consola retro y jugar como nunca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de mandos Bluetooth, apps de emulación y plataformas de streaming, cualquier celular con pantalla táctil y acceso a internet puede convertirse en una máquina capaz de ejecutar desde clásicos de los ochenta hasta títulos que hasta hace poco eran exclusivos de consolas o computadoras de alta gama.

Primer paso: mejora los controles para jugar

La jugabilidad es uno de los factores más importantes para disfrutar de los juegos en el móvil. Aunque los controles táctiles funcionan bien para puzzles o juegos casuales, los títulos de acción, aventura o disparos suelen requerir mayor precisión.

Los mandos físicos han ganado protagonismo: modelos como el Razer Kishi, EasySMX y Mocage para Android ofrecen conexión directa al teléfono, carga simultánea y diseño ajustable a diferentes tamaños.

Los usuarios de iPhone o Android también pueden aprovechar los mandos de PlayStation o Xbox, conectándolos por Bluetooth. Aunque no fueron diseñados para el móvil, su precisión y compatibilidad los convierten en una opción sólida, aunque es recomendable usar un soporte para largas sesiones de juego.

Juegos en la nube: acceso a títulos de alto nivel

Revive los juegos clásicos en
Revive los juegos clásicos en tu antiguo celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masificación de los servicios de videojuegos en la nube ha democratizado el acceso a títulos que antes requerían hardware costoso. Plataformas como GeForce NOW permiten jugar en streaming a juegos de última generación, siempre que se cuente con una conexión estable.

La versión gratuita ofrece una hora de juego continua, mientras que Xbox Game Pass Ultimate habilita el acceso a decenas de títulos de consola y PC por una suscripción mensual.

Esto significa que los jugadores pueden disfrutar de gráficos avanzados y mecánicas complejas, sin preocuparse por la potencia del celular. El procesamiento ocurre en servidores remotos, transmitiendo solo la imagen y los controles al dispositivo.

Emuladores y juegos retro

El corazón de cualquier consola retro en el móvil son los emuladores. Existen aplicaciones para Android y iOS que permiten jugar títulos de consolas clásicas como NES, SNES, Sega Genesis, PlayStation 1 y Game Boy. Algunas opciones populares son RetroArch, John NES, Snes9x EX+ y ePSXe. Es fundamental buscar emuladores legales y descargar solo ROMs de juegos que poseas, para evitar problemas de derechos de autor.

Emuladores, mandos adaptables y servicios
Emuladores, mandos adaptables y servicios de streaming permiten que los teléfonos antiguos se transformen en alternativas económicas y ecológicas para revivir clásicos de los ochenta y acceder a títulos exigentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventaja de los emuladores es que suelen ofrecer opciones de guardado rápido, controles personalizables y filtros para mejorar la calidad gráfica de los juegos antiguos.

Cómo conectar el celular a una pantalla grande

Para acercar la experiencia a la de una consola de sobremesa, puedes proyectar la imagen del teléfono en una TV o monitor. Usa Chromecast, DLNA o conecta el móvil a través de un cable USB Tipo C a HDMI.

Algunos modelos Samsung incluyen la función DeX, que convierte el teléfono en una interfaz de escritorio y facilita el uso de juegos y aplicaciones en pantallas más grandes.

Jugar títulos de PC en tu smartphone

Aplicaciones como Steam Link permiten jugar títulos instalados en un PC directamente desde el móvil, siempre que ambos estén conectados a la misma red WiFi.

El celular actúa como pantalla y control, transmitiendo la jugabilidad del ordenador. Shadow y Parsec son otras alternativas que ofrecen acceso remoto a PCs potentes o escritorios virtuales.

Transformar un celular antiguo en una consola de videojuegos retro es una opción práctica, económica y ecológica para revivir clásicos y disfrutar de títulos modernos.

Exigen mecanismos de justicia internacional frente a la represión en Irán: “Es una espiral de sangre e impunidad”