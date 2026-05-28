Epic Games Store lanza dos nuevos juegos gratuitos: así puedes sumarlos a tu biblioteca paso a paso

Epic Games Store regala Lonestar y Calico en PC por tiempo limitado y quedan en la biblioteca para siempre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games Store continúa con su estrategia de captar la atención de los jugadores de PC al ofrecer regularmente títulos completos sin costo alguno. Esta semana, la tienda digital pone a disposición de sus usuarios dos nuevas propuestas.

Se trata de Lonestar y Calico. Ambos juegos pueden reclamarse de forma gratuita durante siete días y, una vez añadidos a la cuenta, quedarán disponibles para siempre en la biblioteca del usuario.

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El lanzamiento de estos títulos gratuitos responde a la tendencia creciente del formato digital, que transforma la manera de consumir videojuegos y facilita el acceso a nuevas experiencias para una base global de jugadores. Además, estas promociones semanales incentivan la exploración de géneros diversos y el descubrimiento de proyectos independientes.

Cuáles son los juegos que está regalando Epic Games Store

Lonestar

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Desarrollado por Math Tide y publicado por Thermite Games, Lonestar es un roguelike de construcción de mazos y combate espacial. En este juego, el usuario asume el papel de un cazarrecompensas que recorre el cosmos atrapando criminales, personalizando naves, desbloqueando talentos y enfrentándose a enemigos para ganar recompensas.

El título, estrenado en enero de 2024 y con versión final lanzada en abril de 2025, se destaca por sus mecánicas de cartas, estrategia y jugabilidad roguelite.

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Calico

Por su parte, Calico es una propuesta de simulación casual desarrollada por Peachy Keen Games. El objetivo principal es reconstruir y gestionar una cafetería de gatos en un pueblo, decorándola, llenándola de animales y creando un espacio acogedor para los visitantes.

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Lanzado en 2020, Calico prioriza la relajación, el diseño y la interacción con criaturas adorables, en un entorno abierto y sin presión competitiva.

Guía paso a paso para reclamar los juegos gratis

El proceso para sumar estos juegos a tu biblioteca de Epic Games Store es sencillo y no requiere experiencia previa:

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1. Crear o iniciar sesión en tu cuenta Epic Games: Accede a store.epicgames.com, regístrate con tu correo electrónico o inicia sesión si ya eres usuario.

2. Ir a la sección Tienda: Desde la página principal, entra en la pestaña “Tienda” para ver los títulos destacados y los juegos gratuitos de la semana.

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3. Ubicar los juegos gratuitos: Busca Lonestar y Calico entre los juegos promocionados como gratuitos. Haz clic en cada uno para abrir su ficha.

4. Procesar la compra a coste cero: Verifica que el precio sea “0” y haz clic en “Obtener”. Sigue los pasos para completar la transacción sin ingresar datos de pago.

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5. Añadir los juegos a tu biblioteca: Finalizado el proceso, los títulos quedarán vinculados a tu cuenta de forma permanente, permitiendo futuras descargas sin restricciones.

6. Instalar los juegos: Descarga el cliente de Epic Games Store, inicia sesión y accede a la biblioteca. Elige el juego, descarga y comienza la instalación en tu ordenador.

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Antes de instalar, revisa los requisitos técnicos para asegurar una experiencia óptima y evitar problemas de compatibilidad.

Ventajas del formato digital y recomendaciones

El auge de la distribución digital ha revolucionado la industria del videojuego. Plataformas como Epic Games Store y Steam permiten a los usuarios disfrutar de lanzamientos inmediatos, actualizaciones constantes y una variedad de títulos sin precedentes. Aprovechar las ofertas gratuitas es una forma inteligente de ampliar tu colección y probar géneros nuevos sin coste.

Estas promociones apoyan también a desarrolladores independientes, dando visibilidad a juegos que podrían pasar desapercibidos en el mercado tradicional. Los títulos reclamados permanecen en tu biblioteca, aunque los desinstales, y pueden reinstalarse en cualquier momento, siempre que mantengas acceso a tu cuenta.

Recuerda revisar la tienda semanalmente y activar notificaciones para no perder promociones. Si bien el formato digital no permite la reventa, ofrece comodidad y acceso global. Asegúrate de añadir los juegos antes de que expire la oferta y disfruta de nuevas aventuras sin coste alguno. Próximamente, más títulos llegarán gratis a Epic Games Store, consolidando esta plataforma como un referente en la distribución digital de videojuegos.