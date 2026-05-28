Comparan el nuevo Ferrari eléctrico con el tope de gama de Tesla: este es el resultado

El precio del Luce cuadruplica al del Model S Plaid, lo que refleja la estrategia de exclusividad de Ferrari. (Composición)

La llegada del primer gran turismo eléctrico de Ferrari, el Luce, provocó un debate en la comunidad automovilística. La atención inicial se focalizó en su diseño poco convencional, pero los datos de desempeño permiten una comparación directa con uno de los referentes del segmento: el Tesla Model S Plaid.

El Ferrari Luce se ubicará en la cúspide de la exclusividad, con un precio estimado en USD 640.000. Este modelo llegará al mercado en unidades muy limitadas, en línea con la estrategia de la marca italiana de ofrecer productos reservados para unos pocos. Por contraste, el Tesla Model S Plaid parte de USD 95.000 y se comercializa globalmente en cifras mucho mayores, lo que acerca las altas prestaciones eléctricas a un público más amplio.

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Ferrari busca que el Luce compita tanto con marcas de súper lujo como Rolls-Royce y Bentley como con exponentes deportivos del sector eléctrico. Tesla, en cambio, se mantiene como referente en la democratización del alto rendimiento en vehículos eléctricos.

El Luce incorpora cuatro motores eléctricos independientes, mientras que el Model S Plaid utiliza un sistema de tres motores. (Reuters)

Potencia y prestaciones: dos escuelas de la velocidad

Según el resumen de la cuenta de Tesla Owners Silicon Valley en X, Ferrari logra una ligera ventaja en potencia máxima. El Luce desarrolla 1.050 caballos de fuerza mediante cuatro motores eléctricos, uno por cada rueda, lo que habilita un sistema de vectorización de par.

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El Tesla Model S Plaid recurre a tres motores eléctricos que entregan 1.020 caballos. Aunque la diferencia es acotada, el enfoque es distinto: Tesla prioriza la aceleración, con un tiempo de 0 a 60 millas por hora inferior a 2 segundos, mientras que Ferrari estima 2,4 segundos para el mismo registro. El modelo estadounidense también promete una velocidad punta de 200 millas por hora (322 km/h), por encima de las 193 millas por hora (310 km/h) proyectadas para el Luce.

Más allá de los datos, la experiencia de manejo aparece como uno de los principales factores diferenciadores entre ambos modelos.

El Model S Plaid incluye el sistema Full Self-Driving, mientras que Ferrari no ha anunciado conducción autónoma para el Luce. (Bloomberg)

Autonomía y carga: la eficiencia versus la capacidad

El Luce integrará una batería de 122 kWh, una de las más grandes del segmento, y una arquitectura eléctrica de 800 voltios con capacidad para recargas ultrarrápidas de hasta 350 kW. Esta tecnología debería reducir el tiempo necesario para viajes de larga distancia, siempre que se disponga de cargadores compatibles. Tesla, por su parte, utiliza una batería cercana a los 100 kWh y una red de Supercargadores V3 que alcanza los 250 kW.

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Pese a la menor capacidad, el Model S Plaid mantiene la ventaja en autonomía, con una cifra estimada de 348 millas (560 km) frente a las 280 millas (450 km) que Ferrari proyecta para el Luce. El mayor peso del modelo italiano, cercano a los 2.260 kilogramos (4.982 libras), influye en ese resultado.

Un punto donde Tesla conserva su fortaleza es el software. El Model S Plaid incluye el paquete de conducción autónoma Full Self-Driving, que exige supervisión activa del conductor. Ferrari, hasta el momento, no anunció un sistema comparable para el Luce.

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Ferrari equipa el Luce con una batería de 122 kWh y tecnología de carga ultrarrápida de hasta 350 kW. (@teslaownersSV/X)

Diseño y filosofía: dos caminos hacia el futuro eléctrico

El Ferrari Luce también destaca por su diseño, fruto de la colaboración con Jony Ive y Marc Newson. Este modelo representa el ingreso definitivo de la firma de Maranello en la era eléctrica.

Mientras tanto, el Tesla Model S Plaid sigue como punto de referencia para nuevos desarrollos en el segmento, incluso varios años después de su lanzamiento. Su impacto en la industria empujó a marcas históricas como Ferrari a acelerar su transición eléctrica.

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La diferencia de precio entre ambos modelos es determinante. Por el costo de un solo Luce, sería posible adquirir varios Tesla Model S Plaid. Sin embargo, la estrategia de Ferrari apunta a sostener su exclusividad y a un público que privilegia el lujo y la distinción por encima de la accesibilidad.

El duelo entre el primer gran turismo eléctrico de Ferrari y el buque insignia de Tesla expone el contraste entre dos estrategias: exclusividad extrema frente a democratización de la alta tecnología aplicada al automóvil.