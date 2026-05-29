Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

El presidente de Rumania, Nicusor Dan (Inquam Photos/Malina Norocea via REUTERS)

Rumania declaró este viernes persona non grata al cónsul general ruso en Constanza y anunció el cierre del consulado ruso en esa ciudad situada a orillas del mar Negro, tras la caída de un dron que hirió a dos personas en un edificio residencial.

Como Rusia tiene “la entera responsabilidad de este incidente” inédito cerca de la frontera con Ucrania, “el cónsul general ruso en Constanza fue declarado persona non grata y el consulado general ruso será cerrado”, declaró el presidente rumano, Nicusor Dan, en una alocución.

PUBLICIDAD

Por su parte, Rusia dijo que prepara una respuesta a la decisión de Rumania, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

“Las medidas de represalia en respuesta a la declaración del cónsul general ruso como persona non grata y al cierre del consulado general no tardarán en llegar”, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, a la agencia estatal de noticias RIA, calificando la reacción occidental al accidente del dron de “exagerada”.

PUBLICIDAD

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

En tanto, Estados Unidos expresó su solidaridad con Rumania tras la “imprudente incursión” sufrida por parte de un dron que ha impactado contra un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este del país.

“Nos solidarizamos con nuestro aliado de la OTAN, Rumania, y condenamos esta imprudente incursión en su territorio”, ha asegurado el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, quien en todo caso ha evitado cargar las tintas contra Rusia, pese a que tanto Rumania como la OTAN han atribuido el ataque a Moscú.

PUBLICIDAD

El embajador norteamericano ha subrayado el compromiso con defender “cada centímetro del territorio de la OTAN” tras señalar su cercanía con los heridos en Galati.

Distintos países europeos expresaron este viernes su condena al “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto en la madrugada de este viernes de un dron contra un edificio de viviendas en la ciudad en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, acusando a Moscú de dar un paso más en su escalada militar en la guerra contra el país vecino.

PUBLICIDAD

Los países bálticos han sido especialmente firmes en su condena, tras señalar la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, que este ataque se trata de una nueva incursión en el flanco oriental de la OTAN como resultado de la guerra rusa contra Ucrania.

Cuerpos forenses quieren determinar qué tipo de armas explotaron en su territorio

“Esta vez en Rumania, con personas heridas. Esto no debe convertirse en una nueva realidad a la que simplemente nos acostumbremos”, denunció.

Por su parte, la OTAN condenó la “imprudencia de Rusia”. La incursión ocurrió durante la madrugada, en el contexto de una nueva serie de ataques rusos dirigidos a infraestructuras ucranianas próximas al territorio rumano.

Según informó la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, “un edificio de departamentos fue alcanzado por un dron mientras Rusia atacaba infraestructura ucraniana cerca de la frontera”. Por este motivo, la vocera afirmó en redes sociales: “Condenamos la imprudencia de Rusia. La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones”.

PUBLICIDAD