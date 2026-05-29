Los bonos argentinos tienen otro día positivo y el riesgo país se aleja de los 500 puntos básicos

Los bonos argentinos alcanzan cotizaciones máximas en 4 meses.

Los bonos argentinos despiden la semana y el mes de mayo con leve tendencia alcista de 0,2% en promedio, con un renovado descenso de diez unidades en el índice de riesgo país de JP Morgan, ahora en los 488 puntos básicos, un mínimo desde el 2 de febrero.

A lo largo del mes los títulos Globales y Bonares en dólares anotaron una suba de 2%, para alcanzar sus precios más altos también en cuatro meses.

Entre los fundamentos alcistas de la deuda soberana está la notable racha compradora de divisas a manos del Banco Central, con reservas brutas que esta semana superaron los USD 48.000 millones por primera vez desde 2019.

“Las reservas internacionales llegaron a USD 48.511 millones, su nivel más alto desde 2019. Durante la jornada, el Banco Central adquirió USD 447 millones y ya acumula compras por USD 9.680 millones en el acumulado de 2026. Por su lado, la licitación de los bonos AO27 y AO28 resultó exitosa, teniendo en cuenta que se adjudicó el total del monto a tasas de 5% y 8,17% respectivamente”, precisó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

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El economista Gustavo Ber observó que “los bonos siguen sostenidos en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país ya debajo de los 500 puntos básicos, tras una nueva satisfactoria licitación de deuda -tanto en pesos como dólares- que también ayuda”.

“Los activos domésticos vuelven a presentarse firmes y así es que siguen ganando terreno, aprovechando el renovado apetito de inversores internacionales que potencian el momentum, y también de la mano de apuestas tácticas que buscan capturar el importante underperformance (rendimiento inferior) acumulado", explicó el titular del Estudio Ber.

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El riesgo país argentino encadena siete sesiones operativas consecutivas en descenso y se aproxima a la cifra mínima de 2026, de 481 puntos básicos del 28 de enero. El crecimiento de las reservas, la revisión satisfactoria del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI y la continuidad del equilibrio fiscal, entre otros factores financieros y macroeconómicos, se vienen complementando para respaldar la reciente mejora en los precios de la deuda pública.

Hay que tener en cuenta que el riesgo país de JP Morgan mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con emisiones soberanas emergentes. Los bonos norteamericanos llegaron a exhibir tasas en alza próximas al 5% anual en dólares (500 puntos básicos) esta semana, variable que también ayudó a “comprimir” el riesgo país argentino.

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El riesgo país argentino encadenó siete ruedas operativas en baja, para aproximarse a la cifra mínima de 2026, de 481 puntos básicos del 28 de enero

“La plaza doméstica estiró su racha positiva, con los inversores celebrando las señales de tasas convalidadas en la colocación de deuda del Palacio de Hacienda”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“Los activos locales volvieron a operar con tono positivo, con avances en la deuda en pesos y en dólares, compresión del riesgo país y una fuerte suba de reservas impulsada por compras del BCRA”, aportó Cohen Aliados Financieros.

Para las carteras conservadoras, Matías Cattaruzzi, Senior Equity Analyst de Adcap, prioriza " posicionamientos 100% en dólares a través de instrumentos de renta fija de corta duración, mayormente con vencimientos previos a 2027, buscando minimizar la exposición a eventuales episodios de volatilidad cambiaria y electoral. La estrategia apunta a rendimientos estimados cercanos al 5% anual, con foco en liquidez y preservación de capital".

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“El Fondo Monetario Internacional otorgó un respiro financiero al Gobierno al recortar en $1,6 billones la meta de superávit primario pautada para fines de junio. Según el último Staff Report, la exigencia semestral pasó de $8,458 billones a $6,861 billones, un objetivo de cumplimiento sumamente factible dado que el Palacio de Hacienda ya acumuló $6,099 billones hasta abril”, refirió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Esta flexibilización responde a un nuevo escenario macroeconómico global y local condicionado por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la energía. En consecuencia, el organismo multilateral recalculó sus proyecciones para Argentina en 2026, moderando el crecimiento estimado del 4% a 3,5% y corrigiendo a la baja la inflación anual al 25%. A partir de estas variables, la meta fiscal anual consolidada se fijó en $16,4 billones, cifra que equivale a un 1,4% del PBI frente al 2,2% exigido originalmente”, añadió Ignacio Morales.

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