MacBook Neo: la laptop económica de Apple que no sacrifica calidad ni eficiencia

El diseño de la MacBook Neo mantiene los estándares clásicos de Apple. REUTERS/Shannon Stapleton

Apple ha presentado la MacBook Neo, una portátil que destaca por su equilibrio entre precio accesible, rendimiento optimizado y diseño premium. Con un valor inicial de USD 599, incluye Magic Keyboard, almacenamiento de 256 GB y una batería que promete hasta 16 horas de autonomía.

Su pantalla de 13 pulgadas, sin notch, y el clásico chasís de aluminio refuerzan la sensación de calidad. Además, la integración del chip A18 Pro garantiza un funcionamiento fluido en tareas cotidianas y una gestión de recursos eficiente, incluso con solo 8 GB de RAM unificada.

MacBook Neo: rendimiento y multitarea eficiente con arquitectura Apple

Uno de los principales focos de atención sobre la MacBook Neo ha sido su capacidad para manejar multitarea con apenas 8 GB de memoria RAM unificada. A pesar de las dudas iniciales, las pruebas reales demuestran que el equipo puede abrir hasta 60 aplicaciones simultáneamente sin experimentar cierres inesperados ni cuelgues.

Su pantalla de 13 pulgadas, sin notch, y el clásico chasís de aluminio refuerzan la sensación de calidad. REUTERS/Shannon Stapleton

El sistema se mantiene estable y permite tareas exigentes como la reproducción de video en streaming mientras ejecuta numerosos procesos en segundo plano.

Esta eficiencia está directamente relacionada con el chip A18 Pro y la arquitectura de memoria unificada, que optimiza el uso de los recursos disponibles.

Aunque la cifra de RAM pueda parecer limitada, la gestión inteligente del sistema permite una experiencia ágil y simple para el usuario promedio, destacando especialmente en actividades de ofimática, navegación intensiva, videollamadas y consumo multimedia.

Una serie de netbooks Apple en diversos colores vibrantes, como plateado, rosa, amarillo y azul oscuro, se exhiben en una formación de abanico. (Apple)

Diseño premium y autonomía sobresaliente en la nueva MacBook Neo

El diseño de la MacBook Neo mantiene los estándares clásicos de Apple: un cuerpo unibody de aluminio, liviano (apenas 1,23 kg), sólido y silencioso. Su equilibrio estructural permite abrir la tapa con un solo dedo sin que la base se levante de la mesa, un detalle de ingeniería que refuerza la percepción de calidad.

Es menester señalar que el equipo incluye dos puertos USB-C y un conector de auriculares situado en el lateral izquierdo, aunque prescinde del sistema de carga MagSafe.

La autonomía también es un punto fuerte de este modelo, con hasta 16 horas de uso continuo, lo que la convierte en una opción ideal para quienes requieren movilidad y largas jornadas de trabajo sin depender del cargador.

El diseño de la MacBook Neo mantiene los estándares clásicos de Apple. REUTERS/Shannon Stapleton

Chip A18 Pro y experiencia Apple Intelligence

En lugar de utilizar los chips de la serie “M”, Apple optó por el A18 Pro, el mismo procesador de alto rendimiento que incorporan los iPhone de última generación.

Esta elección permite a la MacBook Neo destacarse en las tareas para las que fue concebida, brindando una respuesta rápida y eficiente en el entorno de Apple Intelligence, así como en aplicaciones y funciones optimizadas para este ecosistema.

Si bien para trabajos más pesados es recomendable optar por configuraciones superiores, la MacBook Neo se posiciona como una alternativa confiable, accesible y eficiente en el segmento de portátiles ligeras, demostrando que es posible obtener una experiencia premium sin sacrificar el presupuesto ni la calidad de construcción.

Apple ha presentado la MacBook Neo, una portátil que destaca por su equilibrio entre precio accesible, rendimiento optimizado y diseño premium. REUTERS/Dado Ruvic

Qué otros productos lanzó Apple en 2026

La MacBook Neo forma parte de la más reciente ola de lanzamientos de Apple, que también incluye la llegada del iPhone 17e. Este nuevo smartphone integra el chip A19, ofreciendo un desempeño superior y una cámara principal de 48 MP capaz de grabar fotos y videos en 4K con Dolby Vision.

El iPhone 17e, además, incorpora el módem C1X, que duplica las velocidades de conectividad respecto a la generación anterior y mejora tanto la eficiencia como la experiencia de uso. El dispositivo está disponible en acabados mate negro, blanco y un nuevo rosa suave, junto con una amplia variedad de fundas en distintos colores.

Entre los anuncios recientes de Apple destacan también las nuevas MacBook Air con chip M5, la MacBook Pro equipada con procesadores M5 Pro y M5 Max, y los monitores Studio Display y Studio Display XDR, ampliando así su portafolio de equipos de alto rendimiento y calidad visual.