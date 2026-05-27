Costa Rica: asesinó a su pareja y a su hija, incendió la vivienda e inventó una denuncia y recibió 76 años de prisión

La fachada de una vivienda familiar muestra los severos daños de un incendio, con ventanas ennegrecidas y humo saliendo de la puerta, mientras la zona es acordonada por el Ministerio Público de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sala de Casación Penal de Costa Rica dejó firme el martes la condena contra Fabio Ríos Garro por el asesinato de su pareja, Fernanda Sánchez Aguilar, y de su hija, Raisha Ríos Sánchez. El tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la pena de 76 años de prisión, informó el Ministerio Público, de acuerdo a una nota publicada por la agencia EFE.

La decisión cerró la última vía de impugnación presentada por el condenado. La fiscalía sostuvo que no hubo irregularidades en la valoración de la prueba ni violaciones al debido proceso, e indicó que la sentencia, dictada en febrero de 2025, ya no admite revisión por esa vía.

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El caso corresponde a un doble femicidio ocurrido en San Pablo de León Cortés, en la provincia de San José, y fue investigado por el Ministerio Público, que comunicó el fallo tras la resolución del máximo órgano penal en materia de casación.

El doble femicidio y el fallo de la Sala de Casación Penal

El crimen ocurrió el 30 de julio de 2020, según la reconstrucción presentada en el juicio. La acusación describió un episodio de violencia intrafamiliar que terminó con el asesinato de Fernanda Sánchez Aguilar y de la niña Raisha Ríos Sánchez.

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La defensa pidió revertir la condena con planteos sobre presuntas fallas probatorias y garantías procesales, pero el tribunal rechazó todos los argumentos.

De acuerdo con el Ministerio Público, después de los homicidios Ríos Garro incendió la vivienda familiar e intentó desviar la investigación mediante una denuncia falsa. La defensa pidió revertir la condena con planteos sobre presuntas fallas probatorias y garantías procesales, pero el tribunal rechazó todos los argumentos.

La fiscal Karen Valverde atribuyó la ratificación del fallo al trabajo técnico y jurídico de los equipos que intervinieron en el caso. “Acceso a la justicia”, sostuvo, al referirse al impacto de la decisión para víctimas de violencia.

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Femicidios en Costa Rica: cifras oficiales y marco legal

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial contabiliza 557 femicidios desde 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Según esos registros, los picos se dieron en 2011, con 42 casos, y en 2024, con 44.

La normativa establece penas de 20 a 35 años de prisión para el femicidio, de acuerdo con la legislación vigente citada por el Poder Judicial. En el expediente de Ríos Garro, la condena total llegó a 76 años de cárcel por el doble crimen juzgado.

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De acuerdo con el Ministerio Público, después de los homicidios Ríos Garro incendió la vivienda familiar e intentó desviar la investigación mediante una denuncia falsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos oficiales indican que en 2025 se registraron 36 casos y que en lo que va de 2026 suman 10, según el observatorio judicial. El Ministerio Público enmarcó la resolución de la Sala de Casación Penal como parte de la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Según medios locales 2024 marcó un récord con 44 femicidios y 2025 cerró con 36, lo que ubica a 2026 dentro de una tendencia que no se ha revertido.

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La pregunta central es qué está ocurriendo en el país: Costa Rica acumula asesinatos de mujeres por razones de género en un ritmo que, según los registros del Poder Judicial citados por crhoy.com, llevó la cuenta a 10 casos antes de completar el primer cuatrimestre del año.