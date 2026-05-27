Guatemala

Guatemala: La Diaco mantiene controles sobre precios de combustibles con aplicación del subsidio y coincide con tabla de referencia

Las acciones realizadas desde abril se centran en asegurar que el descuento temporal a los hidrocarburos beneficie de forma directa a los compradores, como lo establecen los lineamientos del Ministerio de Finanzas Públicas y Energía y Minas

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Tres hombres en una gasolinera Texaco. Uno trabaja en el equipo de una camioneta Toyota Tacoma gris, mientras dos con cascos miran un portapapeles
La Diaco realizó 1.473 monitoreos en gasolineras de Guatemala entre el 28 de abril y el 22 de mayo de 2026 para verificar la aplicación del subsidio a combustibles. (Ministerio de Energía y Minas)

La Diaco realizó 1.473 monitoreos en gasolineras de Guatemala entre el 28 de abril y el 22 de mayo de 2026 para verificar que el subsidio temporal a los combustibles se aplique al consumidor final en el precio de venta y quede reflejado en la factura, una fiscalización que continuará durante tres meses o hasta que se agoten los Q2 mil millones asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas.

La verificación coincide con una nueva tabla de precios de referencia difundida por el Ministerio de Energía y Minas para la semana del 26 de mayo al 1 de junio.

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Según el MEM, en la Ciudad de Guatemala el galón de gasolina superior quedó en referencia en 37,35 quetzales, la regular en 36,35 quetzales y el diésel en 33,26 quetzales.

De acuerdo con la Diaco, los controles buscan confirmar la “aplicación de precios de referencia” y sostener la “protección de la economía familiar”. En sus redes oficiales, la entidad informó que “se han efectuado mil 473 monitoreos en distintos puntos del país, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia y la protección de la economía familiar”.

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Un hombre con casco blanco vierte líquido verde de un recipiente metálico a un cubo en una gasolinera, con un camión cisterna y surtidores de combustible al fondo
La Diaco realizó 1.473 monitoreos en gasolineras de Guatemala entre el 28 de abril y el 22 de mayo de 2026 para verificar la aplicación del subsidio a combustibles. (ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala )

El apoyo temporal que se revisa en esos operativos es de ocho quetzales por galón de diésel y de cinco quetzales por galón para las gasolinas regular y súper. El beneficio, según el texto oficial, se traslada de forma directa al consumidor en el momento de la compra y debe aparecer en la factura correspondiente.

Los operativos revisan precio de referencia y factura del consumidor

Durante las primeras semanas de vigilancia, autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Diaco encabezaron operativos conjuntos en estaciones de servicio. Según la Diaco, “en la supervisión verificamos los precios basados en los precios de referencia, según lo indica el Ministerio de Energía y Minas”.

El procedimiento descrito por la entidad tiene dos pasos. Primero, el personal de ambas instituciones comprueba que los precios de las gasolineras coincidan con los valores de referencia; después, revisa la factura del consumidor para constatar que el apoyo temporal haya sido aplicado.

La Diaco también pidió a la población denunciar anomalías en precios de combustibles y en la aplicación del subsidio. Las quejas pueden presentarse en la página web diaco.gob.gt, mediante el call center 1544 o a través de la aplicación Alerta Combustibles, donde la denuncia puede ser anónima.

Ese párrafo responde al punto central del operativo: las autoridades revisan si la estación cobra conforme al precio de referencia del MEM y si el descuento del subsidio aparece efectivamente en el comprobante de compra del usuario.

El MEM fijó precios de referencia para la semana del 26 de mayo al 1 de junio

Según el MEM, los precios de referencia vigentes para esa semana se emitieron en cumplimiento del Acuerdo Ministerial 189-2026, que establece el mecanismo de cálculo. El ministerio indicó que esos valores incluyen un rango de referencia para la variación de precios al consumidor final, parámetros técnicos para supervisar el mercado e identificar desviaciones no justificadas.

En la Ciudad de Guatemala, de acuerdo con el MEM, la gasolina superior tuvo un precio de referencia de 37,35 quetzales por galón, la regular de 36,35 quetzales y el diésel de 33,26 quetzales. En Quetzaltenango, la superior se ubicó en 37,60 quetzales, la regular en 36,60 quetzales y el diésel en 33,51 quetzales por galón.

En Cobán, Alta Verapaz, el ministerio fijó la gasolina superior en 37,87 quetzales por galón, la regular en 36,87 quetzales y el diésel en 33,78 quetzales. Según el MEM, para la gasolina V-Power y la gasolina superior existe una diferencia de 0,50 quetzales por galón, mientras que entre el diésel y el diésel ultrabajo en azufre la diferencia es de 1,00 quetzal por galón.

El MEM también señaló que entre el autoservicio y el servicio completo se establece una diferencia de 1,00 quetzal por galón.

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