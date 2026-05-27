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El Salvador refuerza la inclusión educativa: nueva entrega masiva de paquetes escolares a niños con doble nacionalidad

El Ministerio de Educación organizó la distribución de insumos esenciales para alumnos de comunidades fronterizas, con énfasis en la equidad y el acceso a recursos tecnológicos

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Desde 2009, El Salvador ha implementado reformas que incluyen útiles, uniformes, calzado y tecnología educativa para reducir desigualdades. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia
Desde 2009, El Salvador ha implementado reformas que incluyen útiles, uniformes, calzado y tecnología educativa para reducir desigualdades. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

Desde las primeras horas de la mañana de este día 27 de mayo, el cruce fronterizo que conecta a El Salvador con Honduras se convirtió en el escenario de un constante vaivén de autobuses y familias.

El motivo del despliegue no era un control migratorio de rutina, sino una jornada comunitaria que buscaba saldar una deuda histórica con una de las poblaciones más vulnerables de la región: los estudiantes de doble nacionalidad que habitan en las zonas limítrofes, conocidas popularmente como los exbolsones.

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En total, más de 600 niños y niñas residentes en el distrito de Victoria, en Cabañas Este, recibieron paquetes escolares completos. La actividad estuvo encabezada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien se trasladó hasta el punto fronterizo para coordinar la entrega de unos insumos que, para muchas de estas familias, representan la diferencia entre la continuidad o el abandono escolar.

Según explicaron las autoridades del Ministerio de Educación (MINED), esta distribución responde a una directriz del presidente Nayib Bukele, orientada a descentralizar los recursos estatales y garantizar que los beneficios del sistema público alcancen a los estudiantes salvadoreños, independientemente de que su hogar se encuentre fuera de las fronteras geopolíticas del país.

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Niñas y niños salvadoreños reciben la visita de la ministra Karla Trigueros en el puente de La Integración, donde se realizó la distribución de materiales escolares (Cortesía Secretaría de Prensa).
Niñas y niños salvadoreños reciben la visita de la ministra Karla Trigueros en el puente de La Integración, donde se realizó la distribución de materiales escolares (Cortesía Secretaría de Prensa).

Para facilitar la logística, el Gobierno salvadoreño dispuso de un operativo que permitió el ingreso ordenado de los estudiantes y sus acompañantes a bordo de unidades de transporte hondureñas. El objetivo era evitar las habituales complicaciones de los trámites aduaneros y agilizar la entrega en un ambiente seguro para los menores.

Cada uno de los kits distribuidos incluye:

  • Uniformes a medida
  • Calzado
  • Cuadernos
  • Útiles básicos
  • Libros de texto
  • Materiales didácticos como lapiceros y plumones
  • Un dispositivo electrónico para apoyar el aprendizaje digital.

“Esta inversión representa un alivio sustancial para las familias y asegura que cada niño cuente con las herramientas necesarias para su formación”, afirmó la ministra Trigueros. La funcionaria insistió en que el verdadero impacto de la medida no radica únicamente en el valor material de los objetos entregados, sino en su capacidad para actuar como un incentivo real que fomente la permanencia de los alumnos en las aulas y reduzca la deserción en comunidades históricamente marginadas.

Los exbolsones abarcan territorios que quedaron definidos tras los fallos limítrofes internacionales entre El Salvador y Honduras. Desde entonces, sus habitantes gozan de derechos de doble nacionalidad merced a los acuerdos binacionales vigentes.

Sin embargo, la distancia geográfica y el aislamiento administrativo han provocado que estas comunidades arrastren carencias estructurales severas. Con esta estrategia, el Ejecutivo busca mitigar el impacto de esa vulnerabilidad socioeconómica mediante un programa nacional que prioriza la equidad en el acceso a la educación pública.

La ministra de educación, realizó la entrega de paquetes escolares, siendo recibidos con cariño por los estudiantes, maestros y padres de familia.

Entrega previa en Nahuaterique benefició a más de 1,000 estudiantes

La jornada vivida en el distrito de Victoria no es un hecho aislado en el calendario escolar de este año. Forma parte de un despliegue fronterizo más amplio que inauguró su campaña de distribución de insumos el pasado 22 de mayo en la zona de Nahuaterique. En esa oportunidad, el MINED benefició a más de 1,000 estudiantes bajo un esquema de cooperación similar.

Aquella primera entrega requirió de una estrecha coordinación previa con las alcaldías locales y diversas organizaciones comunitarias de la zona, lo que facilitó el traslado seguro de cientos de familias hacia los puntos de recepción.

En ambas jornadas, la entrega de tecnología y materiales busca equiparar las condiciones de aprendizaje de estos alumnos con las de quienes asisten a escuelas en las áreas urbanas, intentando cerrar una brecha digital y pedagógica que suele acentuarse en las periferias del país. Las autoridades confirmaron que el calendario de entregas continuará en otros puntos de la línea fronteriza hasta cubrir el total de los estudiantes matriculados.

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