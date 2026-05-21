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El nuevo acuerdo de Spotify que permite a los usuarios crear versiones de sus canciones favoritas con IA

El acuerdo con Universal Music Group asegura compensación para artistas y compositores por el uso de su obra en creaciones con inteligencia artificial

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Spotify - Música IA
Spotify permitirá que los fans generen remezclas y versiones personalizadas de sus canciones favoritas con IA. (Europa Press)

Spotify anunció el jueves un acuerdo con Universal Music Group (UMG) para permitir a los suscriptores Premium crear versiones y remezclas de sus canciones favoritas con inteligencia artificial. La herramienta, aún sin fecha de lanzamiento ni precio confirmado, se ofrecerá como complemento de pago y buscará redefinir la relación entre artistas, discográficas y fans.

La colaboración entre Spotify y UMG surgió tras meses de negociaciones con las principales discográficas. La plataforma indicó que la herramienta permitirá generar nuevas versiones de canciones bajo condiciones específicas de licencia.

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Según lo comunicado por la empresa, los artistas participantes recibirán una parte de los ingresos generados por la música creada con IA a partir de su trabajo.

La nueva función estará disponible solo para suscriptores Premium y requerirá un pago adicional. (Europa Press)
La nueva función estará disponible solo para suscriptores Premium y requerirá un pago adicional. (Europa Press)

Spotify sostuvo que la propuesta se apoya en acuerdos previos y no en modelos que avanzan sin autorización de los titulares de derechos. En ese marco, mencionó que trabajó con Sony Music Group, Warner Music Group, Merlin y Believe para desarrollar productos de IA con foco en los artistas.

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Consentimiento y control para artistas y sellos

Spotify estableció como principio que los artistas y titulares de derechos podrán decidir si participan y bajo qué condiciones. También aseguró una compensación para quienes acepten formar parte de la iniciativa.

Alex Norström, codirector ejecutivo de Spotify, declaró en un comunicado: “Nuestro proyecto se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación para los artistas y compositores que participan”.

Sir Lucian Grainge, presidente y director ejecutivo de UMG, sostuvo que la propuesta ayudará a los artistas a fortalecer el vínculo con sus fans y generar ingresos adicionales. Por el momento, se desconoce qué artistas de UMG confirmaron su participación, aunque la compañía planteó la posibilidad de sumar más sellos.

Spotify destacó que los artistas podrán decidir si participan y bajo qué condiciones en la iniciativa de IA. (Europa Press)
Spotify destacó que los artistas podrán decidir si participan y bajo qué condiciones en la iniciativa de IA. (Europa Press)

Contexto legal y competencia en el sector musical con IA

Mientras Spotify avanzó en acuerdos formales, otras plataformas como Suno y Udio siguieron caminos legales más inciertos. El texto señaló que Suno llegó a un acuerdo extrajudicial por 500 millones de dólares con Warner Music Group y que UMG resolvió una demanda contra Udio.

El mismo repaso indicó que Suno continuó con demandas de UMG y Sony Music, mientras Udio buscó cerrar un trato con Sony.

Nuevas funciones y ecosistema digital en expansión

El anuncio de la herramienta para crear versiones personalizadas con IA se dio en el marco del Día del Inversor de Spotify, donde la empresa presentó otras novedades: una función de creación de audiolibros con inteligencia artificial, herramientas para podcasters, una aplicación de escritorio para producir podcasts personales con IA y un sistema de entradas reservadas para conciertos para fans destacados.

Spotify
La alianza se produce en un contexto de disputas legales entre discográficas y plataformas que usan IA sin acuerdos previos. (Europa Press)

El acuerdo entre Spotify y UMG podría abrir una nueva etapa en la industria musical. La compañía no precisó la fecha de lanzamiento ni qué artistas participarán en la primera fase, pero confirmó que la herramienta apuntará a integrar IA y derechos de autor bajo esquemas de licencia y pago.

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