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Los bloqueos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores

Los sectores afectados también realizaron manifestaciones separadas en La Paz para exigir soluciones a la crisis que mantiene en vilo al país

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Los conflictos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores

Las protestas y bloqueos impulsados por grupos que reclaman la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afectan a sectores que no pueden operar normalmente, como los comerciantes informales y transportistas. Estos sectores realizaron manifestaciones separadas este martes en La Paz para exigir “soluciones”.

Decenas de pequeños comerciantes marcharon por el centro histórico de La Paz, portando banderas blancas y de Bolivia, y corearon consignas como: “Queremos trabajar”, “soluciones para La Paz” y “por culpa del bloqueo estamos en las calles”.

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El recorrido de los manifestantes, entre quienes se encontraban varias mujeres aimaras, incluyó las calles cercanas a la plaza Murillo, centro del poder político, vigiladas por agentes antidisturbios. No intentaron ingresar a la plaza.

Los conflictos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores
Personas reaccionan durante una marcha para exigir soluciones ante los bloqueos y el desabastecimiento este martes, en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)

La Paz y la vecina El Alto concentran las principales protestas y bloqueos, encabezados por sectores campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del ex presidente Evo Morales (2006-2019). Todos exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses al frente del Gobierno.

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Algunas protestas de la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos, afectando a pequeños quioscos callejeros y dificultando el trabajo regular de estos sectores.

Los conflictos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores
Productores de leche venden sus productos en una vía púbica este martes, ante los bloqueos que les impiden distribuir al interior del país, en Cochabamba (EFE/Jorge Ábrego)
Los conflictos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores
Personas caminan por una vía cerrada durante una jornada de bloqueos por parte de transportistas este martes, en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)

La dirigente gremial Miriam Hernández declaró a los medios que “varios negocios han cerrado”, debido tanto a las movilizaciones como al desabastecimiento y encarecimiento de alimentos, consecuencias directas de los bloqueos. Este contexto impacta especialmente a los comerciantes de comida. Hernández afirmó: “Ya estamos cansados, la gente humilde está cansada”.

En la misma jornada, sindicatos de transportistas bloquearon calles en La Paz por la falta de combustibles, un problema atribuido a los cortes de vías que dificultan el traslado hasta las distribuidoras. Algunos sindicatos de choferes advirtieron que podrían sumarse a las protestas por la renuncia de Paz si no se agilizan las compensaciones por los daños ocasionados a sus vehículos por gasolina en mal estado vendida a comienzos de año.

Los conflictos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores
Productores de leche venden sus productos en una vía púbica este martes, ante los bloqueos que les impiden distribuir al interior del país, en Cochabamba (EFE/Jorge Ábrego)
Los conflictos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores
Los bloqueos están asfixiando a sectores que no pueden trabajar con normalidad, como los comerciantes informales y transportistas, que se manifestaron por separado en La Paz para exigir soluciones (EFE/Luis Gandarillas)

El departamento de Cochabamba también enfrenta bloqueos. Un grupo de lecheros se vio obligado a vender su producto en la ciudad homónima, ante la imposibilidad de enviarlo a otras regiones. El representante Jhasmani Medrano explicó que la leche “sí o sí tiene que venderse en el día” y que los bloqueos “están golpeando” al sector, agravando la situación porque más de 300 camiones con alimento para el ganado permanecen varados.

Los bloqueos comenzaron hace 21 días en La Paz, pero se expandieron a Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca. Las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro sufren la escasez de insumos médicos como oxígeno medicinal, mientras miles de vehículos permanecen varados desde hace más de tres semanas en rutas nacionales e internacionales, como las que conducen a los puertos de Chile y Perú.

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