Impulsan en Uruguay leyes que limitan ingresos extra a políticos, obligan a devolver viáticos y cambian subsidios

Piden limitar ingresos a legisladores uruguayos (Senado)

El Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna Uruguay, presentará en el Senado tres proyectos de ley que buscan cambiar la “transparencia, austeridad republicana y honestidad en la gestión pública”, informó el senador Daniel Caggiani en la red social X. Estas propuestas incluyen establecer la “exclusividad en el trabajo parlamentario” y la obligación de devolver los sobrantes de los viáticos de los legisladores.

Además, otra de las propuestas incluye la equiparación de los subsidios que perciben los cargos políticos con los del régimen general.

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“Quienes tenemos la oportunidad de ejercer responsabilidades públicas debemos practicar el principio de austeridad republicana. Nuestra tarea debe estar, siempre, al servicio del pueblo y orientada a mejorar nuestras prácticas de gestión”, argumentó Caggiani al presentar las propuestas en esta red social.

El senador recordó que en 2019 el Frente Amplio impulsó una ley, que finalmente fue aprobada, para modificar la norma sobre las declaraciones juradas patrimoniales. El objetivo que tenía aquella propuesta fue que sean públicos los patrimonios de todos los políticos que toman decisiones. “Nuestras decisiones jamás deben tomarse para obtener un beneficio personal o particular, sino para transformar la realidad y ayudar a vivir mejor a quienes más lo necesitan”, expresó el legislador.

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Las tres propuestas son las siguientes:

1.Devolución de viáticos: “Establecer la obligación de rendir y devolver los viáticos sobrantes que perciben los legisladores cuando representan a nuestro país en el exterior”

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2. Exclusividad en el trabajo parlamentario: “Los legisladores solo podrán percibir ingresos por su tarea legislativa”.

3. Equiparación de subsidios: “Igualar las condiciones del subsidio que perciben los cargos de designación política al finalizar su mandato con el subsidio por desempleo del resto de los trabajadores de nuestro país”.

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Estas iniciativas serán presentadas en los próximos días en el Senado.

El Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo. (Intendencia de Montevideo)

Caggiani es integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), el espacio que históricamente fue liderado por el ex presidente José Mujica. Al presentar su propuesta, el legislador recordó una frase del fallecido dirigente: “La política es la lucha por la felicidad de todos… a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política; son un peligro”.

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“Quienes buscan hacer dinero con la política se equivocan; la gestión pública es una herramienta de transformación, no un fin en sí mismo”, expresó Caggiani.

“En síntesis, buscamos mejorar la transparencia, equiparar beneficios con la ciudadanía y establecer mecanismos claros para la rendición de cuentas de nuestras actividades”, agregó.

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Caggini explicó que el MPP tomó la decisión hace 20 años de topear los ingresos de sus dirigentes y donar el resto de la remuneración a iniciativas sociales. “Nuestro criterio es sencillo: no militamos en política para el beneficio personal, lo hacemos para cambiar realidades injustas. Tenemos que vivir como vive la mayoría, y no como vive la minoría”, expresó.

El MPP, el espacio históricamente liderado por José Mujica (REUTERS/Andres Cuenca)

Algunos dirigentes de la oposición reaccionaron a la publicación de Caggiani.

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Pedro Bordaberry, senador del histórico Partido Colorado, opinó que lo que tienen que hacer los parlamentarios es “cortar los viajes de legisladores al exterior” y terminar con el pago de viáticos a quienes van a los departamentos del interior. “No pueden ir 26 personas a Suiza a presentar un informe que se puede presentar por zoom; o cobrar viáticos por ir al interior”, expresó.

El diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, dijo que está de acuerdo con la propuesta del punto 1 y la del punto 3, siempre que se comience a aplicar a partir de 2030 (para no cambiar las reglas de juego a mitad de período). Sugirió también modificar la ley de transparencia de la función pública, “para ponerla a la altura de los estándares más exigentes del mundo, o al menos de la región”.

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