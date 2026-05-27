Cómo son y cuánto cuestan las nuevas pick ups que están revolucionando el mercado

Volkswagen presentó las primeras imágenes de su futura pickup compacta, la VW Tukan, que se fabricará en Brasil y competirá en esta especial categoría de camionetas. (Volkswagen Argentina)

Entre el reacomodamiento de precios que está ocurriendo en el mercado automotor argentino y la necesidad de lograr más ventas que detengan la caída que está viviendo el sector por el crecimiento imparable de los SUV, los fabricantes e importadores de camionetas están ampliando las gamas bajas de sus modelos y apostando fuertemente a una nueva generación de productos. Son las conocidas como pick ups compactas, que se ubican un escalón por debajo de las camionetas medianas de una tonelada.

No tienen chasis de largueros, sino que están construidas como un monocasco de acero, del mismo modo que los autos de pasajeros y SUV. Tienen una menor capacidad de carga, en torno a los 600 kilos, aunque comúnmente se las conoce como pickups de media tonelada como modo de diferenciarlas conceptualmente de las tradicionales Hilux, Ranger, Amarok, S10 y Frontier, y las nuevas Titano y Dakota.

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Una de las primeras fue la Fiat Toro, a la que siguió Renault Oroch como derivado del SUV Duster, y más tarde aparecieron Ford Maverick, Chevrolet Montana y Ram Rampage. Algunas pick ups compactas son más grandes, como esta última de Stellantis y Maverick, y otras más chicas como las primeras.

Pero los consumidores las están comprando sin distinguir demasiado en ese aspecto, sino por ser camionetas que tienen una caja con una interesante capacidad de carga, pero sin tanto volumen y por lo tanto, más adaptables al uso urbano que una camioneta tradicional. Además, el precio más accesible, un dato que no es menor.

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En los próximos dos años, habrá una mayor oferta, con la llegada de la Renault Niágara este mismo 2026; de la Volkswagen Tukan entre 2027 y 2028, y probablemente de un modelo de Toyota basado en la plataforma actual de Corolla Cross.

Cuánto cuestan las pick ups compactas

La Chevrolet Montana es la más accesible de la categoría

Chevrolet Montana: $39.452.900

Montana también se fabrica en Brasil y llega a la Argentina con cuatro versiones pero todas con la misma mecánica y tracción. Tienen motor naftero 1.2 turbo con caja automática y la diferencia está en el equipamiento. La versión más alta es la RS, con aire deportivo y un precio de $46.180.900.

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Renault Oroch, se ofrece en versiones naftera y diésel y tracción simple y doble

Renault Oroch: $43.350.000

Es la que tiene mayor cantidad de versiones, pero a la vez la que probablemente tenga menos recorrido futuro ante la llegada de Niágara. Aunque convivirán un tiempo por su diferente equipamiento y diseño, Oroch está empezando a despedirse del mercado regional. Se fabrica en Brasil y se vende en cinco versiones de tracción simple y doble, y de motor aspirado 1.6 y turbo 1.3. La más cara es la Outsider, turbo 4WD con un precio de $50.590.000.

Presentación de la nueva versión azul de la pickup compacta Fiat Toro 2026 de Stellantis, mostrando su diseño frontal y lateral moderno sobre un fondo blanco. (Stellantis Argentina)

Fiat Toro: $47.490.000

La Fiat Toro se produce en Brasil y tiene tres versiones. La de acceso y la siguiente en la oferta son motorizadas por el 1.3 litros turbo y tracción trasera. La de mayor equipamiento, en cambio, es la que se vende con motor turbodiésel 2.2, caja automática de 9 marchas y tracción integral, y con un precio de 57.190.000

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Ford Maverick. Viene de México y es la única que tiene una versión híbrida

Ford Maverick: $56.627.000

La pick up compacta de Ford se importa desde México y es la única del mercado que tiene una versión híbrida. Se comercializa en tres versiones bien diferenciadas. La más accesible es la XLT naftera, luego viene la Híbrida con un precio de $67.849.300, y finalmente está la Tremor, con prestaciones más altas y enfoque deportivo en $70.024.300.

Ram Rampage, la más cara, la más potente y la más voluminosa. Es casi un intermedio entre una pickup compacta y mediana

Ram Rampage: $62.500.000

Fue el último modelo que se incorporó a la categoría y es la pick up más grande y potente de la oferta en la Argentina. Rampage se fabrica en Brasil y llega al mercado con cinco versiones, cuatro de ellas nafteras y una turbodiésel. Precisamente, esta última es la más accesible, y los precios suben de acuerdo al equipamiento de las nafteras, que tienen motor 2.0 litros turbo hasta la versión R/T en $77.800.000.

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