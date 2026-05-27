Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 27 de mayo

El dólar al público es ofrecido a $1.430 para la venta en el Banco Nación. Las reservas alcanzaron su punto más alto desde 2019

Guardar
Google icon
13:12 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió 1.428,90 para la venta y $1.377,43 para la compra.

13:12 hsHoy

El Gobierno ya tiene más de la mitad de los dólares para pagar un vencimiento de deuda clave en julio

Antes de la transferencia de utilidades del Banco Central, aumentaron las tenencias del Tesoro en moneda extranjera. Cuál es la estrategia financiera para este año

El Tesoro ya tiene más de la mitad de los dólares que necesita para pagar los USD 4.300 millones de julio. (Jaime Olivos)
El Tesoro ya tiene más de la mitad de los dólares que necesita para pagar los USD 4.300 millones de julio. (Jaime Olivos)

Durante la última semana, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro aumentaron de forma considerable y alcanzaron los USD 2.300 millones, monto suficiente para cubrir más de la mitad del vencimiento de deuda previsto para julio, que asciende a 4.300 millones de dólares. A pesar de este crecimiento, la estrategia financiera del Gobierno para cumplir con ese compromiso en dólares incluye otras alternativas.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

El Banco Central acelera la compra de dólares y ya superó el 90% de la meta para todo 2026

La autoridad monetaria acumula compras por más de USD 9.100 millones y busca fortalecer sus reservas internacionales, que tocaron máximos desde octubre de 2019

El BCRA acumula compras por más de USD 9.100 millones en lo que va de 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El BCRA acumula compras por más de USD 9.100 millones en lo que va de 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 94 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, gracias a acuerdos con entidades bancarias, empresas y organismos estatales. El martes sumó USD 112 millones y acumula más de USD 9.100 millones en el año. De esta forma, superó el 90% de la meta de adquisición de divisas establecida para todo 2026.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

Las reservas del Banco Central alcanzaron su mayor nivel desde 2019

Se efectivizó el giro del FMI por USD 1.000 millones y las tenencias del BCRA superaron los USD 47.000 millones. Además, la autoridad monetaria compró USD 112 millones

El BCRA compró dólares por 94 jornada consecutiva. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El BCRA compró dólares por 94 jornada consecutiva. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con la efectivización del desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los USD 47.000 millones y tocaron su mayor nivel en casi siete años.

Leer la nota completa
13:11 hsHoy

El dólar subió por segundo día y tocó su nivel más alto en un mes

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.411, con elevado monto operado que se acercó a los USD 700 millones. En el Banco Nación subió a $1.430 para la venta

Las fuertes liquidaciones de divisas encuentran contraparte en la demanda.
Las fuertes liquidaciones de divisas encuentran contraparte en la demanda.

Aún con un fuerte volumen de USD 684,1 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista reaccionó a la demanda con una suba de ocho pesos o 0,6% este martes, a $1.411, el precio más alto desde el 27 de abril.

Leer la nota completa
13:11 hsHoy

El dólar blue, en máximos de tres meses

El dólar blue se vende a $1.440, el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.

13:10 hsHoy

Súper peso: el dólar se mantiene bajo y la moneda argentina trepa a su nivel más alto desde 2017

Se consolida una tendencia de suba en el valor del peso, acompañado por intervenciones oficiales y cambios en el comercio exterior

La caída ocurrió en una sesión marcada por distintos elementos internacionales que impactaron en la evolución del dólar. Foto: AP Photo
La caída ocurrió en una sesión marcada por distintos elementos internacionales que impactaron en la evolución del dólar. Foto: AP Photo

Durante los últimos meses, el peso argentino alcanzó valores inéditos en comparación con el dólar, alcanzando registros no vistos desde 2017. Esta evolución se dio en un contexto de estabilidad cambiaria y políticas de intervención, pero por sobre todo por el masivo ingreso de divisas por exportaciones de distintos sectores.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Ganancias, IVA y Monotributo: los cambios que sugirió el FMI para los impuestos que pagan los argentinos

El organismo internacional propuso modificar tributos clave y avanzar en una transformación integral del esquema fiscal para incrementar recursos y reducir distorsiones en el sistema argentino

Ganancias, IVA y Monotributo: los cambios que sugirió el FMI para los impuestos que pagan los argentinos

Cómo son y cuánto cuestan las nuevas pick ups que están revolucionando el mercado

Son las camionetas que combinan capacidad de carga con tamaño acorde a un uso urbano. Cada vez hay más modelos y en los próximos años llegarán tres marcas más

Cómo son y cuánto cuestan las nuevas pick ups que están revolucionando el mercado

La economía volvió a caer en abril, según el indicador privado que más sigue el mercado

El análisis del IGA-OJF arrojó señales mixtas para los distintos sectores, mientras la industria y el comercio enfrentaron nuevos retrocesos

La economía volvió a caer en abril, según el indicador privado que más sigue el mercado

Calendario de pagos de ANSES para jubilados de junio 2026: todas las fechas de cobro

El organismo previsional tiene un cronograma de pagos previsto para el próximo mes según la terminación del DNI de cada beneficiario

Calendario de pagos de ANSES para jubilados de junio 2026: todas las fechas de cobro

El volantazo de un gigante: deja de fabricar una marca clásica en el país, tendrá menos modelos y apuesta por los híbridos

Stellantis es el grupo con más cantidad de marcas en la industria automotriz mundial. Su nuevo plan prevé invertir 60.000 millones de euros en 5 años. Argentina y Brasil impulsarán el mercado de las pickups

El volantazo de un gigante: deja de fabricar una marca clásica en el país, tendrá menos modelos y apuesta por los híbridos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Macabro ataque en Santa Fe: asesinaron a una mujer, balearon a su pareja y ahora la causa tuvo un giro inesperado

Macabro ataque en Santa Fe: asesinaron a una mujer, balearon a su pareja y ahora la causa tuvo un giro inesperado

Cuáles son los 8 alimentos que pueden favorecer la producción de dopamina y ayudar a mantener la concentración

La muerte de Gabriel Ganley y un llamado de atención sobre los riesgos cardíacos en el culturismo profesional

Diabetes y suplementos, qué mirar antes de comprar proteína en polvo

La Fundación Ama Amoedo y El Espacio 23 se unen en una residencia artística en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Flávio Bolsonaro le prometió a Donald Trump adherirse a la alianza “Escudo de las Américas” si gana las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro le prometió a Donald Trump adherirse a la alianza “Escudo de las Américas” si gana las elecciones en Brasil

Los estadounidenses de altos ingresos buscan ciudadanía alternativa ante la incertidumbre

Transparencia Venezuela privilegiar la transición a la democracia en el marco de la apertura económica

La Corte Suprema rechazó la demanda de Florida sobre las licencias para inmigrantes sin residencia legal

El Gobierno de Bolivia aclara que la reducción salarial en el Ejecutivo será un “aporte voluntario”

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El experimentado piloto de la Fórmula 1 que podría perder su asiento si no consigue un buen resultado en el Gran Premio de Mónaco

Impacto en la Fórmula 1: Alpine anunció una nueva alianza y cambiará el nombre del equipo desde el 2027

Las dos sorpresas que evalúa Lionel Scaloni para la lista de 26 de la selección argentina

El estremecedor relato sobre la muerte de un reconocido fisicoculturista de 22 años en Brasil