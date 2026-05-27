Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 27 de mayo

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió 1.428,90 para la venta y $1.377,43 para la compra.
Durante la última semana, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro aumentaron de forma considerable y alcanzaron los USD 2.300 millones, monto suficiente para cubrir más de la mitad del vencimiento de deuda previsto para julio, que asciende a 4.300 millones de dólares. A pesar de este crecimiento, la estrategia financiera del Gobierno para cumplir con ese compromiso en dólares incluye otras alternativas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 94 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, gracias a acuerdos con entidades bancarias, empresas y organismos estatales. El martes sumó USD 112 millones y acumula más de USD 9.100 millones en el año. De esta forma, superó el 90% de la meta de adquisición de divisas establecida para todo 2026.
Con la efectivización del desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los USD 47.000 millones y tocaron su mayor nivel en casi siete años.
Aún con un fuerte volumen de USD 684,1 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista reaccionó a la demanda con una suba de ocho pesos o 0,6% este martes, a $1.411, el precio más alto desde el 27 de abril.
El dólar blue, en máximos de tres meses
El dólar blue se vende a $1.440, el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.
Durante los últimos meses, el peso argentino alcanzó valores inéditos en comparación con el dólar, alcanzando registros no vistos desde 2017. Esta evolución se dio en un contexto de estabilidad cambiaria y políticas de intervención, pero por sobre todo por el masivo ingreso de divisas por exportaciones de distintos sectores.