Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 27 de mayo

Durante los últimos meses, el peso argentino alcanzó valores inéditos en comparación con el dólar , alcanzando registros no vistos desde 2017 . Esta evolución se dio en un contexto de estabilidad cambiaria y políticas de intervención, pero por sobre todo por el masivo ingreso de divisas por exportaciones de distintos sectores.

El dólar blue se vende a $1.440 , el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.

Aún con un fuerte volumen de USD 684,1 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista reaccionó a la demanda con una suba de ocho pesos o 0,6% este martes, a $1.411 , el precio más alto desde el 27 de abril.

Con la efectivización del desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) , las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los USD 47.000 millones y tocaron su mayor nivel en casi siete años.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 94 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, gracias a acuerdos con entidades bancarias, empresas y organismos estatales. El martes sumó USD 112 millones y acumula más de USD 9.100 millones en el año. De esta forma, superó el 90% de la meta de adquisición de divisas establecida para todo 2026.

Durante la última semana, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro aumentaron de forma considerable y alcanzaron los USD 2.300 millones , monto suficiente para cubrir más de la mitad del vencimiento de deuda previsto para julio, que asciende a 4.300 millones de dólares . A pesar de este crecimiento, la estrategia financiera del Gobierno para cumplir con ese compromiso en dólares incluye otras alternativas.

El dólar al público es ofrecido a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió 1.428,90 para la venta y $1.377,43 para la compra.

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