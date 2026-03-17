Te quedarás sin ver tus series: lista de televisores que dejarán de tener Netflix

Fin de una era: Netflix suspende soporte en Smart TV y móviles viejos a partir de marzo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 17 de marzo de 2026, Netflix dejará de estar disponible en una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos antiguos, una decisión que obligará a muchos usuarios a buscar alternativas si desean seguir disfrutando del catálogo de la plataforma de streaming.

El cambio en Netflix responde a la necesidad de mejorar la calidad audiovisual y reforzar la seguridad digital, dos aspectos que los modelos más antiguos ya no pueden garantizar debido a sus limitaciones técnicas.

El impacto de esta medida será inmediato para quienes poseen dispositivos fabricados antes de 2015, ya que perderán la posibilidad de instalar, actualizar o ejecutar la aplicación de Netflix.

La medida busca mejorar la calidad y seguridad del servicio, dejando fuera de compatibilidad a equipos populares como Galaxy S5, Moto X y Apple TV de primera a tercera generación - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Modelos de televisores que perderán compatibilidad con Netflix

La suspensión del soporte no afecta a todos los equipos por igual. Netflix ha publicado una lista precisa de modelos y marcas que dejarán de ser compatibles a partir de marzo:

Apple TV: Todas las versiones de primera, segunda y tercera generación quedan fuera del servicio.

Panasonic y LG: Televisores fabricados antes de 2015 ya no podrán ejecutar la aplicación.

Samsung: La serie EOS de Samsung Smart TV, producida entre 2012 y 2015, también pierde compatibilidad.

Sony: Varias ediciones de la línea Bravia, identificadas por los modelos KDL, XBR, W95 y X95, figuran entre los afectados.

La decisión implica que estos dispositivos no solo dejarán de recibir actualizaciones, tampoco podrán abrir o descargar Netflix debido a requerimientos técnicos que superan la capacidad de procesamiento, memoria RAM o protocolos de conexión de los modelos más antiguos.

Dispositivos móviles que se quedan sin Netflix

El recorte de compatibilidad alcanza también a ciertos teléfonos inteligentes populares. Modelos como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 ya no podrán instalar o utilizar la aplicación de Netflix, al no cumplir con los requisitos mínimos de sistema operativo.

Así puedes seguir viendo Netflix si tu televisor o móvil quedará sin soporte desde marzo de 2026 - (Imagen ilustrativa Infobae)

En el ecosistema Apple, solo los dispositivos con iOS 17 o iPadOS 17 seguirán accediendo a la plataforma. Usuarios con iPhone o iPad que no puedan actualizar a estas versiones quedarán automáticamente excluidos.

Cómo verificar si tu dispositivo es compatible

Para comprobar si tu televisor o teléfono seguirá siendo compatible con Netflix, revisa la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo. En los televisores, estos datos suelen encontrarse en el menú principal bajo “Acerca del dispositivo” o “Sistema”. En teléfonos móviles, la información está disponible en “Información del teléfono”.

Actualizar el sistema operativo y la app de Netflix, siempre que sea posible, es fundamental para mantener la compatibilidad. De lo contrario, el servicio dejará de funcionar y no será posible acceder al catálogo.

Alternativas para seguir viendo Netflix

Si tu televisor quedará fuera de soporte, existen soluciones sencillas para seguir disfrutando de Netflix:

Adquirir un dispositivo externo: Equipos como Amazon Fire Stick, Apple TV, Roku o consolas de videojuegos permiten acceder a la versión actual de Netflix incluso en televisores antiguos mediante una conexión HDMI.

Actualizar el televisor: Comprar un Smart TV moderno asegura compatibilidad con las funciones más recientes y una mejor experiencia audiovisual.

Verificar actualizaciones: Asegúrate de tener la versión más reciente del sistema operativo y de la app de Netflix antes de la fecha límite.

Por qué Netflix deja de funcionar en modelos antiguos

Netflix actualiza sus requisitos: qué modelos quedan fuera y cómo adaptarse al cambio en streaming - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restricción de soporte es una tendencia habitual en el sector tecnológico. Las aplicaciones y servicios digitales priorizan la compatibilidad con modelos recientes para garantizar nuevas funciones, mayor seguridad y una experiencia de usuario óptima.

Netflix sigue el ejemplo de otras plataformas como WhatsApp, que periódicamente dejan de funcionar en modelos desactualizados.

El objetivo es sostener altos estándares de calidad y seguridad digital, adaptando el servicio a los avances tecnológicos y a las expectativas de los usuarios.

La decisión de Netflix refuerza la importancia de mantener los dispositivos actualizados, tanto en hardware como en software. Si tu equipo está en la lista de modelos afectados, considera las alternativas para evitar quedarte sin acceso a tus series y películas preferidas. Mantente atento a futuras actualizaciones y consulta regularmente tu compatibilidad para seguir disfrutando del streaming sin interrupciones.