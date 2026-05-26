X endurecerá las reglas para frenar a usuarios que ganan dinero con publicaciones robadas

X pone fin a la monetización de publicaciones robadas por usuarios.

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, anunció nuevas medidas para combatir a las cuentas que monetizan contenido copiado de otros usuarios. La plataforma buscará identificar a los autores originales de publicaciones virales y redirigir hacia ellos tanto las impresiones como los ingresos generados, en un intento por reducir el negocio de perfiles dedicados a republicar videos, imágenes y mensajes ajenos.

El cambio fue confirmado por Nikita Bier, directora de producto de X, quien explicó que la compañía ya comenzó a detectar y penalizar cuentas que abusan del sistema de monetización basado en interacciones y alcance.

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Según la ejecutiva, algunas cuentas ya han perdido hasta el 90% de sus ingresos publicitarios tras ser identificadas como perfiles que reutilizan contenido viral sin ser sus creadores originales.

Contenido robado de X será desmonetizado, confirmó Nikita Bier, directora de producto de X.

Cómo funcionaba el negocio del contenido robado en X

Durante los últimos años, X permitió que miles de usuarios obtuvieran ingresos mediante el programa de monetización para creadores, el cual paga en función de las impresiones y la interacción que generan las publicaciones.

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El problema, según diversos creadores y usuarios de la plataforma, es que gran parte del contenido viral más rentable no pertenecía realmente a quienes lo publicaban.

Muchas cuentas se especializaron en detectar videos virales, imágenes llamativas o publicaciones polémicas realizadas por usuarios pequeños para republicarlas rápidamente y aprovechar el algoritmo de la red social.

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X dejará de pagar a usuarios que repliquen o roben contenido que no es propio.

En muchos casos, estas cuentas añadían títulos sensacionalistas o frases diseñadas para generar aún más clics, comentarios y compartidos, aumentando así sus ingresos publicitarios.

El modelo resultaba especialmente rentable porque el sistema de monetización de X premiaba principalmente el alcance y la interacción, sin distinguir claramente entre el autor original y quien había republicado el contenido.

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Esto provocó que numerosos creadores vieran cómo otras cuentas acumulaban millones de visualizaciones y dinero utilizando publicaciones ajenas.

X promete redirigir ingresos a los autores originales

Con las nuevas medidas, X busca modificar ese sistema. Según explicó Nikita Bier, la plataforma ahora puede identificar cuál fue la cuenta que publicó originalmente determinado contenido.

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De esta manera, aunque una cuenta con millones de seguidores vuelva a subir un video viral y obtenga enormes cifras de visualización, los ingresos generados serían redirigidos hacia el creador original.

La empresa también planea reducir el alcance de perfiles que abusan del clickbait, titulares exagerados o estrategias sensacionalistas para obtener interacción rápida.

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El objetivo, según la compañía, es incentivar la creación de contenido original y evitar que el ecosistema de monetización siga favoreciendo a quienes simplemente reutilizan publicaciones ajenas.

X empezará a castigar a usuarios que usen el clickbait en sus publicaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un problema que creció con la monetización de la plataforma

El fenómeno de las cuentas dedicadas exclusivamente a copiar contenido aumentó considerablemente desde que X expandió sus programas de ingresos para creadores tras la compra de la compañía por parte de Elon Musk.

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Con la posibilidad de generar dinero a través de publicaciones virales, surgieron perfiles especializados en repostear contenido popular lo más rápido posible para aprovechar las tendencias del momento.

En muchos casos, las cuentas originales quedaban invisibilizadas mientras otros usuarios obtenían beneficios económicos gracias a su trabajo.

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La situación generó críticas frecuentes entre creadores digitales, fotógrafos, ilustradores y usuarios que acusaban a la plataforma de incentivar indirectamente el robo de contenido.

X decidió tomar medidas ante el aumento de contenido robado que luego empezó a ser monetizado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El desafío será detectar versiones modificadas

Aunque la decisión ha sido bien recibida por parte de muchos creadores, el nuevo sistema también enfrenta desafíos técnicos importantes.

Uno de los principales problemas es que quienes reutilizan contenido suelen realizar pequeñas modificaciones para dificultar la detección automática, como cambiar títulos, recortar videos, alterar imágenes o añadir nuevos elementos gráficos.

Esto podría complicar la capacidad de X para identificar correctamente al autor original de determinadas publicaciones.

Aun así, la plataforma parece decidida a endurecer sus políticas frente a este tipo de prácticas, en medio de una creciente presión para mejorar la calidad del contenido dentro de la red social.

El cambio representa además un intento de X por reforzar la relación con creadores originales, un sector clave para mantener la actividad y el atractivo de la plataforma frente a otras redes sociales enfocadas en contenido audiovisual y monetización digital.