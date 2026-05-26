Los argentinos deudores alimentarios que viajen al Mundial 2026 no podrán entrar a los estadios

El Registro Público de Alimentantes Morosos porteño reúne más de 13.000 deudores y se nutre de convenios con 13 provincias

La base de datos de deudores alimentarios morosos llegó a los Estados Unidos. A partir del inicio de la Copa del Mundo 2026, quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) de la Ciudad de Buenos Aires no podrán ingresar a los estadios donde se dispute el torneo, que arranca el 11 de junio en territorio estadounidense, mexicano y canadiense. El mecanismo ya opera en la Ciudad desde hace más de un año, y ahora se extiende al plano internacional mediante un trabajo conjunto entre el gobierno porteño y el Gobierno Nacional.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue directo al explicar el alcance de la medida: “Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha”. La frase sintetiza una política que la Ciudad viene aplicando desde marzo de 2025 en estadios de fútbol y espectáculos musicales, donde el documento de cada asistente se escanea al ingreso y se cruza con el listado del RPAM. Quienes figuran en ese registro —más de 13.000 deudores alimentarios inscriptos— quedan bloqueados por la aplicación del derecho de admisión.

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El paso que ahora se concreta es la remisión de esa base de datos a las autoridades de Estados Unidos para que el mismo criterio rija durante los partidos del Mundial. El mecanismo de cruce de información internacional permitirá bloquear el acceso a los estadios de la Copa del Mundo a los deudores alimentarios y a las personas con restricciones vigentes de acceso a espectáculos masivos y deportivos.

El listado porteño se incorporó previamente al programa Tribuna Segura de la Nación, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ese acuerdo, alcanzado recientemente entre el gobierno de la Ciudad y la cartera nacional, fue el paso previo que habilitó la proyección internacional del sistema. “En la Ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos.

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El programa Tribuna Segura incorporó la base de datos porteña y extendió los controles al plano internacional para el Mundial 2026

Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna Segura para reforzar esos controles en todo el país e incluso durante el Mundial. El que no cumple con una obligación tan básica como alimentar a sus hijos tiene que tener consecuencias", afirmó Macri.

El RPAM es administrado por la Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia porteño. Su base de datos no se nutre únicamente de la información registrada en la Ciudad: convenios de intercambio con 13 provincias argentinas le otorgan al sistema una escala federal. Esa red de datos es la que ahora se puso a disposición de las autoridades estadounidenses para los controles del torneo.

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El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, también se expresó sobre la extensión de la medida al plano internacional: “Es una gran noticia que los deudores alimentarios tampoco puedan entrar a los partidos del Mundial: primero que paguen y se pongan al día con sus obligaciones”. Tapia había remarcado antes que “quienes incumplen con una obligación tan básica como garantizar los alimentos de sus hijos no pueden disfrutar de un espectáculo deportivo o de un recital. En la Ciudad, las normas se respetan”.

Los números que arrojó la aplicación del sistema en el territorio porteño dan cuenta de la escala del control. Desde el inicio de los operativos, en marzo de 2025, se realizaron 187 operativos en total, con 162 deudores detectados. La tendencia se aceleró en lo que va de 2026: en ese período se ejecutaron 91 operativos, en los que se impidió el acceso a 87 infractores. La incorporación del RPAM al programa Tribuna Segura permitirá, además, ampliar los controles a los 18 estadios de fútbol que tiene la Ciudad.

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