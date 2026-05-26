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Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, comenzará este año la construcción de una base en la Luna

El proyecto lunar estadounidense busca crear bases habitables alimentadas con energía solar y nuclear desde 2029

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El módulo Blue Moon de Jeff Bezos será clave en la primera fase del programa Moon Base impulsado por Estados Unidos. (Blue Origin)
El módulo Blue Moon de Jeff Bezos será clave en la primera fase del programa Moon Base impulsado por Estados Unidos. (Blue Origin)

El programa espacial de Estados Unidos ha dado un paso decisivo con el anuncio de que Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, comenzará este año la construcción de una base en la Luna. El proyecto se desarrollará en el polo sur del satélite y forma parte del plan de la NASA para establecer la primera colonia humana permanente en el satélite terrestre durante la próxima década.

Este martes 26 de mayo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, comunicó que antes de finalizar 2026 se lanzarán tres misiones robóticas a la superficie lunar, a cargo de empresas privadas estadounidenses.

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La estrategia de la NASA y el papel de Blue Origin

La primera, Moon Base 1, fue encomendada a Blue Origin, que desplegará su módulo de aterrizaje Blue Moon en el polo sur lunar. Esa región fue seleccionada por su exposición a la luz solar y la posible presencia de agua en forma de hielo.

La NASA prevé lanzar tres misiones robóticas antes de que termine 2026, todas ejecutadas por empresas privadas. (Reuters)
La NASA prevé lanzar tres misiones robóticas antes de que termine 2026, todas ejecutadas por empresas privadas. (Reuters)

En paralelo, Astrobotics tendrá a su cargo la Moon Base 2, que intentará nuevamente posar su módulo Griffin tras un intento fallido en enero de 2024. La tercera misión, bajo la responsabilidad de Intuitive Machines, buscará superar los incidentes experimentados por su sonda Athena en 2025.

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Un plan en fases: del reconocimiento a la habitabilidad

El ingeniero español Carlos García Galán, director del programa Moon Base de la NASA, presentó el esquema de trabajo durante la comparecencia del martes. La agencia espacial planteó tres fases para alcanzar la colonización lunar.

La primera etapa, que inicia este año, se centra en pruebas y aprendizaje sobre la supervivencia de astronautas en condiciones extremas: en el polo sur lunar, las temperaturas pueden descender hasta -200 ℃ (-328 ℉) durante noches que se extienden por dos semanas. Algunos cráteres de la zona permanecen en oscuridad perpetua, lo que obliga a diseñar tecnología y protocolos inéditos para la exploración humana.

Vehículos de Blue Origin que operarán en la superficie lunar. (Reuters)
Vehículos de Blue Origin que operarán en la superficie lunar. (Reuters)

Para abordar estos desafíos, la NASA prevé desplegar vehículos para el desplazamiento de astronautas, drones e instrumentos científicos avanzados. Entre 2026 y 2029, la agencia ejecutará 21 misiones de reconocimiento con el objetivo de recolectar datos y preparar el terreno para la instalación de una colonia permanente.

Competencia tecnológica y el rol de las empresas privadas

La apuesta estadounidense por la exploración lunar depende en gran medida de la capacidad de empresas como Blue Origin y SpaceX. La nave Blue Moon competirá con el sistema Starship para llevar a los primeros astronautas del siglo XXI a la superficie lunar en las misiones Artemis 4 y Artemis 5. La misión Artemis 3 servirá para probar estos módulos en órbita terrestre en 2027.

Si estas pruebas resultan exitosas, el plan contempla dos aterrizajes tripulados en 2028, lo que marcaría el inicio de la segunda fase de colonización: la creación de bases habitables temporales, alimentadas por energía solar y nuclear.

Bases habitables y la visión de largo plazo

A partir de 2029, las primeras instalaciones habitables se construirán en el polo sur lunar, con la expectativa de que para 2032 las bases sean permanentes y funcionales. El plan incluye el uso de robots de construcción, vehículos presurizados para el transporte de astronautas, sistemas de telecomunicaciones en superficie y órbita, y centrales nucleares capaces de garantizar energía constante durante las largas noches lunares.

Jeff Bezos sonríe vestido con traje de vuelo azul y gorra, junto al logo de Blue Origin (una pluma azul en círculo blanco). Al fondo, un motor de cohete y asistentes.
Con Blue Origin, Jeff Bezos se ha vuelto uno de los principales socios del gobierno estadounidense en cuanto a la exploración espacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de Isaacman recalcó la importancia de recuperar el espíritu pionero de la NASA y responder a las directrices presidenciales que exigen asegurar la superioridad estadounidense en el espacio mediante la creación de bases permanentes sobre la Luna.

Aunque los desafíos técnicos y logísticos son evidentes, la cooperación entre la agencia espacial y la industria privada representa una apuesta por convertir la exploración lunar en una realidad durante la próxima década.

Los próximos pasos de la conquista lunar

Las misiones Artemis y el programa Moon Base constituyen la plataforma para futuros objetivos, entre ellos el establecimiento de una estación de lanzamiento hacia Marte. La evolución de estos planes dependerá del desempeño de las misiones robotizadas y tripuladas, así como del desarrollo de tecnologías capaces de soportar las exigencias del entorno lunar.

La primera colonia humana en otro mundo contará con sistemas avanzados de transporte y energía, con el objetivo de sostener una presencia continuada de la humanidad en el espacio.

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