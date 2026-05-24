Tecno

Cómo funcionan los auriculares que identifican a los usuarios por los latidos del corazón

Mediante un aprendizaje profundo combinado con la balistocardiografía, el sistema logra reducir errores y distingue a cada uno por patrones cardíacos recogidos en situaciones reales como caminar o conversar

Guardar
Google icon
Dos auriculares inalámbricos blancos se enfrentan, unidos por una onda de ritmo cardíaco brillante en azul y morado sobre un fondo púrpura
El sistema AccLock permite la autenticación pasiva mediante auriculares al detectar patrones únicos en el ritmo cardíaco de cada usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores presentó auriculares capaces de verificar a sus usuarios a partir del latido cardíaco, un sistema pasivo que funciona con componentes habituales y que busca simplificar la autenticación en tareas cotidianas como acceder a dispositivos, controlar entradas o validar transacciones, según informó el portal especializado en ciencia y tecnología TechXplore.

En pruebas con personas reales, el sistema, bautizado como AccLock, registró una tasa media de falsa aceptación —el porcentaje de veces que el sistema admite a un usuario no autorizado— de 3,13% y una tasa de falso rechazo —cuando rechaza al usuario legítimo— de 2,99% con 33 participantes y 150 muestras de entrenamiento de 4 segundos cada una. Los autores señalaron que ambos indicadores bajan de forma sostenida cuando aumentan el tamaño de la muestra y la duración de los segmentos, aunque esa mejora se estabiliza a partir de ciertos valores.

PUBLICIDAD

La propuesta, presentada en el servidor de prepublicaciones científicas arXiv, intenta resolver limitaciones de otros métodos de autenticación basados en auriculares, que suelen requerir interacción del usuario, emisión activa de voz, mayor exposición al ruido o componentes costosos.

En este caso, el diseño emplea acelerómetros intraauriculares, presentes en muchos auriculares convencionales, en lugar de micrófonos internos usados en desarrollos previos.

PUBLICIDAD

Esos acelerómetros captan pequeños movimientos en el oído generados por el latido del cuerpo. Las vibraciones viajan por huesos y tejidos hasta el canal auditivo y producen señales de balistocardiografía, o BCG, que varían entre personas y permiten construir patrones de identificación.

Infografía sobre AccLock que muestra dos auriculares blancos con una línea de ritmo cardíaco entre ellos y gráficos que detallan la autenticación por latido.
Esta infografía detalla cómo el sistema innovador llamado AccLock utiliza auriculares con acelerómetros intraauriculares para verificar la identidad de un usuario a través de su latido cardíaco con bajas tasas de error (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona AccLock

Los investigadores explicaron en el trabajo que el uso principal previsto es la autenticación continua. En ese escenario, el auricular capta de forma pasiva señales BCG dentro del oído mientras se usa en situaciones diarias, y el resultado puede transmitirse por Bluetooth o Wi-Fi a un sistema de control de acceso para habilitar una entrada sin pasos adicionales.

Para que el método funcionara, el equipo tuvo que eliminar tanto el ruido de movimiento y ambiente como parte de las vibraciones cardíacas comunes a todas las personas. El objetivo era aislar solo las características distintivas de cada usuario y descartar los patrones compartidos, detalló el portal.

Con ese fin, los autores aplicaron un proceso de eliminación de ruido en dos etapas y luego usaron un modelo de aprendizaje profundo llamado HIDNet para separar rasgos específicos del usuario de las señales comunes.

También recurrieron a una red siamesa —un modelo de aprendizaje automático que aprende a comparar señales en lugar de clasificarlas— para que la autenticación no dependiera de reentrenar el sistema para cada nuevo usuario.

Ese modelo aprende un espacio en el que las muestras de una misma persona quedan más cerca entre sí y las de individuos distintos más lejos en términos de distancia euclidiana. Durante el registro, el sistema graba las señales BCG del usuario, extrae sus representaciones y calcula un umbral personalizado; en la autenticación, compara una nueva señal con la plantilla registrada y acepta o rechaza según esa distancia.

Ilustración de una persona con jersey azul y pantalones negros caminando, usando auriculares inalámbricos. De su boca abierta salen líneas abstractas que simulan ondas de sonido
La eficiencia de AccLock disminuye con el movimiento, elevando los errores en actividades como caminar, hablar o mover la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores, limitaciones y frecuencias de muestreo

Las principales dificultades aparecieron cuando los usuarios se movían mucho; al caminar la tasa de falsa aceptación subió a 13,86% y la de falso rechazo a 14,10%, mientras que acciones como hablar o sacudir la cabeza generaron errores de entre 7% y 10%.

Los investigadores indicaron que el deterioro causado por el habla podría mitigarse si durante el registro se incorporan patrones representativos de conversación. También observaron que algunos usuarios muestran errores más altos por diferencias anatómicas o de uso, que ciertos ángulos al llevar puestos los auriculares afectan la precisión y que los latidos prematuros dificultan la verificación de identidad.

El estudio añadió que las tasas de error se mantuvieron en niveles bajos en usuarios con enfermedades cardíacas frecuentes como bradicardia, taquicardia y enfermedad coronaria. Además, el equipo evaluó frecuencias de muestreo de 100 Hz, 75 Hz, 50 Hz y 25 Hz, y comprobó que la reducción de esa frecuencia incrementa los errores.

Aun así, a 25 Hz, AccLock mantuvo una tasa media de falsa aceptación de 5,97% y una tasa media de falso rechazo de 5,51%, valores que los autores consideraron aceptables para un uso diario práctico, señaló el portal. Esa parte del trabajo apunta a la viabilidad de la tecnología incluso con equipos menos exigentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
AccLock mantiene tasas de error bajas incluso en usuarios con bradicardia, taquicardia o enfermedad coronaria, mostrando su robustez biométrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

AccLock en auriculares comerciales y próximos pasos

El equipo también probó el diseño con una de las marcas líder, que operan con una frecuencia de muestreo mucho más baja, y aplicó una estrategia de entrenamiento específica para adaptar el sistema. El resultado fue una tasa media de falsa aceptación de 7,54% y una de falso rechazo de 7,10%.

Los autores afirmaron: “Estos resultados aportan una prueba directa de que AccLock no está restringido a nuestra plataforma prototipo y puede desplegarse en auriculares comerciales en la práctica”.

Antes de llegar a auriculares de uso masivo, el sistema todavía necesita más pruebas. De acuerdo con TechXplore, entre las mejoras previstas figuran métodos de eliminación de ruido más avanzados para mantener el desempeño durante movimientos intensos, un mejor acceso a los datos de sensores por parte de los fabricantes y una mayor robustez para usuarios con calidad de señal variable.

Temas Relacionados

Autenticación BiométricaAuriculares InteligentesAprendizaje ProfundoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El descuido con el refrigerador que dejas pasar y te cuesta un 30% más de energía

Errores comunes incluyen introducir alimentos calientes, sobrecargar el interior y ubicar el electrodoméstico junto a fuentes de calor

El descuido con el refrigerador que dejas pasar y te cuesta un 30% más de energía

Trucos para ahorrar usando la lavadora: qué hora del día es la más recomendada

Programar ciclos entre la medianoche y la mañana, o durante fines de semana, permite aprovechar precios más bajos

Trucos para ahorrar usando la lavadora: qué hora del día es la más recomendada

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este domingo 24 de mayo

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este domingo 24 de mayo

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartir videos de una fiesta a la que habían asistido

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

En el 2006 la revista Time nombró a YouTube como el Invento del Año

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

DEPORTES

Preocupación en los pilotos de la Fórmula 1 por la chance de lluvia para el GP de Canadá: “Un salto a lo desconocido”

Preocupación en los pilotos de la Fórmula 1 por la chance de lluvia para el GP de Canadá: “Un salto a lo desconocido”

Confirmaron la causa de muerte de Kyle Busch: neumonía grave y sepsis, el diagnóstico que conmocionó a NASCAR

El liderazgo de Zak Brown transforma a McLaren y proyecta un nuevo modelo en la Fórmula 1: “El débil no sobrevive”

El violento robo que sufrió una leyenda de la F1: ladrones ingresaron a su casa, lo golpearon y abrieron una caja fuerte

La pelea de los “250 kilos” entre dos luchadores en el boxeo sin guantes que acabó con un impactante nocaut

TELESHOW

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

La reflexión de Martín Slipak sobre el éxito en el mundo de la actuación: “Desconfío de los actores que creen que son buenos”

Cine, lengua de señas y puente entre culturas: Emilio Insolera, el actor ítalo argentino que es sordo y conquista el mundo

Diego y Omar Romay: “Billy Elliot es ese tipo de historia que interpela tanto a los padres como a los más chicos”

Pampita causó furor con su nuevo look: longitud, volumen y ondas amplias

INFOBAE AMÉRICA

Sus amigos lo vieron morir: un tiburón mató a un pescador en el segundo ataque mortal en una semana en Australia

Sus amigos lo vieron morir: un tiburón mató a un pescador en el segundo ataque mortal en una semana en Australia

El Festival Arte y Diseño El Salvador: la pasarela que llevará talento local hasta Madrid

Club nocturno intervenido en Guatemala: policía rescata a menor hondureña y captura a tres mujeres

Seis de cada diez adolescentes en República Dominicana se sienten inseguros en internet, revela Unicef

Un proyectil ruso alcanzó la residencia del embajador de Albania durante el ataque masivo sobre Kiev: “Puso en peligro su vida”