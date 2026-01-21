Tecno

Nuevas pistas de lo que sería el primer dispositivo de OpenAI: unos auriculares con IA

Se trata de un proyecto liderado por Jony Ive y fabricado por Foxconn, con el que la compañía busca controlar toda la experiencia de usuario

Chris Lehane, directivo de OpenAI,
Chris Lehane, directivo de OpenAI, aseguró que el desarrollo del dispositivo es una prioridad estratégica para la compañía este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio oficial llegó durante el Foro Económico Mundial de Davos: OpenAI lanzará su primer dispositivo físico en la segunda mitad de 2026, una apuesta que busca transformar la interacción con la inteligencia artificial a través de hardware propio.

Chris Lehane, responsable de asuntos globales de la compañía, calificó el proyecto como una de las máximas prioridades para este año.

Diseño y fabricación: una apuesta disruptiva

El dispositivo, conocido internamente como Sweetpea, apunta al segmento de los auriculares inteligentes y presenta un enfoque radicalmente distinto al de los líderes actuales del mercado.

Filtraciones recientes indican que los auriculares tendrán un diseño que rompe con los modelos más populares: el estuche de carga será ovalado, de aspecto similar a una piedra lisa, y alojará dos cápsulas metálicas que se colocan detrás de la oreja, en lugar de introducirse en el canal auditivo. Esta configuración recuerda más a un audífono tradicional que a los AirPods de Apple.

Foxconn fabricará los dispositivos en
Foxconn fabricará los dispositivos en Vietnam para evitar complicaciones comerciales asociadas a la producción en China. (Reuters)

La fabricación estará a cargo de Foxconn, uno de los mayores ensambladores de dispositivos electrónicos del mundo y proveedor histórico de Apple. Las plantas de Foxconn en Vietnam han sido seleccionadas para la producción, una maniobra que busca evitar las complicaciones arancelarias asociadas a la manufactura en China. OpenAI descartó a Luxshare, otro gigante industrial, precisamente por su localización en territorio chino.

Las expectativas de OpenAI respecto al alcance comercial del dispositivo son elevadas. Estimaciones internas filtradas señalan que la empresa aspira a vender entre 40 y 50 millones de unidades en el primer año, una cifra cercana a la mitad de las ventas anuales globales de AirPods en 2023.

La apuesta es también estratégica: hasta ahora, OpenAI ha dependido de plataformas de terceros para llevar sus productos de inteligencia artificial a los usuarios. Con Sweetpea, la firma busca controlar toda la cadena, desde el desarrollo hasta la experiencia de usuario.

Tecnología, visión y próximos pasos

Uno de los factores que añade atractivo al proyecto es la participación de Jony Ive, ex jefe de diseño de Apple y responsable de varios productos emblemáticos de la tecnología de consumo.

La colaboración de Jony Ive,
La colaboración de Jony Ive, ex jefe de diseño de Apple, marca el desarrollo creativo del hardware y la estética de OpenAI, liderada por Sam Altman. (Composición Infobae)

Tras la adquisición de su startup de hardware por parte de OpenAI en 2024, Ive y su equipo de 55 ingenieros y diseñadores asumieron el liderazgo creativo de los nuevos dispositivos. La firma de diseño LoveFrom, fundada por Ive, se encarga actualmente de la estética de todos los productos de OpenAI.

En el plano tecnológico, los auriculares Sweetpea integrarán un procesador de dos nanómetros para el procesamiento local de comandos simples, mientras que las tareas más complejas de inteligencia artificial se ejecutarán en la nube, de acuerdo con el modelo habitual de la compañía.

La propuesta incluye modelos de lenguaje adaptados que podrán operar sin conexión para tareas ligeras, mientras que las funciones avanzadas requerirán acceso a los servidores de OpenAI. Las filtraciones sugieren que el coste de fabricación del dispositivo estará en línea con el de un teléfono inteligente.

El presidente de OpenAI, Sam Altman, ha descrito el dispositivo como “sorprendentemente simple” y “más relajante que un smartphone”. Altman comparó la experiencia de uso con “estar sentado en una cabaña junto a un lago, aislado del bombardeo de notificaciones de los teléfonos actuales”.

OpenAI apuesta por el desarrollo
OpenAI apuesta por el desarrollo de hardware propio para llevar su tecnología de inteligencia artificial directamente a los usuarios. (Reuters)

Esta visión apunta a lo que algunos analistas definen como inteligencia ambiental: un asistente de IA permanente capaz de filtrar el ruido digital y discernir qué información amerita una interrupción.

La historia reciente de dispositivos nativos de IA muestra antecedentes dispares. Referentes como el Humane AI Pin o el Rabbit R1 no lograron sostener el interés inicial, y propuestas similares, como los auriculares Nothing con integración de ChatGPT, tampoco alcanzaron un éxito destacado.

La clave para OpenAI será ofrecer una propuesta de valor que motive a los usuarios a cambiar de ecosistema, un reto considerable ante la fuerte integración de los actuales auriculares inalámbricos con iOS y Android.

Los planes de la compañía van más allá de Sweetpea. Filtraciones recientes indican que OpenAI planea lanzar al menos otros cuatro dispositivos en los próximos dos años, incluyendo un bolígrafo inteligente (con nombre en clave Gumdrop) y un dispositivo para el hogar, aunque los detalles sobre estos productos todavía son escasos.

