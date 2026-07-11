El hostil trato a Gianluca Prestianni en el amistoso Benfica-Flamengo tras el escándalo con Vinícius Jr.

El ambiente fue hostil contra Prestianni

El extremo argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, volvió a quedar en el centro de la polémica este sábado durante el amistoso del Troféu do Algarve disputado en el Estadio Algarve, cuando los hinchas del Flamengo lo silbaron cada vez que tocó el balón y varios jugadores del conjunto brasileño lo sometieron a entradas duras a lo largo de los 90 minutos. El equipo carioca se impuso 2-1.

La hostilidad de los aficionados del elenco brasileño tuvo un correlato en el episodio de febrero pasado, cuando Vinicius Junior denunció haber recibido un insulto racista de parte del ex Vélez Sársfield durante el playoff de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid.

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Parte de la hinchada también festejó una falta dura que le propinó Emerson Royal al argentino en el transcurso del partido, justo en un tramo del partido en el que estaban gritando el nombre de Vini.

Un aficionado con la camiseta y gorro de Flamengo se muestra reaccionando enérgicamente desde las gradas

Los jugadores del conjunto brasileño Erick Pulgar y Johnny también protagonizaron entradas sobre Prestianni que elevaron la temperatura del encuentro. Una de esas infracciones, la de Pulgar, derivó en la principal controversia del partido: un integrante de la comisión técnica del Benfica abandonó el banco de suplentes para reclamar por la sucesión de golpes al atacante, lo que provocó la reacción inmediata del entrenador del Flamengo, Leonardo Jardim. La discusión movilizó a jugadores e integrantes de ambos cuerpos técnicos.

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En la rueda de prensa posterior al partido, Jardim explicó su postura. “Soy una persona calma y respetuosa. Muchas veces me critican por ser tan calmado. Pero no admito que me falten el respeto. Intenté acercarme para decirle a la gente que los rumores no se ajustan a la realidad. Después, otras personas se acercaron, me agarraron, y eso no me gusta”, declaró el técnico, según consignó Lance!.

El entrenador también aclaró que instruyó a sus jugadores a concentrarse en el juego y a dejar de lado el asunto extradeportivo. “La entrada de Prestianni aumentó la parte emocional por lo que ocurrió en el pasado reciente. Les dije a los jugadores que jugaran nuestro fútbol. No apoyamos lo que pasó, pero estábamos aquí para jugar nuestro partido contra el Benfica. Ganamos por méritos”, afirmó Jardim ante los medios.

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Por su parte, el delantero Samuel Lino, uno de los anotadores del Fla en el partido, desmintió que la marcación más intensa sobre Prestianni respondiera al antecedente con Vinicius. "El jugador del Flamengo es así, juego duro. No hay eso de que el jugador tenga algún problema con nosotros, con el Flamengo o con un jugador que pasó por el club. Lo que pasó no es asunto nuestro. Claro que Vinicius es un jugador especial, que pasó por el Flamengo. Dentro de este partido no tuvo nada que ver. Ya entramos con juego duro y así es el Flamengo", declaró Lino ante la cadena DAZN, de acuerdo con A Bola.

Incluso, a poco del final del encuentro, Prestianni se dispuso a efectuar un tiro de esquina en el sector que se encontraba la parcialidad brasileña. Allí, se pudo ver a un hombre dirigirse al argentino con el grito de: “Racista”.

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El trasfondo remite al cruce entre Prestianni y Vinicius del 18 de febrero, en el partido de ida de los playoffs de la Champions League disputado en Lisboa. El brasileño denunció al argentino por presuntos insultos racistas, aunque ninguna cámara de la transmisión oficial pudo verificarlo. Prestianni se había tapado la boca con la camiseta al momento de hablar con su rival.

Un especialista en lectura de labios determinó que, antes de la denuncia, Vinicius le había dicho “cagón de mierda” al argentino. Según informó ESPN, en su testimonio ante la UEFA, Prestianni declaró que le había llamado “maricón” a Vinícius, no “mono”. El propio jugador lo negó públicamente: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, escribió en sus redes sociales.

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La UEFA sancionó a Prestianni con seis partidos —tres de cumplimiento inmediato y tres en período probatorio de dos años— por “conducta discriminatoria de carácter homofóbico”, según el comunicado del Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) del organismo europeo, publicado el 24 de abril. La decisión incluyó el partido de suspensión provisional ya cumplido el 25 de febrero en la vuelta de la eliminatoria ante el Real Madrid.

El episodio también generó consecuencias en el reglamento del fútbol internacional. Durante el último Mundial, Miguel Almirón y Piero Hincapié fueron expulsados por taparse la boca al hablar con un rival, una medida implementada para facilitar la identificación de posibles conductas discriminatorias.

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