Italia sorprendió y designó a una leyenda del fútbol como nuevo entrenador tras quedar afuera por tercera vez del Mundial

Paolo Maldini fue anunciado como nuevo entrenador de Italia

Después de quedar afuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este sábado la designación de Paolo Maldini como nuevo director técnico del seleccionado nacional, en el primer paso para la reconstrucción de la Azzurra.

Además, Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, comunicó que Maldini trabajará junto a Leonardo, ex jugador de Brasil y ex director deportivo del París Saint-Germain, quien asumirá el cargo de asesor.

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La noticia puso fin a varias semanas de rumores y negociaciones en las que circularon otros nombres de peso como Gianluigi Buffon y Claudio Ranieri. Ese era el perfil que buscaba Malagò, quien explicó que su plan para refundar la estructura deportiva contemplaba figuras de prestigio con autonomía para coordinar tanto el seleccionado mayor como las divisiones juveniles.

“Maldini siempre fue mi objetivo, pensé que podía ser la persona adecuada para supervisar el área técnica de la FIGC”, afirmó el dirigente.

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Maldini disputó cuatro Mundiales con su selección

Para el histórico ex defensor será su primera experiencia como entrenador, sin antecedentes previos en clubes o selecciones, ni en divisiones inferiores. Hay que recordar que, tras su retiro como jugador, fundó Miami FC, equipo que actualmente compite en la USL Championship, la segunda división del fútbol estadounidense. Además, entre 2018 y 2023, se desempeñó como director deportivo del AC Milan.

La leyenda del fútbol llega a un seleccionado en crisis. Italia no disputa una eliminatoria directa de Copa del Mundo desde la final ganada a Francia en Alemania 2006. En los últimos 20 años, la Nazionale sumó dos eliminaciones en fase de grupos (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y tres derrotas consecutivas en repechajes (Suecia en 2018, Macedonia del Norte en 2022 y Bosnia en 2026), por lo que cumplirá al menos 16 años sin participar en la máxima cita.

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Durante todos estos ciclos, varios entrenadores pasaron por el banco italiano. Gianpiero Ventura inició el camino a Rusia 2018, aunque tras la eliminación ante Suecia fue reemplazado de forma interina por Luigi Di Biagio. Roberto Mancini asumió para el proceso rumbo a Qatar 2022, etapa en la que la tetracampeona del mundo ganó la Eurocopa 2021, pero no logró el boleto mundialista tras caer ante Macedonia del Norte. Para la clasificación a 2026, la gestión comenzó con Luciano Spalletti y concluyó bajo el mando de Gennaro Gattuso, responsable del equipo en la derrota en los penales ante Bosnia.

La Azzurra no pudo clasificar a las últimas tres Copas del Mundo (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La historia mundialista de Maldini incluye cuatro participaciones como futbolista. Fue semifinalista en la edición que se jugó en su país en 1990, fue subcampeón en Estados Unidos 1994 tras perder la final en los penales ante Brasil y llegó a cuartos de final en Francia 1998. En Corea-Japón 2002, el equipo quedó eliminado en octavos en un partido polémico.

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Irónicamente, Maldini no formó parte del plantel que conquistó el título en Alemania 2006, ya que había decidido retirarse de la selección.

En 2020, el ex defensor recordó sus frustraciones en finales perdidas y reconoció el dolor por no haber podido disfrutar el título en tierras alemanas. “Cuando en 2006 (el entrenador Marcello) Lippi me llamó, le dije que no por respeto a (el ex DT Giovanni) Trapattoni, al que ya había dicho que dejaría la selección. Cuando Italia ganó la final en Berlín contra Francia, pensé ‘ok, tengo mala suerte’“, declaró en una transmisión junto a su ex compañero Christian Vieri.

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Maldini quedó con la espina de poder coronarse en el máximo certamen

En aquella charla, además, el futbolista que conquistó 26 trofeos con el AC Milan, incluidas cinco Champions League, dejó una definición curiosa: “Yo soy el jugador más perdedor de la historia. Gané muchísimo, cinco Copas de Europa, pero perdí tres finales de Champions, una Supercopa europea, tres finales de Intercontinental, una final del Mundial, una del Europeo, una semifinal de un Mundial, y podría seguir”.