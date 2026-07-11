Niño de 4 años es hospitalizado tras ser mordido por una serpiente tamagás en Honduras

Un niño de cuatro años fue atendido tras sufrir la mordedura de una serpiente tamagás en Choluteca. El menor recibió cinco frascos de suero antiofídico en el Hospital Regional del Sur. (Foto: Redes sociales)

Un niño de cuatro años fue ingresado en las últimas horas a la emergencia pediátrica del Hospital Regional del Sur, luego de sufrir la mordedura de una serpiente tamagás mientras se encontraba en su vivienda, ubicada en el sector de Potreritos, municipio de San Marcos de Colón, departamento de Choluteca.

El menor fue atendido inicialmente en el policlínico de San Marcos de Colón y, debido al riesgo que representa este tipo de accidente, fue remitido al Hospital Regional del Sur para recibir atención médica especializada.

La portavoz del centro asistencial, Wendy Gallo, informó que el niño ingresó con una mordedura en el tobillo derecho, lesión provocada por una serpiente identificada como tamagás.

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"Ingresó con una mordedura de serpiente tipo tamagás en el tobillo derecho. Al llegar al Hospital del Sur se le aplicaron cinco frascos de suero antiofídico“, explicó la portavoz a medios locales.

Gallo indicó que el menor llegó estable, aunque presentaba inflamación y dolor en la extremidad afectada, síntomas habituales tras este tipo de envenenamiento.

Asimismo, detalló que el personal médico entrevistó a la madre del niño para confirmar las características del reptil responsable del ataque, información que permitió seleccionar el tratamiento más adecuado y administrar oportunamente el antídoto.

El paciente permanece bajo observación médica para monitorear su evolución clínica y descartar posibles complicaciones derivadas del veneno, mientras continúa recibiendo la atención correspondiente por parte del equipo especializado.

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El ataque ocurrió en una vivienda del sector de Potreritos, en San Marcos de Colón. El paciente ingresó estable, aunque presentaba inflamación y dolor en el tobillo derecho. (Foto: INS)

Este nuevo caso ocurre en medio de un incremento de mordeduras de serpientes reportado en la zona sur de Honduras, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido a que los menores de edad figuran entre los grupos más vulnerables.

De acuerdo con información proporcionada por el Hospital Regional del Sur, durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en este tipo de emergencias; sin embargo, hasta la fecha no se reportan fallecimientos por mordeduras de serpiente en ese centro asistencial.

Especialistas atribuyen el incremento de estos incidentes a diversos factores ambientales propios de la temporada. Entre ellos destacan las altas temperaturas, el inicio del período lluvioso y la alteración del hábitat natural de los reptiles como consecuencia de las quemas agrícolas y la tala de bosques.

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Estas condiciones obligan a las serpientes a desplazarse hacia áreas cercanas a viviendas, cultivos y caminos rurales, aumentando el riesgo de encuentros con personas, especialmente en comunidades donde predominan las actividades agrícolas y ganaderas.

Las autoridades de Salud recomendaron a la población extremar las medidas de prevención, particularmente en viviendas ubicadas cerca de zonas boscosas o terrenos con abundante vegetación, donde es más frecuente la presencia de serpientes.

Personal médico confirmó el tipo de serpiente para aplicar el tratamiento adecuado. Autoridades reportan un aumento de mordeduras de serpientes en la zona sur del país. Especialistas atribuyen los ataques a las lluvias y la alteración del hábitat de los reptiles. (Foto: IMSS/Referencia)

Asimismo, los médicos insistieron en que, en caso de una mordedura, no deben aplicarse remedios caseros ni torniquetes, ya que estas prácticas pueden agravar la lesión. En su lugar, la persona afectada debe ser trasladada lo antes posible al establecimiento de salud más cercano para recibir atención especializada y, de ser necesario, la aplicación de suero antiofídico.

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El caso del menor también se suma a otros incidentes registrados recientemente en diferentes regiones del país. Hace apenas unos días, Norberto Ramos, un agricultor de 66 años, falleció luego de ser mordido por una serpiente venenosa mientras realizaba labores agrícolas en una comunidad rural del municipio de Patuca, departamento de Olancho.

A este hecho también se agrega la muerte de Darling Hércules, ocurrida en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, después de sufrir la mordedura de una serpiente barba amarilla, otro de los accidentes ofídicos reportados en las últimas semanas y que mantienen la preocupación de las autoridades sanitarias ante el incremento de estos casos en el territorio nacional.

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