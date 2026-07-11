Honduras: Fiscal General fortalece cooperación con la DEA para combatir el narcotráfico y el crimen organizado

El Fiscal General Pablo Emilio Reyes Theodore se reunió con el director de la DEA, Terrance Cole. Honduras y Estados Unidos fortalecen la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. (Foto: Ministerio Público)

El Fiscal General de Honduras, Pablo Emilio Reyes Theodore, sostuvo este viernes una reunión con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, con el propósito de fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron distintas estrategias orientadas a reforzar el intercambio de información de inteligencia, ampliar los mecanismos de cooperación institucional y fortalecer las capacidades operativas para enfrentar las estructuras criminales que operan a nivel regional.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo que desarrolla el titular del Ministerio Público en Estados Unidos, enfocada en consolidar alianzas con agencias y organismos internacionales dedicados a la investigación y persecución de delitos vinculados al crimen organizado.

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De acuerdo con la información oficial, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos de carácter transnacional que afectan la seguridad de la región.

Asimismo, dialogaron sobre la necesidad de fortalecer los canales de cooperación entre las instituciones encargadas de la investigación criminal, con el objetivo de facilitar el desarrollo de operaciones conjuntas y optimizar el intercambio de información estratégica.

Durante el encuentro se abordó el intercambio de información de inteligencia entre ambos países. Las autoridades analizaron mecanismos para fortalecer las capacidades operativas de investigación. (Foto: Ministerio Público)

Las autoridades también abordaron mecanismos para continuar fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de los equipos especializados que participan en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado.

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Previo a la reunión con el director de la DEA, Reyes Theodore sostuvo un encuentro con representantes de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se revisaron los esfuerzos conjuntos que ambos países impulsan para combatir el crimen transnacional y reforzar la seguridad en el Hemisferio Occidental.

Durante esa reunión, las partes intercambiaron experiencias sobre las investigaciones desarrolladas en el combate a organizaciones criminales y analizaron la importancia de mantener una cooperación estrecha para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

La visita del Fiscal General a Estados Unidos se enmarca en las acciones de fortalecimiento de las relaciones de cooperación internacional que impulsa el Ministerio Público para mejorar las capacidades de investigación y persecución penal frente a delitos de alto impacto.

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La reunión forma parte de la agenda oficial del Fiscal General en Estados Unidos. El Ministerio Público busca ampliar la cooperación internacional contra el crimen organizado. (Foto: Ministerio Público)

En los últimos años, la colaboración entre Honduras y las agencias estadounidenses ha permitido el desarrollo de investigaciones conjuntas, intercambio de asistencia técnica y capacitación especializada para fiscales e investigadores que participan en casos relacionados con el crimen organizado.

Las autoridades hondureñas han reiterado que la cooperación internacional constituye un elemento fundamental para enfrentar las redes criminales que operan en la región, debido a la naturaleza transnacional de delitos como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos y otras actividades vinculadas a estructuras delictivas.

Con este nuevo acercamiento entre el Ministerio Público y la DEA, ambas instituciones buscan consolidar una coordinación más estrecha que permita fortalecer las investigaciones y continuar desarrollando acciones conjuntas dirigidas a reducir el impacto del crimen organizado en Honduras y el resto del continente.

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Las reuniones sostenidas por el Fiscal General forman parte de los esfuerzos encaminados a fortalecer las relaciones de cooperación con instituciones internacionales dedicadas al combate de delitos de alto impacto.

El Ministerio Público ha señalado en reiteradas ocasiones que el intercambio de información, la asistencia técnica y la coordinación entre agencias especializadas resultan fundamentales para enfrentar las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales y que requieren respuestas conjuntas por parte de los Estados.