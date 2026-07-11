Costa Rica: Estiman baja en la gasolina súper y diésel para agosto

RECOPE vinculó la rebaja de combustibles con una mayor oferta internacional, la apertura del Estrecho de Ormuz y la apreciación del colón frente al dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) remitió este viernes a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) un cálculo preliminar que anticipa una reducción en el precio de varios combustibles a partir de agosto. La proyección, basada en la evolución del mercado internacional y el comportamiento del tipo de cambio, prevé ajustes que impactarán directamente en el bolsillo de los consumidores costarricenses.

De acuerdo con la información suministrada por RECOPE, la gasolina súper pasaría de ₡756 a ₡701 por litro (aproximadamente USD 1.32), lo que representa una rebaja de ₡55 (alrededor de USD 0.10). Por su parte, el diésel bajaría de ₡683 a ₡604 (USD 1,14), equivalente a una disminución de ₡79 (USD 0.15). En cuanto al gas GLP de 25 libras, el precio estimado se ubicaría en ₡6.996 (USD 13.20), una reducción de ₡444 (USD 0.84) respecto al valor actual. La gasolina regular se mantendría en ₡755 por litro (USD 1,43), sin cambios en este periodo.

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Karla Montero Víquez, presidenta de RECOPE, calificó este anuncio como una noticia positiva para los hogares y sectores productivos del país. “Tenemos una excelente noticia para las familias costarricenses. De acuerdo con la información preliminar que RECOPE remitió a la ARESEP, la gasolina súper, el diésel y el gas presentarán una disminución en agosto. Esto se debe a que tuvimos mejores condiciones en los precios internacionales de los combustibles, además de un comportamiento favorable del tipo de cambio. Sabemos que cualquier reducción en los combustibles representa un alivio para la población”, expresó Montero Víquez.

Karla Montero Víquez, directora de RECOPE, advirtió que la volatilidad internacional de los combustibles mantiene incierto el mercado y dejó los montos sujetos a revisión técnica. (Cortesía: Refinadora Costarricense de Petróleo)

Factores detrás de la posible rebaja

La funcionaria destacó el impacto de estos ajustes en sectores clave, señalando que “en el caso del gas, hablamos de un producto muy utilizado en hogares, comercios y pequeños negocios. Y en el caso del diésel es fundamental para el transporte público, el transporte de mercancías y muchas actividades productivas”.

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El análisis de RECOPE atribuye la posible rebaja principalmente a una mayor oferta internacional de combustibles, la apertura del Estrecho de Ormuz y la apreciación del colón frente al dólar. Estos factores han permitido que el país pueda acceder a insumos energéticos a precios más competitivos, situación que se traduce en beneficios directos para los usuarios finales.

No obstante, Víquez también advirtió sobre la volatilidad del mercado internacional: “Aunque esta es una noticia muy positiva, también debemos ser responsables. El mercado internacional de los combustibles sigue siendo incierto. Los precios pueden cambiar muy rápidamente por factores como guerras, demanda internacional, disponibilidad del producto y decisiones de los países productores”.

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Costa Rica proyectó una baja en los precios de combustibles desde agosto tras el cálculo preliminar que RECOPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, la presidenta de RECOPE hizo un llamado a la población a mantener prácticas de ahorro y uso eficiente de los combustibles. “Cuando usamos mejor la energía, cuidamos el bolsillo, reducimos gastos y contribuimos también a que el consumo sea más responsable. Desde RECOPE damos seguimiento permanente al mercado internacional, garantizando en todo momento el suministro de los combustibles que el país necesita”, puntualizó.

Los montos presentados son preliminares y están sujetos a la revisión técnica por parte de la ARESEP, que deberá definir los precios finales que se aplicarán a los consumidores.