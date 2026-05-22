Del blooper del arquero Tagliamonte al increíble gol errado de Maravilla Martínez: las jugadas que sellaron la eliminación de Racing

Dos acciones inexplicables en el segundo tiempo le costaron a Racing Club la clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Costas había dado vuelta el partido ante Caracas en el primer tiempo y llegó al descanso con el 2-1 que le permitía soñar con la última fecha del Grupo E. Pero un blooper del arquero Matías Tagliamonte y un gol desperdiciado por Adrián Martínez en soledad absoluta sellaron el empate 2-2 y la eliminación con una jornada aún por disputarse.

El primer error llegó en el complemento, cuando el partido parecía encaminado. Tras una serie de ataques del conjunto venezolano, Tagliamonte realizó dos atajadas espectaculares en rápida sucesión. La tercera pelota, producto de un córner ejecutado por Michael Covea, lo encontró fuera de lugar: el balón rebotó varias veces en el travesaño, quedó boyando en el área chica y Irving Gudiño la empujó al fondo de la red. El VAR revisó un posible empujón de Adrián Fernández sobre el arquero, pero el árbitro colombiano Jhon Ospina convalidó el tanto. La jugada desató la polémica en el Cilindro de Avellaneda, con el banco de Racing reclamando la falta sobre su guardameta.

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El 2-2 no fue el único golpe de la noche para la Academia. Minutos después, Martínez tuvo entre sus pies el gol que hubiera cambiado el resultado y el destino del equipo en el torneo. El delantero quedó mano a mano con el arquero venezolano en una posición sin ángulo de error, pero no pudo definir y la pelota increíblemente no entró. La chance fue quizás el momento más doloroso del partido para los hinchas de la Academia, que siguieron el encuentro por televisión ante la prohibición de asistir al estadio.

La ironía del resultado es que Martínez había sido el héroe del primer tiempo. A los 36 minutos, el delantero convirtió el penal que puso el 2-1 tras una mano de Luis Mago —capitán de Caracas— detectada por el VAR. La pelota se clavó en el ángulo con un zurdazo preciso. Fue su gol número 60 con la camiseta de Racing en 115 partidos.

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El partido había comenzado de la peor manera posible para el local. A los 42 segundos, Gabriel Rojas intentó despejar un centro de Robert Hernández y convirtió en su propio arco. La Academia reaccionó de inmediato: a los cinco minutos, Gastón Martirena llegó por el segundo palo y remató al gol con la complicidad del arquero Frankarlos Benítez para igualar el marcador.

“Una lástima que después de venir dos años compitiendo en todo, hoy nos vamos con una tristeza enorme. De mi parte también, esa pelota que me queda en lo último, pica en el pasto una cancha muy rápida no me lo esperaba, se me levantó y me quedó ahí a un metro y no la pude terminar. La verdad que tengo una angustia enorme porque este club necesita competir por competencias internacionales. No hay palabras, el hincha quiere que ganemos y no se lo estamos dando. Detalles hoy nos dejaron afuera y no solo este partido. Una lástima enorme porque podíamos haber competido para volver a ganar esta Copa”, reconoció Maravilla Martínez al término del partido.

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El encuentro se disputó en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda a puertas cerradas, tercer partido sin público de una sanción que la Conmebol le impuso a Racing por los incidentes que demoraron el inicio del partido ante Flamengo en la Copa Libertadores pasada.

Caracas aseguró el segundo lugar del Grupo E, donde Botafogo ya había sellado el liderazgo. El próximo compromiso de Racing será el miércoles 27 de mayo a las 19:00, cuando reciba a Independiente Petrolero en el Cilindro en la última fecha del Grupo E, un partido que ya no tendrá incidencia en su continuidad en la competencia continental.

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