Costa Rica: Asamblea Legislativa fija nuevo proceso de elección para suplentes de la Sala Constitucional

Número de diputados siempre fue mayor en los periodos legislativos anteriores. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

La Asamblea Legislativa de Costa Rica anunció este jueves que celebrará el próximo miércoles 27 de mayo un nuevo proceso de elección para los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, luego de que el anterior Congreso no alcanzó un acuerdo tras seis rondas de votación. La decisión se dio a conocer este jueves y busca poner fin a la vacancia que afecta al alto tribunal desde diciembre pasado.

Según informó la Televisión Legislativa, la actual conformación parlamentaria enfrenta el desafío de cubrir las plazas vacantes que permanecen sin titular desde el vencimiento de los nombramientos en diciembre. La falta de consenso ha llevado a una acumulación considerable de recursos pendientes en la Sala Constitucional, lo que ha generado preocupación sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

PUBLICIDAD

Nogui Acosta Jaén, diputado de la fracción Pueblo Soberano, manifestó la expectativa de que la votación del miércoles permita resolver el estancamiento: “Esperamos que esta fecha, este 27, podamos, ya sea resolver el tema de una vez por todas o eventualmente decirle a la Corte que no hay acuerdo sobre ninguno de esos miembros y que requerimos una nueva propuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia”, declaró Acosta Jaén en declaraciones recogidas por la Televisión Legislativa.

Una nueva ronda en la Asamblea definirá si el alto tribunal supera el estancamiento que afecta su labor desde hace meses (Captura de pantalla de transmisión en directo).

Por su parte, Antonio Trejos Mazariego, representante del Frente Amplio, subrayó la trayectoria de los postulantes y la urgencia de completar el proceso: “Son personas capaces, tienen los atestados, pasaron un proceso de reclutamiento interno y ahora nos toca tomar la decisión. Se va a tomar ojalá el 27 de mayo de este mes y esperemos que podamos darle las herramientas al Poder Judicial porque funcione. Si seguimos saboteando este proceso de nombramiento, si seguimos aletargándolo, echando la bola para adelante, lo único que vamos a lograr es sabotear el trabajo del Poder Judicial”, enfatizó Trejos Mazariego, en diálogo con la Televisión Legislativa.

PUBLICIDAD

El reglamento exige que cada candidato obtenga al menos treinta y ocho votos para ser designado como magistrado suplente. En caso de que ningún aspirante alcance este umbral, la Asamblea Legislativa deberá solicitar una nueva lista de postulantes a la Corte Suprema de Justicia e iniciar el procedimiento desde cero.

La demora en la designación ha afectado la capacidad operativa de la Sala Constitucional, una de las instancias clave del sistema judicial costarricense. El tema se mantiene como una de las prioridades del actual período legislativo, en un contexto donde la eficiencia del Poder Judicial y la resolución de recursos pendientes cobran especial relevancia.

PUBLICIDAD

“Imagínense qué irónico, aquí que se habla de todas las mejoras que necesita el Poder Judicial y no le damos ni los nombramientos que necesita, que está requiriendo desde hace más de un año”, apuntó Trejos Mazariego, en una de las declaraciones recogidas por la Televisión Legislativa.

El proceso de selección que se ha visto estancado por falta de consenso será retomado, en búsqueda de una solución ante la acumulación de recursos sin resolver en la Sala Constitucional (Archivo Infobae)

La sesión del miércoles próximo se perfila como decisiva para el futuro inmediato de la Sala Constitucional y su capacidad para atender la carga de trabajo acumulada. En Costa Rica, el período de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia es de cuatro años y son aptos para ser reelegidos para períodos iguales.

PUBLICIDAD