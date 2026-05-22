Costa Rica

Costa Rica: Asamblea Legislativa fija nuevo proceso de elección para suplentes de la Sala Constitucional

Las autoridades legislativas de Costa Rica han determinado que la elección de los nueve integrantes suplentes de la Sala Constitucional se realizará el miércoles 27 de mayo, ante la ausencia de acuerdos en seis rondas previas

Guardar
Google icon
Número de diputados siempre fue mayor en los periodos legislativos anteriores. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica
Número de diputados siempre fue mayor en los periodos legislativos anteriores. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

La Asamblea Legislativa de Costa Rica anunció este jueves que celebrará el próximo miércoles 27 de mayo un nuevo proceso de elección para los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, luego de que el anterior Congreso no alcanzó un acuerdo tras seis rondas de votación. La decisión se dio a conocer este jueves y busca poner fin a la vacancia que afecta al alto tribunal desde diciembre pasado.

Según informó la Televisión Legislativa, la actual conformación parlamentaria enfrenta el desafío de cubrir las plazas vacantes que permanecen sin titular desde el vencimiento de los nombramientos en diciembre. La falta de consenso ha llevado a una acumulación considerable de recursos pendientes en la Sala Constitucional, lo que ha generado preocupación sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

PUBLICIDAD

Nogui Acosta Jaén, diputado de la fracción Pueblo Soberano, manifestó la expectativa de que la votación del miércoles permita resolver el estancamiento: “Esperamos que esta fecha, este 27, podamos, ya sea resolver el tema de una vez por todas o eventualmente decirle a la Corte que no hay acuerdo sobre ninguno de esos miembros y que requerimos una nueva propuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia”, declaró Acosta Jaén en declaraciones recogidas por la Televisión Legislativa.

Una nueva ronda en la Asamblea definirá si el alto tribunal supera el estancamiento que afecta su labor desde hace meses (Captura de pantalla de transmisión en directo).
Una nueva ronda en la Asamblea definirá si el alto tribunal supera el estancamiento que afecta su labor desde hace meses (Captura de pantalla de transmisión en directo).

Por su parte, Antonio Trejos Mazariego, representante del Frente Amplio, subrayó la trayectoria de los postulantes y la urgencia de completar el proceso: “Son personas capaces, tienen los atestados, pasaron un proceso de reclutamiento interno y ahora nos toca tomar la decisión. Se va a tomar ojalá el 27 de mayo de este mes y esperemos que podamos darle las herramientas al Poder Judicial porque funcione. Si seguimos saboteando este proceso de nombramiento, si seguimos aletargándolo, echando la bola para adelante, lo único que vamos a lograr es sabotear el trabajo del Poder Judicial”, enfatizó Trejos Mazariego, en diálogo con la Televisión Legislativa.

PUBLICIDAD

El reglamento exige que cada candidato obtenga al menos treinta y ocho votos para ser designado como magistrado suplente. En caso de que ningún aspirante alcance este umbral, la Asamblea Legislativa deberá solicitar una nueva lista de postulantes a la Corte Suprema de Justicia e iniciar el procedimiento desde cero.

La demora en la designación ha afectado la capacidad operativa de la Sala Constitucional, una de las instancias clave del sistema judicial costarricense. El tema se mantiene como una de las prioridades del actual período legislativo, en un contexto donde la eficiencia del Poder Judicial y la resolución de recursos pendientes cobran especial relevancia.

“Imagínense qué irónico, aquí que se habla de todas las mejoras que necesita el Poder Judicial y no le damos ni los nombramientos que necesita, que está requiriendo desde hace más de un año”, apuntó Trejos Mazariego, en una de las declaraciones recogidas por la Televisión Legislativa.

El proceso de selección que se ha visto estancado por falta de consenso será retomado, en búsqueda de una solución ante la acumulación de recursos sin resolver en la Sala Constitucional (Archivo Infobae)
El proceso de selección que se ha visto estancado por falta de consenso será retomado, en búsqueda de una solución ante la acumulación de recursos sin resolver en la Sala Constitucional (Archivo Infobae)

La sesión del miércoles próximo se perfila como decisiva para el futuro inmediato de la Sala Constitucional y su capacidad para atender la carga de trabajo acumulada. En Costa Rica, el período de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia es de cuatro años y son aptos para ser reelegidos para períodos iguales.

Temas Relacionados

Asamblea Legislativa Costa RicaSala ConstitucionalNombramiento MagistradosPoder JudicialCosta RicaComisión Permanente Especial de Nombramientos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Honduras explora nuevas oportunidades económicas con Polonia

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con autoridades diplomáticas de Polonia para fortalecer la cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y desarrollo económico para Honduras.

Gobierno de Honduras explora nuevas oportunidades económicas con Polonia

En Panamá tendrán pantallas gigantes para que la población disfrute del Mundial de Fútbol

La selección panameña es la única representante de Centroamérica en esta justa deportiva, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá

En Panamá tendrán pantallas gigantes para que la población disfrute del Mundial de Fútbol

El Salvador participa en el Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte en Honduras

Los representantes de El Salvador, Honduras y Guatemala instalaron mesas de trabajo para coordinar sistemas informáticos, analizar prácticas exitosas y facilitar el trámite migratorio, beneficiando a turistas y promoviendo la integración regional.

El Salvador participa en el Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte en Honduras

Justicia de Honduras deja en libertad a hija del exnarcotraficante Arnulfo Valle por falta de pruebas

La captura y posterior liberación de Yosary Yasmín Valle Aguilar volvió a poner atención sobre uno de los casos criminales más recordados en el occidente de Honduras, luego de que un juez concluyera que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para continuar el proceso judicial en su contra.

Justicia de Honduras deja en libertad a hija del exnarcotraficante Arnulfo Valle por falta de pruebas

Carro con 30 cajas de cigarrillos de contrabando fue incautado en El Salvador

Agentes detuvieron una automóvil cargada con mercadería ilegal, tras un operativo de inteligencia que permitió identificar al conductor y decomisar los productos introducidos sin autorización aduanera

Carro con 30 cajas de cigarrillos de contrabando fue incautado en El Salvador

TECNO

¿Tu repetidor Wi-Fi no mejora la señal? Descubre sus limitaciones y cómo solucionarlas

¿Tu repetidor Wi-Fi no mejora la señal? Descubre sus limitaciones y cómo solucionarlas

Estas son las marcas y modelos de celulares que se actualizarán a Android 17

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

Encuentran una nueva utilidad para los perros robot: ahora detectan fugas de gas

ENTRETENIMIENTO

‘The Boys’: el showrunner explica por qué Queen Maeve no volvió en la última temporada

‘The Boys’: el showrunner explica por qué Queen Maeve no volvió en la última temporada

La nieta del dictador Benito Mussolini se corona como la ganadora de Big Brother Italia 2026

La hija de Bruce Willis, Rumer, describe cómo ha cambiado su relación tras el diagnóstico de demencia

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Subastarán fotos inéditas de la última cena de Matthew Perry junto al elenco de ‘Friends’

MUNDO

Con el 20% de su población envejecida, Taiwán recurre a los mayores de 65 para sostener la economía

Con el 20% de su población envejecida, Taiwán recurre a los mayores de 65 para sostener la economía

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

La campaña propagandística iraní busca proyectar unidad a pesar de las divisiones internas

Martín Schapiro, analista internacional: “Estados Unidos está asfixiando al gobierno cubano económicamente y presionando judicialmente”

Cuáles son las ciudades más congestionadas del mundo y qué soluciones proponen los expertos