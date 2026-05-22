Gobierno de Honduras explora nuevas oportunidades económicas con Polonia

Las autoridades analizaron mecanismos para fortalecer el comercio y el turismo entre ambos países. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El Gobierno de Honduras informó este miércoles sobre una reunión sostenida entre el presidente Nasry Asfura y representantes diplomáticos de Polonia con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades de inversión entre ambas naciones.

El encuentro contó con la participación de la canciller Mireya Agüero, el ministro de Inversiones, Epaninondas Marinakys, y la embajadora de Polonia en Honduras, Jolanta Janek, quienes discutieron mecanismos para ampliar las relaciones económicas, comerciales y turísticas.

PUBLICIDAD

Según detalló la Presidencia de Honduras, la reunión estuvo enfocada en identificar áreas estratégicas de colaboración que permitan impulsar el desarrollo económico y atraer nuevas inversiones hacia el país centroamericano.

Durante la reunión, las autoridades hondureñas y polacas analizaron distintas oportunidades para fortalecer el intercambio empresarial y promover proyectos conjuntos en sectores considerados clave para la economía hondureña.

PUBLICIDAD

Entre los temas abordados destacaron las posibilidades de cooperación en inversión, exportaciones, turismo y comercio, áreas que el gobierno hondureño considera fundamentales para dinamizar la economía nacional y generar empleo.

La administración de Nasry Asfura mantiene como uno de sus principales objetivos atraer capital extranjero y fortalecer vínculos comerciales con distintos países europeos.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Polonia aparece como un aliado estratégico para ampliar oportunidades de negocios y cooperación internacional.

Las autoridades también resaltaron la conmemoración de los 92 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Polonia, destacando que ambas naciones han mantenido una relación basada en el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación.

PUBLICIDAD

La Presidencia hondureña señaló que la reunión sirvió además para reafirmar el compromiso de ambas partes de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales en distintos ámbitos.

La embajadora Jolanta Janek participó en las conversaciones diplomáticas orientadas a consolidar mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos y abrir nuevos espacios de intercambio económico y cultural.

PUBLICIDAD

Honduras y Polonia discutieron nuevas oportunidades de inversión y cooperación bilateral. (FOTO: Presidencia de Honduras)

<b>Gobierno busca atraer inversión extranjera</b>

En los últimos meses, el gobierno hondureño ha intensificado reuniones con representantes diplomáticos y sectores empresariales internacionales para promover a Honduras como un destino atractivo para la inversión.

La estrategia incluye fortalecer relaciones con países aliados, facilitar proyectos de cooperación y mejorar el posicionamiento económico del país en mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro con la representación polaca también se discutieron mecanismos para impulsar las exportaciones hondureñas y generar mayores oportunidades para el sector empresarial.

La Presidencia destacó que este tipo de acercamientos forman parte de una agenda orientada a fortalecer el crecimiento económico y ampliar la cooperación internacional.

PUBLICIDAD

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con la embajadora de Polonia en Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)

<b>Honduras apuesta por alianzas estratégicas</b>

El gobierno considera que la cooperación internacional y las alianzas comerciales son claves para impulsar sectores estratégicos de la economía hondureña.

Por ello, las autoridades continúan promoviendo encuentros diplomáticos y empresariales que permitan atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la competitividad del país.

PUBLICIDAD

La reunión entre Honduras y Polonia ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno por ampliar relaciones económicas con Europa y consolidar nuevos espacios de cooperación bilateral.