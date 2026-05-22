Honduras

Gobierno de Honduras explora nuevas oportunidades económicas con Polonia

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con autoridades diplomáticas de Polonia para fortalecer la cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión, comercio y desarrollo económico para Honduras.

Guardar
Google icon
Las autoridades analizaron mecanismos para fortalecer el comercio y el turismo entre ambos países. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Las autoridades analizaron mecanismos para fortalecer el comercio y el turismo entre ambos países. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El Gobierno de Honduras informó este miércoles sobre una reunión sostenida entre el presidente Nasry Asfura y representantes diplomáticos de Polonia con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades de inversión entre ambas naciones.

El encuentro contó con la participación de la canciller Mireya Agüero, el ministro de Inversiones, Epaninondas Marinakys, y la embajadora de Polonia en Honduras, Jolanta Janek, quienes discutieron mecanismos para ampliar las relaciones económicas, comerciales y turísticas.

PUBLICIDAD

Según detalló la Presidencia de Honduras, la reunión estuvo enfocada en identificar áreas estratégicas de colaboración que permitan impulsar el desarrollo económico y atraer nuevas inversiones hacia el país centroamericano.

Durante la reunión, las autoridades hondureñas y polacas analizaron distintas oportunidades para fortalecer el intercambio empresarial y promover proyectos conjuntos en sectores considerados clave para la economía hondureña.

PUBLICIDAD

Entre los temas abordados destacaron las posibilidades de cooperación en inversión, exportaciones, turismo y comercio, áreas que el gobierno hondureño considera fundamentales para dinamizar la economía nacional y generar empleo.

La administración de Nasry Asfura mantiene como uno de sus principales objetivos atraer capital extranjero y fortalecer vínculos comerciales con distintos países europeos.

En ese contexto, Polonia aparece como un aliado estratégico para ampliar oportunidades de negocios y cooperación internacional.

Las autoridades también resaltaron la conmemoración de los 92 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Polonia, destacando que ambas naciones han mantenido una relación basada en el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación.

La Presidencia hondureña señaló que la reunión sirvió además para reafirmar el compromiso de ambas partes de continuar fortaleciendo los lazos bilaterales en distintos ámbitos.

La embajadora Jolanta Janek participó en las conversaciones diplomáticas orientadas a consolidar mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos y abrir nuevos espacios de intercambio económico y cultural.

Honduras y Polonia discutieron nuevas oportunidades de inversión y cooperación bilateral. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Honduras y Polonia discutieron nuevas oportunidades de inversión y cooperación bilateral. (FOTO: Presidencia de Honduras)

<b>Gobierno busca atraer inversión extranjera</b>

En los últimos meses, el gobierno hondureño ha intensificado reuniones con representantes diplomáticos y sectores empresariales internacionales para promover a Honduras como un destino atractivo para la inversión.

La estrategia incluye fortalecer relaciones con países aliados, facilitar proyectos de cooperación y mejorar el posicionamiento económico del país en mercados internacionales.

Durante el encuentro con la representación polaca también se discutieron mecanismos para impulsar las exportaciones hondureñas y generar mayores oportunidades para el sector empresarial.

La Presidencia destacó que este tipo de acercamientos forman parte de una agenda orientada a fortalecer el crecimiento económico y ampliar la cooperación internacional.

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con la embajadora de Polonia en Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con la embajadora de Polonia en Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)

<b>Honduras apuesta por alianzas estratégicas</b>

El gobierno considera que la cooperación internacional y las alianzas comerciales son claves para impulsar sectores estratégicos de la economía hondureña.

Por ello, las autoridades continúan promoviendo encuentros diplomáticos y empresariales que permitan atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la competitividad del país.

La reunión entre Honduras y Polonia ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno por ampliar relaciones económicas con Europa y consolidar nuevos espacios de cooperación bilateral.

Temas Relacionados

HondurasPoloniaNasry Asfura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Panamá tendrán pantallas gigantes para que la población disfrute del Mundial de Fútbol

La selección panameña es la única representante de Centroamérica en esta justa deportiva, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá

En Panamá tendrán pantallas gigantes para que la población disfrute del Mundial de Fútbol

El Salvador participa en el Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte en Honduras

Los representantes de El Salvador, Honduras y Guatemala instalaron mesas de trabajo para coordinar sistemas informáticos, analizar prácticas exitosas y facilitar el trámite migratorio, beneficiando a turistas y promoviendo la integración regional.

El Salvador participa en el Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte en Honduras

Justicia de Honduras deja en libertad a hija del exnarcotraficante Arnulfo Valle por falta de pruebas

La captura y posterior liberación de Yosary Yasmín Valle Aguilar volvió a poner atención sobre uno de los casos criminales más recordados en el occidente de Honduras, luego de que un juez concluyera que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para continuar el proceso judicial en su contra.

Justicia de Honduras deja en libertad a hija del exnarcotraficante Arnulfo Valle por falta de pruebas

Carro con 30 cajas de cigarrillos de contrabando fue incautado en El Salvador

Agentes detuvieron una automóvil cargada con mercadería ilegal, tras un operativo de inteligencia que permitió identificar al conductor y decomisar los productos introducidos sin autorización aduanera

Carro con 30 cajas de cigarrillos de contrabando fue incautado en El Salvador

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica estrena nueva área de llegadas internacionales

La inauguración coincide con el aniversario 25 de la gestión interesada y servirá para incrementar la capacidad operativa, mejorar la atención a los pasajeros y responder al alza en el tráfico aéreo en Costa Rica

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica estrena nueva área de llegadas internacionales

TECNO

¿Tu repetidor Wi-Fi no mejora la señal? Descubre sus limitaciones y cómo solucionarlas

¿Tu repetidor Wi-Fi no mejora la señal? Descubre sus limitaciones y cómo solucionarlas

Estas son las marcas y modelos de celulares que se actualizarán a Android 17

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

Encuentran una nueva utilidad para los perros robot: ahora detectan fugas de gas

ENTRETENIMIENTO

‘The Boys’: el showrunner explica por qué Queen Maeve no volvió en la última temporada

‘The Boys’: el showrunner explica por qué Queen Maeve no volvió en la última temporada

La nieta del dictador Benito Mussolini se corona como la ganadora de Big Brother Italia 2026

La hija de Bruce Willis, Rumer, describe cómo ha cambiado su relación tras el diagnóstico de demencia

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Subastarán fotos inéditas de la última cena de Matthew Perry junto al elenco de ‘Friends’

MUNDO

Con el 20% de su población envejecida, Taiwán recurre a los mayores de 65 para sostener la economía

Con el 20% de su población envejecida, Taiwán recurre a los mayores de 65 para sostener la economía

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

La campaña propagandística iraní busca proyectar unidad a pesar de las divisiones internas

Martín Schapiro, analista internacional: “Estados Unidos está asfixiando al gobierno cubano económicamente y presionando judicialmente”

Cuáles son las ciudades más congestionadas del mundo y qué soluciones proponen los expertos