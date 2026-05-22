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La frase sobre el futuro de Juanfer Quintero que encendió las alarmas en River Plate

Rodrigo Riep, representante del colombiano, dejó abierta la puerta para una posible salida del club de Núñez

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Primer plano de Juan Fernando Quintero con la camiseta blanca y roja de River Plate, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ven sus tatuajes en el brazo
El futuro de Juanfer Quintero en River Plate no está asegurado (Fotobaires)

El representante de Juan Fernando Quintero no confirmó su continuidad en River Plate y dejó abierta una posible salida después del Mundial, pese a que el colombiano de 33 años tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2027. La definición de Rodrigo Riep llegó en medio de un tramo decisivo para el equipo, que acaba de empatar ante Red Bull Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y ya tiene en la mira la final del domingo ante Belgrano por el Torneo Apertura.

Entre todos sus ciclos con la camiseta de River, el mediocampista acumula 24 goles en 136 partidos, además de 22 asistencias y cuatro títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018 conseguida en la final frente a Boca Juniors, en la que Juanfer anotó un tanto clave para la consagración. Ese recorrido sirve de marco para la incertidumbre que su entorno instaló sobre el futuro inmediato del futbolista.

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La declaración que abrió el interrogante llegó en DSports, en el programa radial Cómo Te Va que conduce Marcelo Benedetto. Allí, el representante de Quintero vinculó el futuro del jugador con su horizonte en la selección de Colombia y afirmó: “Estamos hablando de una persona que, si Dios quiere, va a tener tres Mundiales”, en referencia a la lista de convocados que Néstor Lorenzo dará a conocer en las próximas horas.

Juan Fernando Quintero
Juanfer Quintero fue titular en un River alternativo frente a Bragantino

En esa misma entrevista, el agente evitó garantizar la permanencia del volante en Núñez. “Después del Mundial veremos… Los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando”, agregó Riep. El representante amplió luego su postura sobre el enganche colombiano. “Hace goles importantes, siempre cambia los resultados, te mete o define los torneos, pero bueno… después son gustos personales. Lo que a él le haga feliz, donde sea feliz, será”, sostuvo.

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Hasta ahora no hubo ofertas ni en las oficinas del Monumental ni ante el agente que lleva la carrera del jugador cafetero. Aun así, las declaraciones dejaron planteada la posibilidad de una partida futura.

En el plano deportivo, Quintero tuvo incidencia directa en el empate de River frente a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana: el colombiano asumió protagonismo, remató desde afuera y el arquero brasileño Cleiton Schwengber no pudo controlar la pelota, que luego quedó en los pies del juvenil Lautaro Pereyra para el gol.

Después del partido, el propio Quintero explicó la jugada en diálogo con DSports. “El gol fue de Lauti, fue un momento de incertidumbre que pateé de lejos y bueno, lo bonito fue para que él tome confianza y obviamente para el grupo para no perder este partido”.

El colombiano también describió el contexto del equipo en un encuentro atravesado por la rotación. “Fue difícil porque muchos jugadores no venían teniendo continuidad, muchos debutaron en la Copa por la situación de tener que afrontar una final el fin de semana, pero todos estamos preparados, el entrenador nos da confianza a todos. Todos tenemos que estar listos y este equipo y este club exige, es así y de alguna forma lo sacamos adelante”, manifestó.

La agenda inmediata de River está centrada en el partido del domingo en la provincia de Córdoba ante Belgrano, donde se disputará el título del Torneo Apertura. “Tanto los hinchas como nosotros estamos motivados. Va a ser una gran oportunidad, no la podemos dejar escapar, tenemos que prepararnos bien, todavía quedan días, hacía mucho tiempo que no nos veíamos en esta situación. Esperemos estar a la altura”, manifestó Juanfer tras el partido.

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