El divertido ida y vuelta entre Marcos Senesi y su novia futbolista: la “crítica” que disparó las carcajadas

El divertido momento entre Marcos Senesi y su novia

Marcos Senesi protagonizó un divertido ping pong con su novia, la inglesa Kelci-Rose Bowers. Incluso, cuando le preguntaron al ex defensor de San Lorenzo sobre las cualidades de la también futbolista del Bournemouth, el zaguero lanzó una particular respuesta que generó la reacción de su pareja.

“Ella juega de lateral derecho y me gusta como juega. Pero creo que cuando llega al final puede mejorar tirando centros. Tira buenos centros, pero a veces lo hace de una manera muy apresurada”, explicó Senesi en diálogo con DSports, lo que generó un gesto de Kelci-Rose, que lo miró de reojo y enfocó la vista en la cámara, con sorpresa. “No le gustó”, se escuchó desde el estudio, lo que derivó en las risas de los protagonistas.

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Luego el jugador de 27 años contó que su pareja incorporó la costumbre del mate, pero “con azúcar”, como reparó la británica. “La hice probar el mate amargo y no le gustó. Le dije que si ‘querés que te empiece a gustar tenés que probar un poco dulce y después se lo vas quitando”, comentó Marcos.

Ante la consulta de qué significaría verlo a él jugar un Mundial, ella aseguró “todo, de verdad”. Cuando le preguntaron por quién hincharía ante un hipotético cruce de Argentina-Inglaterra con Marcos en la cancha, ella no dudó: “Tiene que ser Argentina”.

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Senesi afirmó que espera estar en la lista definitiva rumbo al Mundial 2026, aunque admitió que su objetivo con la Selección argentina no será sencillo: “Voy a esperar a que salga la convocatoria y ojalá pueda ver mi nombre. Si no me toca, apoyaré desde el lugar que me toque”.

Senesi posa sonriente ante el beso de su novia (@marcosenesi)

El defensor, que integra la prelista de Lionel Scaloni, busca dar un paso clave en su carrera tras cerrar su ciclo en Bournemouth. “Después de cuatro años es tiempo de nuevos objetivos, desafíos. Contento por todo este tiempo acá, fue difícil la despedida con todos los compañeros y gente del club”, explicó.

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El ex futbolista del Feyenoord remarcó que se marchará con el pase en su poder y Tottenham, el Manchester United y el Chelsea aparecen como posibles destinos. “Todavía no tengo nada firmado, ni nada cerrado, no sé qué va a pasar. Calculo que en las próximas semanas, antes del Mundial, estará todo un poco más claro”, enfatizó. En el Bournemouth disputó 127 partidos, marcó 6 goles y brindó 7 asistencias.

Sobre un posible regreso al país, el zaguero surgido en San Lorenzo dejó abierta la puerta, pero sin comprometer plazos: “Si vuelvo a Argentina, la prioridad la va a tener San Lorenzo, claramente. Pero no puedo prometer algo de acá a varios años, no sé lo que va a pasar. No le cierro la puerta a nadie”, concluyó.

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La relación entre el zaguero y la joven promesa inglesa comenzó a tomar forma a partir de una colaboración profesional. Varios seguidores del club especularon que el acercamiento inicial se produjo entre finales de marzo y principios de abril de 2024, cuando ambos participaron en una campaña publicitaria de los Cherries para presentar las nuevas camisetas inspiradas en los años ’90.

Finalmente, en junio de 2024, unas románticas vacaciones en las playas de Cerdeña sirvieron como el escenario ideal para oficializar la relación. Ambos futbolistas compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes que no solo confirmaron su vínculo sentimental, sino que también mostraron la complicidad y el disfrute de la pareja en los paisajes del sur de Italia. En la publicación conjunta de Instagram, acompañada por la frase “Por más momentos juntos” y su versión en inglés, “For more moments like this”, junto a un emoji de corazón, los deportistas hicieron pública su historia de amor ante sus fanáticos.

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