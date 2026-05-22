Deportes

El divertido ida y vuelta entre Marcos Senesi y su novia futbolista: la “crítica” que disparó las carcajadas

El zaguero de la Selección planteó en qué debe mejorar Kelci-Rose Bowers, su pareja, que se desempeña como lateral por derecha. Ella ansía verlo en el Mundial y fue tajante sobre su elección en un cruce entre Argentina e Inglaterra

Guardar
Google icon

El divertido momento entre Marcos Senesi y su novia

Marcos Senesi protagonizó un divertido ping pong con su novia, la inglesa Kelci-Rose Bowers. Incluso, cuando le preguntaron al ex defensor de San Lorenzo sobre las cualidades de la también futbolista del Bournemouth, el zaguero lanzó una particular respuesta que generó la reacción de su pareja.

“Ella juega de lateral derecho y me gusta como juega. Pero creo que cuando llega al final puede mejorar tirando centros. Tira buenos centros, pero a veces lo hace de una manera muy apresurada”, explicó Senesi en diálogo con DSports, lo que generó un gesto de Kelci-Rose, que lo miró de reojo y enfocó la vista en la cámara, con sorpresa. “No le gustó”, se escuchó desde el estudio, lo que derivó en las risas de los protagonistas.

PUBLICIDAD

Luego el jugador de 27 años contó que su pareja incorporó la costumbre del mate, pero “con azúcar”, como reparó la británica. “La hice probar el mate amargo y no le gustó. Le dije que si ‘querés que te empiece a gustar tenés que probar un poco dulce y después se lo vas quitando”, comentó Marcos.

Ante la consulta de qué significaría verlo a él jugar un Mundial, ella aseguró “todo, de verdad”. Cuando le preguntaron por quién hincharía ante un hipotético cruce de Argentina-Inglaterra con Marcos en la cancha, ella no dudó: “Tiene que ser Argentina”.

PUBLICIDAD

Senesi afirmó que espera estar en la lista definitiva rumbo al Mundial 2026, aunque admitió que su objetivo con la Selección argentina no será sencillo: “Voy a esperar a que salga la convocatoria y ojalá pueda ver mi nombre. Si no me toca, apoyaré desde el lugar que me toque”.

Una mujer rubia besa la mejilla de un hombre sonriente con barba, con sus brazos entrelazados; detrás, un árbol de Navidad iluminado y decorado
Senesi posa sonriente ante el beso de su novia (@marcosenesi)

El defensor, que integra la prelista de Lionel Scaloni, busca dar un paso clave en su carrera tras cerrar su ciclo en Bournemouth. “Después de cuatro años es tiempo de nuevos objetivos, desafíos. Contento por todo este tiempo acá, fue difícil la despedida con todos los compañeros y gente del club”, explicó.

El ex futbolista del Feyenoord remarcó que se marchará con el pase en su poder y Tottenham, el Manchester United y el Chelsea aparecen como posibles destinos. “Todavía no tengo nada firmado, ni nada cerrado, no sé qué va a pasar. Calculo que en las próximas semanas, antes del Mundial, estará todo un poco más claro”, enfatizó. En el Bournemouth disputó 127 partidos, marcó 6 goles y brindó 7 asistencias.

Sobre un posible regreso al país, el zaguero surgido en San Lorenzo dejó abierta la puerta, pero sin comprometer plazos: “Si vuelvo a Argentina, la prioridad la va a tener San Lorenzo, claramente. Pero no puedo prometer algo de acá a varios años, no sé lo que va a pasar. No le cierro la puerta a nadie”, concluyó.

La relación entre el zaguero y la joven promesa inglesa comenzó a tomar forma a partir de una colaboración profesional. Varios seguidores del club especularon que el acercamiento inicial se produjo entre finales de marzo y principios de abril de 2024, cuando ambos participaron en una campaña publicitaria de los Cherries para presentar las nuevas camisetas inspiradas en los años ’90.

Finalmente, en junio de 2024, unas románticas vacaciones en las playas de Cerdeña sirvieron como el escenario ideal para oficializar la relación. Ambos futbolistas compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes que no solo confirmaron su vínculo sentimental, sino que también mostraron la complicidad y el disfrute de la pareja en los paisajes del sur de Italia. En la publicación conjunta de Instagram, acompañada por la frase “Por más momentos juntos” y su versión en inglés, “For more moments like this”, junto a un emoji de corazón, los deportistas hicieron pública su historia de amor ante sus fanáticos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMarcos SenesiKelci-Rose BowersBournemouthTottenhamSelección Argentinadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La frase sobre el futuro de Juanfer Quintero que encendió las alarmas en River Plate

Rodrigo Riep, representante del colombiano, dejó abierta la puerta para una posible salida del club de Núñez

La frase sobre el futuro de Juanfer Quintero que encendió las alarmas en River Plate

El automovilismo, de luto: falleció Jesús “Beto” Naval, ex piloto de TN y TC 2000

Oriundo de La Pampa, logró podios a nivel nacional y compitió en las décadas del setenta y ochenta

El automovilismo, de luto: falleció Jesús “Beto” Naval, ex piloto de TN y TC 2000

La llamativa aventura de un ex River e Independiente en Europa: “Los osos bajaban a la ciudad y agarraban a los perros”

Luciano Vella relató los inconvenientes que le tocó vivir en su paso por Rumania: “Fue espantoso”

La llamativa aventura de un ex River e Independiente en Europa: “Los osos bajaban a la ciudad y agarraban a los perros”

Dolor en el mundo del deporte: a los 41 años, murió Kyle Busch, bicampeón de la NASCAR e ídolo del automovilismo

El piloto era uno de los máximos referentes de la principal categoría de autos con techo en Norteamérica

Dolor en el mundo del deporte: a los 41 años, murió Kyle Busch, bicampeón de la NASCAR e ídolo del automovilismo

En medio del furor por Colapinto, una reunión mantiene en vilo al automovilismo argentino: detalles exclusivos

La actividad nacional atraviesa una grave crisis institucional. Los pilotos son rehenes y no pueden correr donde quieren. Se espera un encuentro clave entre el ACA y la ACTC. Las condiciones para destrabar el conflicto

En medio del furor por Colapinto, una reunión mantiene en vilo al automovilismo argentino: detalles exclusivos

DEPORTES

La frase sobre el futuro de Juanfer Quintero que encendió las alarmas en River Plate

La frase sobre el futuro de Juanfer Quintero que encendió las alarmas en River Plate

El automovilismo, de luto: falleció Jesús “Beto” Naval, ex piloto de TN y TC 2000

La llamativa aventura de un ex River e Independiente en Europa: “Los osos bajaban a la ciudad y agarraban a los perros”

Dolor en el mundo del deporte: a los 41 años, murió Kyle Busch, bicampeón de la NASCAR e ídolo del automovilismo

En medio del furor por Colapinto, una reunión mantiene en vilo al automovilismo argentino: detalles exclusivos

TELESHOW

Preocupación por Christian Petersen: el chef tuvo que ser internado nuevamente

Preocupación por Christian Petersen: el chef tuvo que ser internado nuevamente

Julieta Poggio reveló de qué trabajaba antes de entrar a Gran Hermano: “Yo era la reina de Avellaneda”

El desafortunado comentario de Paula Chaves a Nacho Elizalde: “Te viene a mejorar la raza”

El guiño de Wanda Nara a Ricardo Darín luego de que el actor la defendiera de las críticas por su Martín Fierro

Zoe Bogach mostró cómo quedó luego de su operación de aumento de busto: “Recuperándome”

INFOBAE AMÉRICA

Un caso de “sarampión modificado” presentó en Panamá un contacto de un portador de la enfermedad

Un caso de “sarampión modificado” presentó en Panamá un contacto de un portador de la enfermedad

Multan a “Hermano Fausto” por infringir normas de tránsito en su última aventura para redes sociales en El Salvador

El Ministerio de Defensa de Guatemala niega contagios de ébola en militares de cascos azules en Congo

Honduras: Familias piden ayuda para sepultar a víctimas de la masacre en Trujillo

Negocios resultan dañados por incendio de pipa tras accidente en Guatemala