Tecno

Encuentran una nueva utilidad para los perros robot: ahora detectan fugas de gas

El nuevo prototipo puede operar en condiciones extremas y transmite datos a operadores ubicados a distancia

Guardar
Google icon
Perro robot
Equipado con cámaras térmicas y sensores acústicos, identifica fugas antes de que sean perceptibles para humanos. (ANYbotics)

La automatización avanza en la industria pesada y redefine la relación entre humanos, tecnología y entornos peligrosos. Un ejemplo reciente se observa en las costas del oeste de Noruega, donde un perro robot patrulla instalaciones industriales en busca de fugas de gas, una tarea crítica para la seguridad y la sostenibilidad en el sector energético.

El robot cuadrúpedo, apodado 'Roberta’, recorre las instalaciones de Northern Lights, un centro casi no tripulado dedicado a la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Su misión es vigilar y detectar concentraciones de gas, así como microfugas, especialmente en condiciones adversas como el viento y el frío del Mar del Norte.

PUBLICIDAD

Este centro almacena CO₂ líquido capturado en fábricas europeas y lo inyecta a más de 2.500 metros bajo el lecho marino. La complejidad y peligrosidad de la instalación vuelven riesgosa la presencia humana directa y abren la puerta a soluciones autónomas como la de Roberta.

Perro robot
Roberta patrulla centros industriales en Noruega y detecta microfugas de gas en tiempo real. (Captura de video/YouTube/Equinor)

Vigilancia autónoma en el Mar del Norte

El modelo específico que patrulla Noruega es el ANYmal D, equipado con protección IP67 contra polvo y agua. Puede operar en condiciones extremas, subir escaleras, desplazarse sobre terrenos resbaladizos y resistir fuertes lluvias.

PUBLICIDAD

Sus sensores incluyen cámaras térmicas, detectores de gas de alta precisión y un sistema acústico con 64 micrófonos capaces de captar el silbido de fugas microscópicas antes de que sean identificadas por operadores humanos, informa Carbon Herald.

Durante las patrullas, el robot realiza inspecciones en distintos puntos del complejo industrial, mide concentraciones de gas y temperaturas, y transmite información en tiempo real a un centro de control remoto. Allí, los datos procesados por modelos de inteligencia artificial permiten identificar anomalías y determinar cuándo es necesario enviar un equipo técnico al sitio.

Perro robot
La tecnología ha permitido disminuir entre un 70% y un 90% la exposición humana a entornos peligrosos. (Captura de video/YouTube/Nvidia)

Tecnología de inspección industrial avanzada

La implementación de esta tecnología ha permitido reducir entre 70% y 90% la exposición humana a entornos peligrosos. Además de proteger al personal, la detección temprana de fugas tiene un impacto económico, ya que ayuda a evitar pérdidas asociadas a escapes de gas y otros incidentes.

Un ejemplo se dio en una planta de procesamiento de cemento, donde el robot detectó fugas de aire comprimido que, tras ser reparadas, redujeron las emisiones de CO₂ en 1.200 toneladas anuales. Estos resultados muestran el potencial de la robótica para mejorar la seguridad y la eficiencia en industrias expuestas a riesgos elevados.

Reducción del riesgo y beneficios económicos

A partir del éxito obtenido, ANYbotics, la empresa responsable del desarrollo de Roberta, se prepara para el lanzamiento comercial de una nueva versión, ANYmal X. Este cuadrúpedo fue diseñado para operar en entornos industriales de alto riesgo, como instalaciones de petróleo, gas y productos químicos, donde la presencia de gases volátiles y combustibles es constante.

Perro robot
La próxima generación, ANYmal X, está diseñada para operar en zonas de alto riesgo como plantas de gas y petróleo. (Captura de video/YouTube/Equinor)

ANYmal X cuenta con certificación a prueba de explosiones, lo que le permite navegar zonas donde los sistemas robóticos convencionales podrían representar un riesgo de ignición. Esta característica abre la posibilidad de automatizar tareas de inspección en áreas que hasta ahora se consideraban inaccesibles para humanos y robots tradicionales.

La adopción de perros robot para detectar fugas de gas representa un cambio de paradigma en la gestión de riesgos industriales, al tiempo que contribuye a una operación más segura, eficiente y sostenible.

Temas Relacionados

Perro robotRobóticaSeguridadNoruegaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Microsoft ha confirmado que próximamente lanzará una actualización de su sistema operativo que permitirá a los usuarios modificar la función asignada a la tecla Copilot

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

La nueva resina permite reciclar piezas impresas en 3D mediante un proceso de calentamiento controlado

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

Japón crea un chip que podría cambiar la velocidad de las computadoras sin generar calor

La innovación presentada por el equipo japonés propone un enfoque completamente distinto al de la electrónica tradicional

Japón crea un chip que podría cambiar la velocidad de las computadoras sin generar calor

Investigadores preocupados por las alucinaciones de la IA, que ya produjo cerca de 150.000 citas falsas en estudios

Expertos advierten que la proliferación de citas falsas debilita la confianza en la investigación y en el proceso de revisión por pares

Investigadores preocupados por las alucinaciones de la IA, que ya produjo cerca de 150.000 citas falsas en estudios

Olvídate del celular: cómo leer códigos QR directamente desde tu computadora con Windows

El proceso imita la experiencia de escanear códigos QR desde un móvil, pero con la ventaja de operar desde el ordenador

Olvídate del celular: cómo leer códigos QR directamente desde tu computadora con Windows

DEPORTES

El divertido ida y vuelta entre Marcos Senesi y su novia futbolista: la “crítica” que disparó las carcajadas

El divertido ida y vuelta entre Marcos Senesi y su novia futbolista: la “crítica” que disparó las carcajadas

La frase sobre el futuro de Juanfer Quintero que encendió las alarmas en River Plate

El automovilismo, de luto: falleció Jesús “Beto” Naval, ex piloto de TN y TC 2000

La llamativa aventura de un ex River e Independiente en Europa: “Los osos bajaban a la ciudad y agarraban a los perros”

Dolor en el mundo del deporte: a los 41 años, murió Kyle Busch, bicampeón de la NASCAR e ídolo del automovilismo

TELESHOW

¿Daniela Christiansson se suma a MasterChef Celebrity? La palabra de Maxi López: “Me da miedo”

¿Daniela Christiansson se suma a MasterChef Celebrity? La palabra de Maxi López: “Me da miedo”

José María Muscari presentó Lucio y yo, su nueva obra biográfica basada en la adopción de su hijo

Preocupación por Christian Petersen: el chef tuvo que ser internado nuevamente

Julieta Poggio reveló de qué trabajaba antes de entrar a Gran Hermano: “Yo era la reina de Avellaneda”

El desafortunado comentario de Paula Chaves a Nacho Elizalde: “Te viene a mejorar la raza”

INFOBAE AMÉRICA

Un caso de “sarampión modificado” presentó en Panamá un contacto de un portador de la enfermedad

Un caso de “sarampión modificado” presentó en Panamá un contacto de un portador de la enfermedad

Multan a “Hermano Fausto” por infringir normas de tránsito en su última aventura para redes sociales en El Salvador

El Ministerio de Defensa de Guatemala niega contagios de ébola en militares de cascos azules en Congo

Honduras: Familias piden ayuda para sepultar a víctimas de la masacre en Trujillo

Negocios resultan dañados por incendio de pipa tras accidente en Guatemala