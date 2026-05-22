El Salvador

El Salvador tramitó más de 100,000 Duis en los primeros cinco meses de 2026 dentro y fuera del territorio

El avance en la emisión del Documento Único de Identidad refleja el papel de la tecnología y la gestión transparente para conectar a la ciudadanía dentro y fuera de El Salvador durante el primer semestre de 2026

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La cifra registrada entre enero y mayo refleja un aumento sostenido en la gestión de documentos de identidad, con un promedio mensual superior a los cien mil trámites y una participación destacada de salvadoreños en el exterior (Cortesía: Registro Nacional de Personas Naturales)
La cifra registrada entre enero y mayo refleja un aumento sostenido en la gestión de documentos de identidad, con un promedio mensual superior a los cien mil trámites y una participación destacada de salvadoreños en el exterior (Cortesía: Registro Nacional de Personas Naturales)

Más de medio millón de salvadoreños gestionaron su Documento Único de Identidad (DUI) en los primeros cinco meses de 2026, según el registro oficial disponible en la nueva plataforma de datos abiertos Así Somos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Entre el 1 de enero y el 21 de mayo, la institución emitió 510.234 documentos a nivel global, una cifra que refleja el ritmo sostenido de atención y modernización de los servicios de identificación en El Salvador.

El promedio mensual supera los 100.000 trámites, siendo marzo el mes de mayor demanda, con 111.202 emisiones. Las autoridades explican este incremento por el aumento de usuarios que aprovechan las vacaciones y periodos festivos para actualizar su documentación, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

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El análisis de la distribución geográfica muestra que el 87,9% de los Duis emitidos corresponde a gestiones realizadas dentro de El Salvador, es decir, 448.511 documentos. La participación de la diáspora salvadoreña resulta significativa en las estadísticas. Estados Unidos figura como el país extranjero con mayor cantidad de solicitudes, con 56.344 Duis, lo que representa el 11% del total global. En Europa, España ocupa el segundo lugar con 2.319 documentos, seguida de Italia con 908. En el resto del continente americano, Canadá suma 647 trámites y México 486. Además, países como Costa Rica, con 231 gestiones, y Bélgica, con 17, reflejan picos mensuales asociados a jornadas de consulados móviles, una estrategia implementada por la Cancillería y el RNPN para acercar los servicios de identificación a la diáspora en regiones con menor presencia institucional.

Una nueva plataforma permite analizar cómo los salvadoreños dentro y fuera del país gestionan su identificación. Cifras históricas y estrategias para conectar con ciudadanos en todo el mundo despiertan preguntas sobre las tendencias migratorias.
Una nueva plataforma permite analizar cómo los salvadoreños dentro y fuera del país gestionan su identificación. Cifras históricas y estrategias para conectar con ciudadanos en todo el mundo despiertan preguntas sobre las tendencias migratorias.

La dinámica mensual revela comportamientos particulares en la demanda de documentos en el extranjero. En Costa Rica se registró un repunte en marzo con 201 trámites, tras un inicio de año con cifras bajas. Bélgica concentró sus 17 registros solamente en febrero. Francia, Inglaterra, Brasil y otros destinos europeos y americanos presentan cifras más reducidas, pero evidencian la cobertura de la red consular y el acceso al documento en distintos puntos del mundo. Este comportamiento responde, según fuentes institucionales, a la programación de consulados móviles y a la necesidad de mantener vigente la identidad salvadoreña entre personas que residen fuera del país.

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Vale mencionar que el gobierno salvadoreño está a la expectativa de que más salvadoreños puedan tramitar sus documentos de identidad desde el exterior, no solo por la facilidad de la emisión del DUI desde los consulados, sino también porque en el país ya está vigente una reforma constitucional que le permite a la diáspora votar por sus propios representantes legislativos.

La herramienta Así Somos, lanzada con el apoyo de la organización internacional Vital Strategies, permite consultar en tiempo real la información estadística sobre la emisión del DUI. Diseñada bajo estándares de seguridad y confidencialidad, la plataforma expone únicamente datos generales y cifras agregadas, sin revelar detalles personales de los solicitantes. Vale destacar que el país celebrará elecciones nacionales en febrero de 2027.

Una mano teclea en un portátil abierto mostrando la web del RNPN y el icono del DUI, junto a un Documento Único de Identidad de El Salvador sobre una mesa.
La utilización de una nueva plataforma digital permite a la población consultar en tiempo real la información, mientras la autoridad reporta la ejecución de estrategias para facilitar el acceso al documento en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema se posiciona como un recurso para académicos, periodistas y ciudadanía en general, favoreciendo la fiscalización y el análisis demográfico, y fortaleciendo la transparencia en la gestión pública del RNPN, según el portal de la institución pública.

La consulta de los datos realizada en el portal oficial confirma la tendencia de concentración de trámites en el territorio nacional, pero también el peso creciente de la diáspora en la demanda de servicios de identificación. El RNPN mantiene su apuesta por la digitalización y la apertura de información, lo que permite realizar un seguimiento cercano al comportamiento de los trámites y a la distribución geográfica de la población salvadoreña identificada hasta mayo de 2026.

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