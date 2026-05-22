Atletas salvadoreños de voleibol de playa consiguen boleto para Santo Domingo 2026

Rafael y Gabriel Vargas aseguraron su clasificación al voleibol de playa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras una disputada serie clasificatoria./(Comité Olímpico de El Salvador)

Rafael y Gabriel Vargas, representantes de El Salvador en el voleibol de playa, aseguraron su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según informó el Comité Olímpico de El Salvador. Los Vargas obtuvieron el pase tras imponerse en una reñida serie clasificatoria 2-1 ante Yoel y Christopher Guardado, consolidando así su presencia en la cita deportiva más importante de la región para el próximo año.

El proceso clasificatorio se definió en tres encuentros. De acuerdo con los datos del Comité Olímpico, en la primera jornada los Guardado ganaron el partido inicial con parciales de 21-19 y 21-17. Los Vargas respondieron en el segundo duelo con victoria 18-21, 23-21 y 15-9. El boleto se definió en el tercer enfrentamiento, donde Rafael y Gabriel Vargas dominaron por 21-14 y 21-16, asegurando su lugar como representantes del país en Santo Domingo.

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El triunfo de los Vargas refleja el crecimiento del voleibol de playa salvadoreño y su capacidad para consolidar talentos que compiten a nivel internacional. El equipo técnico del Team ESA ha destacado la preparación y el desempeño de ambos atletas, quienes han mostrado consistencia en torneos previos y demuestran confianza de cara al reto continental.

El Salvador estará representado en el voleibol de playa por los hermanos Vargas, que lograron el boleto nacional tras vencer a Yoel y Christopher Guardado 2-1 en partidos intensos./(Comité Olímpico de El Salvador)

La clasificación de los Vargas representa una oportunidad para El Salvador de competir por medallas en uno de los deportes más dinámicos del programa centroamericano y caribeño. Además, el logro fortalece el trabajo que la federación nacional viene ejecutando con los atletas juveniles y mayores, impulsando el desarrollo de nuevas generaciones en el voleibol de playa.

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Otros logros para el deporte salvadoreño

El deporte salvadoreño atraviesa una etapa de resultados positivos en el ámbito internacional, sumando medallas y destacadas actuaciones en la II Etapa del Grand Prix de Las Américas Santiago 2026, especialmente en la disciplina de tiro con arco.

Según informó el Comité Olímpico en sus redes sociales, en la II etapa del Grand Prix, el equipo masculino de arco recurvo, compuesto por Óscar Ticas, Héctor Ramos y Luis Avilés, alcanzó la medalla de plata tras disputar la final ante Chile, que se impuso 6-2. La medalla confirma el nivel competitivo del equipo salvadoreño y su vigencia en el arco recurvo de la región.

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El Salvador suma logros en eventos internacionales, con medallas en el Grand Prix de Las Américas Santiago 2026, fortaleciendo la proyección del deporte nacional./ (Comité Olímpico de El Salvador)

Por su parte, el equipo masculino de arco compuesto, integrado por Roberto Hernández, Douglas Nolasco y Miguel Véliz, conquistó la medalla de oro. El trío superó a Chile en la final con marcador de 233-228, consolidando a El Salvador como referencia en la especialidad. El equipo femenino de arco compuesto, formado por Paola Corado, Sofía Paiz y Camila Alvarenga, se quedó con la medalla de plata tras caer en una final muy pareja ante Chile, 218-217.

En las pruebas individuales, Camila Alvarenga y Sofía Paiz avanzaron hasta las semifinales y disputarán la medalla de bronce individual en la especialidad de arco compuesto. Alvarenga fue superada por la ecuatoriana Blanca Rodrigo 145-143, mientras que Paiz cayó 144-143 ante la peruana Beatriz Aliaga.

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Mientras que Douglas Nolasco y Roberto Hernández clasificaron a las finales de oro y bronce, respectivamente. Según detalló el Comité Olímpico, Douglas superó en semifinales con marcador de 148-146 al ecuatoriano Mateo Oleas; y Roberto fue superado en semifinales con 147-146 por el chileno Alejandro Martín.

Las arqueras Camila Alvarenga y Sofía Paiz, integrantes del equipo femenino de arco compuesto, avanzaron a las semifinales y disputarán medallas individuales para El Salvador./(Comité Olímpico de El Salvador)

Estos resultados confirman el avance de El Salvador en disciplinas de precisión y táctica, como el tiro con arco, y complementan la clasificación de los Vargas en voleibol de playa, proyectando un futuro alentador para el deporte nacional en competencias internacionales.

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