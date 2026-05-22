Japón crea un chip que podría cambiar la velocidad de las computadoras sin generar calor

La evolución de las computadoras en las últimas décadas ha estado condicionada por el desafío del calor generado al aumentar la velocidad de los chips. (Composición: Tomoaki Nakatsuji / Imagen ilustrativa)

Un grupo de investigadores en Japón ha presentado un avance que podría transformar la industria de la computación: un chip experimental que promete incrementar la velocidad de procesamiento hasta mil veces respecto a la tecnología actual, evitando el problema del exceso de calor que limita a los procesadores tradicionales.

Este desarrollo, elaborado en la Universidad de Tokio y publicado en Science, plantea un cambio de paradigma en la forma en que los dispositivos electrónicos manejan la información, abriendo la puerta a una nueva era para la inteligencia artificial y el procesamiento de datos a gran escala.

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Límite térmico en los procesadores modernos y la búsqueda de soluciones

La evolución de las computadoras en las últimas décadas ha estado condicionada por el desafío del calor generado al aumentar la velocidad de los chips. Desde los años 2000, la industria informática se ha topado con una barrera física: cuanto mayor es la frecuencia de trabajo de los procesadores, mayor es el consumo de energía y la cantidad de calor que se libera.

Esta tecnología usa la mecánica cuántica para convertir señales eléctricas en pequeños campos magnéticos para su almacenamiento. (Tomoaki Nakatsuji de la Universidad de Tokio)

Este fenómeno ha obligado a incorporar sistemas de refrigeración complejos, como ventiladores de gran tamaño, líquidos especiales y centros de datos que requieren enormes cantidades de electricidad solo para mantener los equipos funcionando de forma segura.

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El aumento del consumo energético en los centros de datos preocupa especialmente en el contexto actual, donde la inteligencia artificial demanda cada vez más recursos.

De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, para el año 2030 el consumo eléctrico de los centros de datos podría alcanzar los 945 teravatios hora anuales, superando el consumo total de países desarrollados.

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Este desarrollo plantea un cambio de paradigma en la forma en que los dispositivos electrónicos manejan la información. (Imagen ilustrativa Infobae)

Buena parte de esa energía se pierde simplemente en forma de calor, lo que representa un problema no solo de eficiencia, sino también de sostenibilidad ambiental y económica.

Frente a este panorama, la innovación presentada por el equipo japonés propone un enfoque completamente distinto al de la electrónica tradicional. En vez de depender exclusivamente del movimiento de electrones a través de transistores para representar los bits, el nuevo dispositivo utiliza el espín magnético de los electrones, explotando propiedades cuánticas relacionadas con la orientación magnética de las partículas.

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Este mecanismo permite reducir la disipación térmica de manera drástica y ofrece un camino alternativo para continuar aumentando el rendimiento de los procesadores sin los límites impuestos por el calor.

El nuevo dispositivo utiliza el espín magnético de los electrones, explotando propiedades cuánticas relacionadas con la orientación magnética de las partículas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el nuevo chip japonés basado en espín magnético

El dispositivo experimental desarrollado por los investigadores de la Universidad de Tokio emplea materiales como tantalio y manganeso. Cuando una señal eléctrica atraviesa el tantalio, se produce una interacción magnética extremadamente sutil que es registrada en el manganeso.

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Este cambio de estado magnético equivale al almacenamiento de un bit de información. La operación se realiza en escalas temporales extraordinariamente breves: los experimentos han logrado procesar información en 40 picosegundos, lo que equivale a una milésima parte del tiempo necesario en las tecnologías actuales, que suelen operar en torno al nanosegundo por ciclo.

Este salto en la velocidad teórica implica que tareas que hoy demandan cerca de una hora podrían resolverse en apenas un segundo si la tecnología logra escalarse de manera comercial. Más allá de la velocidad, el aspecto energético es igual de relevante.

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El dispositivo experimental desarrollado por los investigadores de la Universidad de Tokio emplea materiales como tantalio y manganeso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo componente fue sometido a pruebas de resistencia y soportó más de 100.000 millones de ciclos funcionando de forma estable, sin mostrar los problemas de sobrecalentamiento que afectarían a los chips tradicionales en condiciones similares.

Impacto para la inteligencia artificial y la eficiencia energética

El auge de la inteligencia artificial está elevando el consumo energético de la infraestructura tecnológica global a niveles sin precedentes. Los sistemas actuales, basados en la electrónica convencional, requieren grandes cantidades de energía que se transforman inevitablemente en calor, demandando inversiones adicionales en refrigeración y reduciendo la eficiencia general.

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La propuesta japonesa tiene el potencial de revertir esta tendencia y marcar un nuevo rumbo en la industria.

La investigación japonesa sugiere que el futuro de la computación podría depender menos de las técnicas electrónicas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los cálculos del equipo de la Universidad de Tokio, una posible miniaturización y fabricación industrial de estos chips podría reducir el consumo energético a una centésima parte de los niveles actuales.

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Este avance sería un punto de inflexión para la inteligencia artificial, ya que permitiría procesar volúmenes de datos mucho mayores sin el coste ambiental y económico asociado al calor y la electricidad desperdiciada.

La investigación japonesa sugiere que el futuro de la computación podría depender menos de las técnicas electrónicas tradicionales y avanzar hacia el aprovechamiento de fenómenos cuánticos y magnéticos.