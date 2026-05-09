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WhatsApp en modo fantasma: qué es y cómo activarlo por privacidad

Esta es una serie de funciones que al activarse reducer la visibilidad del usuario en la red social

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El modo fantasma de WhatsApp consiste en configurar manualmente opciones para reducir tu visibilidad en la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El modo fantasma de WhatsApp consiste en configurar manualmente opciones para reducir tu visibilidad en la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp en modo fantasma hace referencia a una serie de configuraciones que puedes activar de manera manual para reducir tu visibilidad en la red social y pasar desapercibido

Por ejemplo, puedes desactivar la última vez u ocultar tu foto de perfil, con el ánimo de que las personas no noten cuando estás en línea.

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Estas funciones también son útiles si deseas concentrarte en alguna tarea o compromiso, ya que puedes reducir las notificaciones que recibes.

Cabe señalar que el modo fantasma de WhatsApp son funciones que el usuario activa por decisión propia, no corresponden a una herramienta oficial de la plataforma.

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Captura de pantalla de un iPhone mostrando el menú de configuración de privacidad de una aplicación con opciones como 'Hora de últ. vez y En línea' y 'Foto del perfil'
Ocultar la última hora de conexión impide que otros vean cuándo estuviste activo por última vez. (WhatsApp)

Cómo activar el modo fantasma en WhatsApp

Para activar el modo fantasmas en WhatsApp, debes deshabilitar funciones como la última vez, Info., enlaces, grupos, estados, foto de perfil, entre otros. El proceso es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y luego ‘Privacidad’.
  3. Deshabilitar las funciones de: Hora de última vez, en línea, foto de perfil, info., enlaces, grupos y estados.

Otro punto importante del modo fantasma en WhatsApp en la confirmación de lectura, la cual debes desactivar para que los usuarios no noten cuando ya has leído un mensaje.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Desactivar el doble check azul evita que tus contactos sepan si leíste sus mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar los mensajes temporales

Los mensajes temporales de WhatsApp son otra configuración clave del modo fantasma que se activan así:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y luego ‘Privacidad’.
  3. Dirigirse a ‘Mensajes temporales’ y seleccionar ‘90 días’.

Cómo reducir las notificaciones en WhatsApp

Para reducir las notificaciones en WhatsApp, accede al menú de configuración de la aplicación desde tu dispositivo.

Dentro de ‘Notificaciones’, puedes desactivar los avisos para chats individuales o grupos, silenciar conversaciones específicas por un período determinado, o personalizar los tipos de alertas que recibes.

Una mano sostiene un smartphone con la pantalla de WhatsApp activa, dentro de una esfera transparente, con siluetas de personas difuminadas detrás.
Silenciar chats o grupos permite recibir mensajes sin alertas ni interrupciones visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible limitar los sonidos, las vibraciones y las previsualizaciones en pantalla. Estos ajustes permiten controlar la cantidad y el tipo de notificaciones para evitar interrupciones innecesarias.

Cuándo es recomendable activar el modo fantasmas de WhatsApp

Activar el modo fantasma en WhatsApp es recomendable cuando deseas mantener tu privacidad, reducir interrupciones o concentrarte en tareas importantes sin dejar de estar conectado.

Este modo no es una función oficial, sino la combinación de varias configuraciones manuales, como ocultar la última hora de conexión, desactivar el doble check azul de lectura, y silenciar notificaciones o chats específicos.

Por ejemplo, si trabajas en un proyecto que requiere máxima concentración, activar el modo fantasma te permite evitar distracciones al no recibir alertas constantes ni mostrarte disponible para responder mensajes de inmediato.

Puedes desactivar la confirmación de lectura en los ajustes de privacidad de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Puedes desactivar la confirmación de lectura en los ajustes de privacidad de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Del mismo modo, es útil si viajas y prefieres no informar a tus contactos sobre tu actividad en la aplicación, o si simplemente quieres revisar mensajes a tu propio ritmo sin presiones sociales.

Otra situación frecuente es durante reuniones o eventos familiares, donde reducir tu visibilidad en WhatsApp ayuda a mantener la atención en el momento presente y evita malentendidos sobre tu disponibilidad.

Además, este modo resulta práctico para quienes desean evitar conversaciones incómodas o prefieren gestionar su tiempo en la plataforma de forma más autónoma, priorizando su bienestar digital y su privacidad sin desconectarse por completo de la red.

Qué funciones del celular complementan el modo fantasma de WhatsApp

Una mujer de mediana edad con cabello oscuro está sentada en un sofá gris, mirando un celular con una expresión triste, con luz natural entrando por una ventana al fondo.
No mostrar tu foto de perfil a todos es otra forma de mantener un perfil bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo fantasma en WhatsApp puede complementarse con funciones del celular como el modo ‘No molestar’, que silencia todas las notificaciones y llamadas, permitiendo mayor concentración y privacidad.

Además, la posibilidad de restringir las notificaciones emergentes en la pantalla, gestionar permisos de acceso a contactos o limitar el uso de datos en segundo plano refuerza el control sobre la visibilidad y las interrupciones.

El uso de aplicaciones de bienestar digital también ayuda a establecer límites de tiempo en WhatsApp, fomentando una experiencia más equilibrada y discreta en el entorno digital del usuario.

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