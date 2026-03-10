Tecno

Guía para evitar estafas telefónicas: qué responder y qué no si llama un desconocido

Acciones aparentemente inofensivas como contestar una llamada con la palabra “sí” aumenta el riesgo de ser víctima de robo de identidad y otros fraudes

La vía telefónica es muy usada por cibercriminales para cometer delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una llamada de un número desconocido y responder de manera desprevenida puede facilitar el acceso de ciberdelincuentes a datos sensibles, abriendo la puerta a delitos como el robo de identidad o el ingreso no autorizado a cuentas bancarias.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), es crucial conocer cuáles respuestas pueden comprometer la seguridad personal ante este tipo de amenazas y qué prácticas contribuyen a evitar convertirse en víctima de estos fraudes.

Qué preguntar cuando entre una llamada de un número desconocido

La FTC sugiere, frente a llamadas inesperadas donde el interlocutor asegura pertenecer a una entidad bancaria, una empresa de servicios o una institución oficial, solicitar inicialmente el nombre de la compañía, el motivo del contacto y un número oficial de referencia.

La FTC sugiere siempre exigir nombre de la empresa, motivo del contacto y número oficial antes de conversar con supuestos bancos o entidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta precaución permite detectar posibles inconsistencias y otorga tiempo para realizar una verificación independiente antes de avanzar en la conversación.

A pesar de que muchos estafadores cuentan con datos personales de la víctima, como el nombre completo o el domicilio, estos detalles no garantizan con legitimidad la procedencia de la llamada.

Por qué es peligroso responder “sí” en una llamada con un desconocido

El INCIBE advierte que responder con un simple “sí” a una pregunta de un desconocido puede derivar en graves consecuencias. Los estafadores, según el instituto español, graban la voz para usarla posteriormente como supuesta autorización en trámites bancarios, contratos o para fabricar identidades falsas.

Evitar respuestas afirmativas como “sí” puede prevenir fraudes por grabación de voz y delitos de suplantación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, expresan los especialistas, debe evitarse responder de manera afirmativa ante consultas de origen dudoso, aunque parezcan inocentes. Optar por respuestas alternativas o pedir mayor información antes de confirmar cualquier dato constituye una medida efectiva para reducir riesgos.

Si la insistencia del interlocutor persiste sin justificación clara, lo indicado es cortar la comunicación y abstenerse de proporcionar información sensible.

La FTC señala que, sobre todo cuando el tono de la comunicación es alarmista o apremiante, el objetivo del ciberdelincuente suele ser captar respuestas inmediatas bajo presión, lo que incrementa el peligro de caer en la trampa.

Cómo verificar la autenticidad de la llamada y evitar fraudes

La verificación de llamadas sospechosas debe hacerse solo a través de canales oficiales y nunca mediante números aportados por desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que un desconocido conozca información privada, como nombres, domicilios o cuentas, no convierte la llamada en confiable. Según la FTC, los estafadores pueden acceder a bases de datos robadas y emplear esos datos para construir relatos verosímiles y así ganarse la confianza de las víctimas.

Ante cualquier mención de información privada por parte del interlocutor, se sugiere mantener la cautela y no aportar más datos hasta certificar la legitimidad de la comunicación.

La verificación, conforme sugiere la FTC, debe realizarse a través de medios oficiales: la aplicación o el sitio web de la empresa, o los números que aparecen en documentos oficiales.

Es clave seguir todas las medidas de prevención para evitar que sigan aumentando los casos de éxito de los ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emplear los números suministrados durante la llamada o realizar rápidas búsquedas en internet no es sugerido, porque las organizaciones delictivas suelen promover números falsos mediante anuncios pagos que aparecen en los primeros resultados de buscadores.

Ante todo, el contacto directo con la entidad legítima permite confirmar si existe realmente algún inconveniente o si el llamado previo recibió únicamente el intento de una estafa.

Qué otras precauciones tener al interactuar con un número desconocido

En caso de duda, la FTC sugiere compartir la situación con personas de confianza, como amigos o familiares, y nunca acceder a la petición de mantener la conversación en secreto. La transparencia y la consulta ayuda en la detección de tácticas fraudulentas y contribuye a frenar los delitos de suplantación.

Asimismo, es clave nunca compartir códigos de verificación de WhatsApp o de otra aplicación. Esta acción permite que extraños tomen el control de la cuenta y accedan a contenido sensible como fotos, videos, archivos o contactos.

Calibrar mal su temperatura, dejar

