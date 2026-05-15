Adiós a tender la cama: estos robots lo hacen por ti en menos de dos minutos

Robots Figure tienden una cama desordenada en menos de dos minutos.

Dos robots Figure pueden tender una cama de tamaño mediano de manera coordinada y eficiente en menos de dos minutos.

Este robot humanoide, desarrollado para tareas domésticas, incorpora un conjunto de sensores avanzados y un sistema de manos concebido para habilitar Helix, la inteligencia artificial patentada de Figure que integra visión, lenguaje y acción.

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En el ámbito doméstico, Figure 03 presenta múltiples innovaciones, entre ellas materiales suaves, carga inalámbrica, un sistema de audio mejorado para el razonamiento por voz y mejoras en la seguridad de la batería, lo que facilita su uso en el hogar y aumenta la protección durante su funcionamiento.

Dos robots Figure pueden tender una cama mediana juntos en menos de dos minutos. (Figure)

Aunque tender una cama puede parecer una tarea sencilla, lograr que un robot ejecute esta acción de manera fluida, sin movimientos mecánicos evidentes, representa un avance en la robótica aplicada al entorno doméstico.

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Cuáles son las características de este robot

Las manos del Figure 03 representan un avance en el diseño táctil y de adaptabilidad ya que sus puntas de los dedos, suaves y flexibles, incrementan la superficie de contacto, permitiendo agarrar objetos de formas y tamaños diversos con mayor estabilidad.

Cada sensor en las yemas de los dedos es capaz de detectar fuerzas tan pequeñas como tres gramos de presión, lo que permite registrar el peso de un clip sobre el dedo.

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El robot está equipado con sensores avanzados y manos diseñadas para activar Helix. (Figure)

Esta sensibilidad permite que Helix, la inteligencia artificial de Figure, distinga entre un agarre seguro y un posible deslizamiento antes de que ocurra, facilitando el control preciso de objetos frágiles, irregulares o en movimiento.

Figure 03 incorpora una capacidad de descarga de datos mmWave de 10 Gbps, lo que permite que toda la flota suba terabytes de información para el aprendizaje y la mejora continua.

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Además, el diseño del Figure 03 se ha optimizado para su uso doméstico. Incorpora espuma de diversas densidades en áreas estratégicas para evitar puntos de pellizco y está recubierto con textiles suaves en lugar de partes rígidas mecanizadas.

Figure 03 añade materiales suaves, carga inalámbrica, audio mejorado y mayor seguridad en la batería. (Figure)

Tiene un 9% menos de masa y un volumen significativamente menor que el modelo anterior, lo que facilita su desplazamiento en espacios domésticos.

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La batería del Figure 03 establece nuevos estándares de seguridad en robótica, con múltiples capas de protección en el sistema de gestión, las celdas, los interconectores y el paquete completo. Esta batería ya cuenta con la certificación internacional UN38.3.

El robot está diseñado para un uso cotidiano: sus revestimientos textiles son completamente lavables y pueden extraerse o reemplazarse sin herramientas, permitiendo intercambios rápidos y sencillos.

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Las manos del Figure 03 están especializadas en adaptabilidad gracias a sus dedos flexibles. (Figure)

Además, se puede personalizar con distintas prendas confeccionadas con materiales resistentes a cortes y de alta durabilidad.

Para facilitar la comunicación con humanos, Figure 03 incorpora un sistema de audio que optimiza el reconocimiento y la interacción por voz en tiempo real.

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En comparación con el modelo anterior, el altavoz es el doble de grande y casi cuatro veces más potente, mientras que el micrófono ha sido reubicado para ofrecer mayor rendimiento y claridad.

Qué otros robots humanoides para el hogar existen

Además de Figure 03, existen otros robots humanoides como Neo y Optimus, diseñados para convertirse en asistentes domésticos y facilitar tareas como lavar platos, organizar paquetes o colaborar en el cuidado de mascotas.

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Según Musk, Optimus es seguro en entornos con niños presentes. (X: Tesla)

En el caso de Neo, se trata de un robot humanoide desarrollado por la empresa noruega 1X Technologies. Este modelo está orientado a ejecutar tareas cotidianas en el hogar, tales como organizar objetos, doblar ropa y abrir puertas.

Con una altura de 1,68 metros, un peso de 30 kg y una autonomía de aproximadamente cuatro horas por carga, Neo integra inteligencia artificial conversacional para interpretar comandos de voz y percibir el entorno.

Esta capacidad le permite sugerir recetas, vigilar el hogar y adaptarse a rutinas diarias.

Por su parte, Optimus, creado por Tesla, está concebido para realizar tareas domésticas y de apoyo logístico, como transportar objetos, asistir en labores repetitivas y cooperar en entornos industriales o residenciales.